Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Ворскла» – «Мариуполь» - 0:0

Быков, 17, Гальчук, 20

«Ворскла»: Резник – Альюн, Чеснаков, Яворский – Якубу, Пуцлин, Скляр, Пердута – Степанюк, Кане – Кулач.

Запасные: Ткаченко, Сапай, Опанасенко, Васин, Пешич, Татарков, Ребенок, Щербак.

«Мариуполь»: Гальчук – Стасюк, Чоботенко, Быков, Кирюханцев – Чех – Топалов, Мишнев, Бондаренко, Горбунов – Сикан.

Запасные: Кудрик, Тищенко, Петерман, Кулаков, Кащук, Крыськив, Велев, Кулиев, Игнатенко.

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).

Стадион: «Ворскла им. А. Бутовского» (Полтава).



31 мин. ОПАСНО! Успешнее своего визави в воротах соперника сыграл Резник на дальнем выходе к правому углу штрафной.



27 мин. МОМЕНТ! Сикан пробил над перекладиной в эгоистичном дриблинге у центральной зоны перед чужой штрафной!



25 мин. Не пустили защитники Кане к мячу после скрытого паса Кулача с левого фланга.



22 мин. ОПАСНО! В руки Гальчука пришелся удар Скляра со штрафного в левый верхний угол.



20 мин. МОМЕНТ! Привезли атаку на свои ворота гости! Гальчук выскочил за пределы штрафной, стараясь перехватить заброс в сторону штрафной, после чего пошел фолить еще и против Степанюка!



17 мин. Быков бросился в ноги Кане в центре поля, стараясь не допустить возможную стенку со Степанюком.



16 мин. Опасная игра от Кане против Быкова в правом полуфланге атаки Ворсклы.



15 мин. Ударом со штрафного Кулач не смог перебросить стенку.



14 мин. Сбил соперника Мишнев у своей штрафной. Опасный стандарт.



12 мин. Кирюханцев точно не успевал под резкий пас партнера в глубину правого фланга атаки.



11 мин. Резник собой закрыл прострел Сикана от лицевой на левом фланге штрафной.



10 мин. МОМЕНТ! Кане завершил дриблинг на правом фланге штрафной ударом под ближнюю штангу. На месте Гальчук!



9 мин. ОПАСНО! Сикан старался замкнуть подачу с правого фланга ударом боковыми ножницами у чужой вратарской, но защитники подсуетились вовремя.



7 мин. МОМЕНТ! Чоботенко завершал подачу с левого фланга ударом головой с дальнего угла вратарской, но уже с линии ворот Кулач сумел вынести мяч!



6 мин. Попытка Чоботенко пробить с разворотом корпуса с левого фланга штрафной была блокирована.



5 мин. Альюн снял над штрафной своей команды подачу с правого фланга.



3 мин. Быков у центральной линии сзади грубо атаковал Степанюка.



2 мин. В оффсайд забежал Кулач при переводе в глубину правого фланга.



1 мин. Мариуполь контролирует мяч на первых минутах.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В субботу, 26-го сентября, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и «Мариуполь». Матч пройдет в Полтаве, на поле стадиона «Ворскла им. А. Бутовского», начало в 17:00.

Неожиданный лидер на старте нового сезона Украинской Премьер-лиги сыграет свой третий матч в домашних условиях, сразившись против команды, которая еще ни разу за четыре тура не играла на своем поле. «Мариуполь» Остапа Маркевича стартовал с невнятной игры против «Александрии» (1:4), но в своих следующих двух матчах не оставлял шансов соперникам. В том числе, луганской «Заре», которой предстоит в этом сезоне сыграть на групповом этапе Лиги Европы УЕФА. «Ворскла» обозначила свои амбиции на этот футбольный год 100%-м результатом в первых трех играх, но сможет ли она продлить серию и в дальнейшем?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Мариуполь».