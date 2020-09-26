Реализовал пенальти. Юрий Яковенко забил гол за датский Эсбьерг

Украинский нападающий «Эсбьерга» Юрий Яковенко забил гол в матче второго дивизиона чемпионата Дании против «Хельсингера» (2:1).
Украинец на 18-й минуте реализовал пенальти, открыв счет в матче. Это его второй гол в текущем сезоне.
27-летний украинец в прошлом сезоне сыграл 25 поединков и забил 7 голов в чемпионате.
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Источник — Sport.ua
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