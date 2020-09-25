Лига Европы. Определились пары 4-го квалификационного раунда

Стадия будет состоять из одного матча, поединки пройдут 1 октября

  • 25.09.2020 00:23
  • 1307 просмотров
  • 3 комментария
Лига Европы. Определились пары 4-го квалификационного раунда
© УЕФА

Стали известны пары 4-го раунда квалификации Лиги Европы.

Все противостояния на этой стадии будут состоять из одного матча, поединки пройдут 1 октября. 42 команды определят 21 обладателя путевок в групповой раунд турнира.

Два украинских клуба неудачно провели свои матчи 3-го раунда квалификации в гостях и выбыли из еврокубков. «Десна» проиграла «Вольфсбургу» (0:2), а «Колос» уступил хорватской «Риеке» (0:2 д.в.).

Лига Европы 2020/21

Пары 4-го раунда квалификации (Q4)

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 25.09.2020 00:38
    0
    Обидно-Фареры и Эстония есть а наших-нет.... жребий-его мать
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 25.09.2020 00:37
    0
    У нас тут тоже есть интерес. Надо теперь поболеть против конкурентов по таблице УЕФА
    Рейнджерс вполне может пройти Сарай и турков уже останется 2 клуба из 5.
    Спортинг тоже может и должен выбивать австрийский ЛАСК, хотя нужно признать, что австрийцы нынче очень хороши. Не зря же до 1/8 ле дошли.
    Бельгийцы фавориты в своих парах и скорее всего у них будет 5 и 5. Хотя они и так для нас едва досягаемы.
    ПСВ же скорее всего пройдёт Русенборг и у голландцев будет 4 из 5, что значит их тоже догнать крайне сложно будет.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 25.09.2020 00:37
    0
    Поедут Волки и Риека по гостям выгребать...
    Ссылка
    Максим Коваленко
      Максим Коваленко, 25.09.2020 00:28
    -5
    В жопу хохлов Теперь болею за КИ Клаксвик
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 25.09.2020 00:38
    0
    Обидно-Фареры и Эстония есть а наших-нет.... жребий-его мать
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 25.09.2020 00:37
    0
    У нас тут тоже есть интерес. Надо теперь поболеть против конкурентов по таблице УЕФА
    Рейнджерс вполне может пройти Сарай и турков уже останется 2 клуба из 5.
    Спортинг тоже может и должен выбивать австрийский ЛАСК, хотя нужно признать, что австрийцы нынче очень хороши. Не зря же до 1/8 ле дошли.
    Бельгийцы фавориты в своих парах и скорее всего у них будет 5 и 5. Хотя они и так для нас едва досягаемы.
    ПСВ же скорее всего пройдёт Русенборг и у голландцев будет 4 из 5, что значит их тоже догнать крайне сложно будет.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 25.09.2020 00:37
    0
    Поедут Волки и Риека по гостям выгребать...
    Ссылка
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