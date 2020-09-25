В субботу, 26-го сентября, состоится поединок 4-го тура чемпионата Украины, в котором встретятся «Минай» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 14:00.

Изначально местом проведения встречи был Ужгород, но по соглашению сторон ее перенесли в Киев. При этом команда из Закарпатья остается номинальным хозяином поля. В прошедший мид-уик «Динамо» одержало важную победу в Генте и приблизилось к попаданию в групповой этап Лиги чемпионов. В предыдущем туре национального первенства киевляне на своем поле одолели ПФК «Львов» со счетом 3:1, а «Минай» в гостевом поединке крупно уступил донецкому «Олимпику» – 0:3. Ранее соперники дважды встречались в Кубке Украины. В сезоне 2018/2019 в 1/8 финала «бело-синие» обыграли минайцев со счетом 3:1, а в следующем розыгрыше киевляне одержали победу в полуфинале – 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Динамо».