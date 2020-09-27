Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Шахтер» – «Олимпик» – 0:0

На 42-й минуте Алан Патрик не реализовал пенальти (вратарь)

Жуниор Мораес (22), Николай Матвиенко (33)

«Шахтер»: Андрей Пятов, Додо, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко, Майкон, Алан Патрик, Ромеро Марлос, Тайсон, Виктор Коваленко, Жуниор Мораес

Запас: Анатолий Трубин, Сергей Болбат, Давид Хочолава, Витао, Маркос Антонио, Тете, Маркиньос Сиприано, Фернандо, Дентиньо

«Олимпик»: Артем Кичак, Иван Зотько, Игорь Снурницын, Евгений Цымбалюк, Орест Лебеденко, Руслан Бабенко, Евгений Пасич, Максим Тейшейра, Сергей Политыло, Бенито, Шахаб

Запас: Бетим, Павел Ксёнз, Ризван Аблитаров, Тарас Завийский, Даниэль Романовский, Андрей Кравчук, Темур Чогадзе, Ибрагим Каргбо, Альваренга

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

44 мин. Лебеденко с плевого фланга навесил в руки Пятову.

42 мин. КИЧАК! Голкипер отбил мяч после удара Алана Патрика, который пробил бесхитростно!

41 мин. ПЕНАЛЬТИ! Пасич в штрафной подтолкнул выпрыгнувшего Корниенко!

40 мин. Тейшейра сбил Марлоса в центре поля.

37 мин. Патрик навесил с углового, и Кичак кулаком выбил мяч.

35 мин. Лебеденко навесил с левого фланга, и Пятов поймал мяч.

33 мин. Матвиенко рукой зацепил лицо Бенито.

32 мин. Футболисты Шахтера почти все время владеют мячом.

30 мин. Горняки контролируют мяч.

28 мин. Мораес принял мяч в центре штрафной Олимпика, и Зотько в последний момент успел помешать пробить форварду!

27 мин. Патрик сделал разрезную передачу на ход Марлосу, и Лебеденко в подкате выбил мяч на угловой.

25 мин. Игра идет в центре поля.

22 мин. Мораес грубо сыграл против Снурницына в центре поля.

21 мин. Патрик навесил со штрафного с правого фланга, и Зотько выбил мяч.

19 мин. Патрик из-за пределов штрафной пробил неточно.

18 мин. МОМЕНТ! Марлос в правом углу штрафной Олимпика отдал передачу на ход Патрику, который с острого угла не пробил Кичака!

16 мин. Горняки контролируют мяч.

13 мин. Бенито навесил с правого фланга, и набежавший Лебеденко пробил головой - Пятов в падении поймал мяч!

7 мин. МОМЕЕЕНТ! Патрик сделал ювелирный заброс в штрафную на Додо, бразилец отпасовал на Марлоса, и после удара полузащитника сборной Украины свою команду выручил Цымбалюк, подстраховавший голкипера!

6 мин. ОПАСНО! Додо пробил от правого угла штрафной, и Кичак в прыжке отбил мяч!

4 мин. Коваленко из-за пределов штрафной пробил выше ворот.

2 мин. Марлос нарушил правила в центре поля.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 27-го сентября, состоится поединок 4-го тура чемпионата Украины, в котором встретятся донецкие клубы «Шахтер» и «Олимпик». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало - в 17:00.

«Шахтер» потерял очки в двух матчах подряд и в турнирной таблице расположился на несвойственном для себя шестом месте. Неделю назад «горняки» сыграли в результативную ничью с луганской «Зарей», а затем сенсационно допустили осечку в перенесенном поединке против львовского «Руха». «Олимпик» же, наоборот, в двух своих крайних матчах одержал победы. В предыдущем туре «олимпийцы» в Киеве разобрались с дебютантом УПЛ «Минаем», разгромив соперников со счетом 3:0. «Олимпик» никогда раньше не побеждал в донецком дерби: 11 побед одержал «Шахтер», а в четырех встречах была зафиксирована ничья.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Олимпик».