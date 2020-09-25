Лига Европы. Определились пары 4-го квалификационного раунда

Стали известны пары 4-го раунда квалификации Лиги Европы.
Все противостояния на этой стадии будут состоять из одного матча, поединки пройдут 1 октября. 42 команды определят 21 обладателя путевок в групповой раунд турнира.
Два украинских клуба неудачно провели свои матчи 3-го раунда квалификации в гостях и выбыли из еврокубков. «Десна» проиграла «Вольфсбургу» (0:2), а «Колос» уступил хорватской «Риеке» (0:2 д.в.).
Лига Европы 2020/21
Пары 4-го раунда квалификации (Q4)
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Источник — Sport.ua
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Рейнджерс вполне может пройти Сарай и турков уже останется 2 клуба из 5.
Спортинг тоже может и должен выбивать австрийский ЛАСК, хотя нужно признать, что австрийцы нынче очень хороши. Не зря же до 1/8 ле дошли.
Бельгийцы фавориты в своих парах и скорее всего у них будет 5 и 5. Хотя они и так для нас едва досягаемы.
ПСВ же скорее всего пройдёт Русенборг и у голландцев будет 4 из 5, что значит их тоже догнать крайне сложно будет.
Рейнджерс вполне может пройти Сарай и турков уже останется 2 клуба из 5.
Спортинг тоже может и должен выбивать австрийский ЛАСК, хотя нужно признать, что австрийцы нынче очень хороши. Не зря же до 1/8 ле дошли.
Бельгийцы фавориты в своих парах и скорее всего у них будет 5 и 5. Хотя они и так для нас едва досягаемы.
ПСВ же скорее всего пройдёт Русенборг и у голландцев будет 4 из 5, что значит их тоже догнать крайне сложно будет.
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