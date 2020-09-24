Лига Европы. Результаты 3-го квалификационного раунда. Как играют украинцы

24 сентября проходят матчи 4-го квалификационного раунда Лиги Европы. 70 команд определяют 35 обладателей пропусков в 4-й раунд отбора.

Два украинских клуба проводят матчи в гостях: «Десна» играет с немецким «Вольфсбургом», а «Колос» вышел на поле против хорватской «Риеки».

Гол украинца Сергея Вакуленко в овертайме принес победу «Арарату-Армении» над словенским «Целье» (1:0).

Австралиец, родом из Николаева, Никита Рукавица забил гол за «Маккаби» Хайфа и похоронил надежды российского «Ростова» (2:1).

Хавбек Иван Петряк сыграл 75 минут в матче за венгерский «Фехервар», и его команда победила французский «Реймс» по пенальти (0:0, пен. 4:1.)

В Латвии «Рига» проиграла шотландскому «Селтику» (0:1). У хозяев поля в старте вышел украинец Роман Дебелко, он был заменен на 67-й минуте, а в запасе остался Вячеслав Шарпар. Также всю игру на скамейке резервистом оставался Евгений Ефремов в матче литовской «Судувы» против финского клуба КуПС (0:2).

Украинский защитник чешского «Слована» Тарас Качараба провел весь матч против румынского «Стяуа» и помог команде победить (2:0).

Украинец Андрей Близниченко провел первый тайм за «Шериф» из Тирасполя в игре против «Дандолка» (Ирландия), а в перерыве был заменен.

Защитник Евгений Селин вышел в старте за кипрский «Анортосис», но его команда неудачно проводит гостевой поединок против «Базеля» в Швейцарии.

У словацкой команды «Дунайська Стреда» защитник Даниил Бескоровайный вышел на замену на 36-й минуте в игре против австрийского клуба ЛАСК.

За греческий АЕК в матче против швейцарского «Санкт-Галлена» в основе вышел защитник Дмитрий Чигринский, а хавбек Евгений Шахов находится в резерве.

Лига Европы 2020/21

3-й раунд квалификации, 24 сентября

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