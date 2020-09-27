4-й тур
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Шахтер – Олимпик – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 27.09.2020 16:57
  • 10512 просмотров
  • 78 комментариев
Шахтер – Олимпик – 0:0. LIVE
© ФК Шахтер

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Шахтер» – «Олимпик» – 0:0

На 42-й минуте Алан Патрик не реализовал пенальти (вратарь)

Жуниор Мораес (22), Николай Матвиенко (33)

«Шахтер»: Андрей Пятов, Додо, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко, Майкон, Алан Патрик, Ромеро Марлос, Тайсон, Виктор Коваленко, Жуниор Мораес

Запас: Анатолий Трубин, Сергей Болбат, Давид Хочолава, Витао, Маркос Антонио, Тете, Маркиньос Сиприано, Фернандо, Дентиньо

«Олимпик»: Артем Кичак, Иван Зотько, Игорь Снурницын, Евгений Цымбалюк, Орест Лебеденко, Руслан Бабенко, Евгений Пасич, Максим Тейшейра, Сергей Политыло, Бенито, Шахаб

Запас: Бетим, Павел Ксёнз, Ризван Аблитаров, Тарас Завийский, Даниэль Романовский, Андрей Кравчук, Темур Чогадзе, Ибрагим Каргбо, Альваренга

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

НСК «Олимпийский» (Киев)

 

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

44 мин. Лебеденко с плевого фланга навесил в руки Пятову.

42 мин. КИЧАК! Голкипер отбил мяч после удара Алана Патрика, который пробил бесхитростно!

41 мин. ПЕНАЛЬТИ! Пасич в штрафной подтолкнул выпрыгнувшего Корниенко!

40 мин. Тейшейра сбил Марлоса в центре поля.

37 мин. Патрик навесил с углового, и Кичак кулаком выбил мяч.

35 мин. Лебеденко навесил с левого фланга, и Пятов поймал мяч.

33 мин. Матвиенко рукой зацепил лицо Бенито.

32 мин. Футболисты Шахтера почти все время владеют мячом.

30 мин. Горняки контролируют мяч.

28 мин. Мораес принял мяч в центре штрафной Олимпика, и Зотько в последний момент успел помешать пробить форварду!

27 мин. Патрик сделал разрезную передачу на ход Марлосу, и Лебеденко в подкате выбил мяч на угловой.

25 мин. Игра идет в центре поля.

22 мин. Мораес грубо сыграл против Снурницына в центре поля.

21 мин. Патрик навесил со штрафного с правого фланга, и Зотько выбил мяч.

19 мин. Патрик из-за пределов штрафной пробил неточно.

18 мин. МОМЕНТ! Марлос в правом углу штрафной Олимпика отдал передачу на ход Патрику, который с острого угла не пробил Кичака!

16 мин. Горняки контролируют мяч.

13 мин. Бенито навесил с правого фланга, и набежавший Лебеденко пробил головой - Пятов в падении поймал мяч!

7 мин. МОМЕЕЕНТ! Патрик сделал ювелирный заброс в штрафную на Додо, бразилец отпасовал на Марлоса, и после удара полузащитника сборной Украины свою команду выручил Цымбалюк, подстраховавший голкипера!

6 мин. ОПАСНО! Додо пробил от правого угла штрафной, и Кичак в прыжке отбил мяч!

4 мин. Коваленко из-за пределов штрафной пробил выше ворот.

2 мин. Марлос нарушил правила в центре поля.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В воскресенье, 27-го сентября, состоится поединок 4-го тура чемпионата Украины, в котором встретятся донецкие клубы «Шахтер» и «Олимпик». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало - в 17:00.

«Шахтер» потерял очки в двух матчах подряд и в турнирной таблице расположился на несвойственном для себя шестом месте. Неделю назад «горняки» сыграли в результативную ничью с луганской «Зарей», а затем сенсационно допустили осечку в перенесенном поединке против львовского «Руха». «Олимпик» же, наоборот, в двух своих крайних матчах одержал победы. В предыдущем туре «олимпийцы» в Киеве разобрались с дебютантом УПЛ «Минаем», разгромив соперников со счетом 3:0. «Олимпик» никогда раньше не побеждал в донецком дерби: 11 побед одержал «Шахтер», а в четырех встречах была зафиксирована ничья.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Олимпик».

