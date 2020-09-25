В субботу, 26-го сентября, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и «Мариуполь». Матч пройдет в Полтаве, на поле стадиона «Ворскла им. А. Бутовского», начало в 17:00.

Неожиданный лидер на старте нового сезона Украинской Премьер-лиги сыграет свой третий матч в домашних условиях, сразившись против команды, которая еще ни разу за четыре тура не играла на своем поле. «Мариуполь» Остапа Маркевича стартовал с невнятной игры против «Александрии» (1:4), но в своих следующих двух матчах не оставлял шансов соперникам. В том числе, луганской «Заре», которой предстоит в этом сезоне сыграть на групповом этапе Лиги Европы УЕФА. «Ворскла» обозначила свои амбиции на этот футбольный год 100%-м результатом в первых трех играх, но сможет ли она продлить серию и в дальнейшем?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Мариуполь».