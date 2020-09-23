Вольфсбург – Десна. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА

  • 23.09.2020 22:39
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Вольфсбург – Десна. Текстовая трансляция матча
© ФК Десна

В четверг, 24-го сентября, состоится поединок поединка третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся «Вольфсбург» и черниговская «Десна». Матч пройдет в Вольфсбурге(Германия), на поле стадиона «Фольксваген-Арена», начало в 21:15.

Особенным недавно начавшийся сезон будет для подопечных Александра Рябоконя – вне всяких сомнений. Черниговская «Десна» в своем дебютном поединке в Лиге Европы УЕФА сразится против немецкого «Вольфсбурга», для которого матчи с украинскими командами уже становятся привычными в календаре. «Шахтер» сумел одолеть «волков» в минувшем сезоне, отомстив за «Александрию», с которой немцы играли в группе второго по значимости клубного турнира. Перед командой Рябоконя теперь стоит иная задача – есть шанс оставить «Вольфсбург» без еврокубков в этом сезоне, а самим сделать решительный шаг в сторону плей-офф. И на все про все дается лишь один поединок.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Вольфсбург» – «Десна».

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Илья Береза, Sport.ua

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