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Александр Снитко, Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    VAD
    online
      VAD, 27.09.2020 18:00
    0
    Кроты из нор минусят
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
      Dynamo_Cyprus, 27.09.2020 17:59
    0
    J0e777, 27.09.2020 17:56
    Два донецких говна портят газон Олимпийского перед матчем Динамо и Гента
    А они разве на Лобановского играют, sport?
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 27.09.2020 17:59
    0
    Special2, 27.09.2020 17:51
    Самое интересное, что касание тут в моменте с пенальти такое же как и вчера в одном известном матче. Но киевские хейтер как всегда пищат про несправедливость
    Рассмешил,выхлд 1 на 1 сравнил с моментом где еще неизвестно достал ли бы. Да,Минай и рукой и ногой сзади фолил,. Тут нет умысла и не видил
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 27.09.2020 17:59
    +1
    Alexey Antonenko, 27.09.2020 17:57
    Что-то пока туго получается. Неужели самый великий клуб не такой уж и самый великий? Ну хоть раз в три матча то можно выиграть?
    Они создают интригу в ЧУ, не мешай.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 27.09.2020 17:57
    +4
    Maks7777, 27.09.2020 17:23
    Да получится получится,,вы колоссу с селы проиграли в матче сезона затккнулись бы олухи Колос2-0Динамо,,позорррр
    Что-то пока туго получается. Неужели самый великий клуб не такой уж и самый великий? Ну хоть раз в три матча то можно выиграть?
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 27.09.2020 17:57
    -1
    Сподіваюсь сьогодні останній матч Каштру . Хоча...так як він знищує Кротів то хай лишається )))Так приємно спостерігати за безпомічними пенсіонерами.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 27.09.2020 17:56
    +1
    Два донецких говна портят газон Олимпийского перед матчем Динамо и Гента
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 27.09.2020 17:56
    -1
    Maks7777, 27.09.2020 17:53
    ,снова лай из будки прыгунов))),попрыгай и залезь в будку попрыгунчик!!!
    Абырвалг, моторола, а вдоль дороги мальчики в трусиках меррртвые с косами стоят, спирт вне палитики, можем павтаритььь!
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 27.09.2020 17:56
    0
    Special2, 27.09.2020 17:52
    Бля, Жека ну такое же левое тут пенальти как и вчера
    Вчора був зірваний вихід 1х1, це взагалі не порівнянні речі.
    Ссылка
    Surkisbravo!
    online
      Surkisbravo!, 27.09.2020 17:55
    +6
    Прискорбно, але Шахта виглядає якось беззубо... При розвитку атаки - переважно всі стоять. Мало обігрувань один в один, та ще й пенальті не можуть забити...
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 27.09.2020 17:55
    0
    Блин, первый тайм закончился, а Лоимпик так и не забил.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 27.09.2020 17:54
    +3
    Не тот Шахтёр что был до Интера. И просчитывают их уже, и смазку пора манять. ЛЧ их быстро встряхнёт, если не опустит на землю.
    А Патрик то вообще. Возомнил себя Бруну Фернандешем из МЮ, Да ударь обычным ударов в угол и всё...
    Если Олимпик забьёт , то такой Шахтёр и не отыграется.
    Ну а может их завод был всего на 4 года.)
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 27.09.2020 17:54
    -2
    J0e777, 27.09.2020 17:51
    На данный момент шахтер на 7-м месте, с чем все и поздравляю. Но думаю, что они вырвут победу. Ещё один-два пенальти судья даст им пробить.
    Ти що дибіл? Перегляньтвчорашніц матч - там захисник двома руками Супрягу ззаду за плечі тягнув, бо не встигав... Спільного між вчорашнім і сьогоднішнім пенальом тільки те, що обидва не забили...
    Ссылка
    ya_3
      ya_3, 27.09.2020 17:54
    +3
    Впечатление от первого тайма - снова у ШАХТЁРА кризис: нет командной игры, нет идеи, опять какое-то дыр-дыр без ударов по воротам.
    Хреново...
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 27.09.2020 17:54
    -3
    Arius, 27.09.2020 17:52
    Что-то последнее время не то с налом каштру, вспоминаю царя в матче с Базелем, а уже какой матч не узнать. Запор может ...?
    Епалом а не налом епт
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 27.09.2020 17:54
    -2
    Бгг, по ходу намекнули этойточкой шо нарисуют еще если над будет )
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 27.09.2020 17:53
    -2
    Special2, 27.09.2020 17:52
    Бля, Жека ну такое же левое тут пенальти как и вчера
    Вчера не было левого пенальти
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 27.09.2020 17:53
    +4
    Александр Шевченко, 27.09.2020 17:46
    Левая пенка, но Бог все видит
    Да майте ви совість!!! Ну вболіваєте ви проти Шахтаря,це ваша справа,але ж будьте хоча б об*єктивні. Чувак так штовхнув рукою Корнієнка,коли той був в повітрі що той мало не сальто зробив!Що ж це як не пенальті?!?!?!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 27.09.2020 17:53
    -2
    Андрей Овчаренко, 27.09.2020 17:28
    Че тушить, мы на малоросском общаемся, не мешай
    ,снова лай из будки прыгунов))),попрыгай и залезь в будку попрыгунчик!!!
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 27.09.2020 17:52
    -3
    Ждём ещё парочку пеналей в ворота Олимпика!
    Ссылка
    Surkisbravo!
    online
      Surkisbravo!, 27.09.2020 17:55
    +6
    Прискорбно, але Шахта виглядає якось беззубо... При розвитку атаки - переважно всі стоять. Мало обігрувань один в один, та ще й пенальті не можуть забити...
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 27.09.2020 17:57
    +4
    Maks7777, 27.09.2020 17:23
    Да получится получится,,вы колоссу с селы проиграли в матче сезона затккнулись бы олухи Колос2-0Динамо,,позорррр
    Что-то пока туго получается. Неужели самый великий клуб не такой уж и самый великий? Ну хоть раз в три матча то можно выиграть?
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 27.09.2020 17:53
    +4
    Александр Шевченко, 27.09.2020 17:46
    Левая пенка, но Бог все видит
    Да майте ви совість!!! Ну вболіваєте ви проти Шахтаря,це ваша справа,але ж будьте хоча б об*єктивні. Чувак так штовхнув рукою Корнієнка,коли той був в повітрі що той мало не сальто зробив!Що ж це як не пенальті?!?!?!
    Ссылка
    Special2
      Special2, 27.09.2020 17:52
    +4
    jekаfunny, 27.09.2020 17:51
    По классике нужно ещё шахтеру два пенальти ...
    Бля, Жека ну такое же левое тут пенальти как и вчера
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 27.09.2020 17:29
    +4
    Андрей Овчаренко, 27.09.2020 17:27
    Пффф идиот, мне ваще пох на те матчи, где без тренера играли
    Колос только одолжение сделал, уволив лесика
    Ссылка
    Oleh Nahornyi
    online
      Oleh Nahornyi, 27.09.2020 17:25
    +4
    Як на мене каштру слабенький тренер, буде тільки регрес з ним у шахти!!! Що ще раз доказує, що дєд зліпив цю команду, а ці всі фонсєки і каштри просто гастрольори!! Олімпік подобається, особливо чорний в атаці!!!
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 27.09.2020 17:09
    +4
    kvv1404, 27.09.2020 17:00
    Ти так впевнено пишеш ніби Динамо не втратить очок в першому колі!
    Я впевнено пишу ИМХО. Расшифровать?
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 27.09.2020 17:54
    +3
    Не тот Шахтёр что был до Интера. И просчитывают их уже, и смазку пора манять. ЛЧ их быстро встряхнёт, если не опустит на землю.
    А Патрик то вообще. Возомнил себя Бруну Фернандешем из МЮ, Да ударь обычным ударов в угол и всё...
    Если Олимпик забьёт , то такой Шахтёр и не отыграется.
    Ну а может их завод был всего на 4 года.)
    Ссылка
    ya_3
      ya_3, 27.09.2020 17:54
    +3
    Впечатление от первого тайма - снова у ШАХТЁРА кризис: нет командной игры, нет идеи, опять какое-то дыр-дыр без ударов по воротам.
    Хреново...
    Ссылка
    VITASS
    online
      VITASS, 27.09.2020 17:47
    +3
    ставлю сотку, что пеналь не последний
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 27.09.2020 17:46
    +3
    2й ждать?
    Ссылка
    Oleh Nahornyi
    online
      Oleh Nahornyi, 27.09.2020 17:45
    +3
    Не забиваєш ти, забивають тобі!!! Давай Олімпік!!!
    Ссылка
    Special2
      Special2, 27.09.2020 17:51
    +2
    Самое интересное, что касание тут в моменте с пенальти такое же как и вчера в одном известном матче. Но киевские хейтер как всегда пищат про несправедливость
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 27.09.2020 17:46
    +2
    Левая пенка, но Бог все видит
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 27.09.2020 17:45
    +2
    Сегодня сколько пеналей проплатили?
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 27.09.2020 17:32
    +2
    JulikoB, 27.09.2020 17:31
    Кроты уже не модные, им кто угодно забивает, даже сами себе.
    Та ты тоже уже не модный,тошнит от тебя
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 27.09.2020 17:23
    +2
    Alexey Antonenko, 27.09.2020 17:20
    Ну хоть у Олимпика то выиграть получится?
    Да получится получится,,вы колоссу с селы проиграли в матче сезона затккнулись бы олухи Колос2-0Динамо,,позорррр
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 27.09.2020 17:09
    +2
    con clusion, 27.09.2020 17:08
    Оффтоп. Донецкие клубы вышли с чёрными повязками. Вчера такого я не видел.
    Вчера тоже играли с черными повязками и с минутой молчания. Вчера был день траура
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 27.09.2020 16:10
    +2
    Определяющий матч для Шахтёра. Если потеряют очки, то первый круг проигран... Победа заставит всех ждать 9-й тур
    07.11.2020 17:00
    Динамо Киев
    ? : ?
    Шахтер Донецк
    Я - за второй вариант в ноябре.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 27.09.2020 17:59
    +1
    Alexey Antonenko, 27.09.2020 17:57
    Что-то пока туго получается. Неужели самый великий клуб не такой уж и самый великий? Ну хоть раз в три матча то можно выиграть?
    Они создают интригу в ЧУ, не мешай.
    Ссылка
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