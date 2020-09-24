Лига Европы УЕФА. Квалификация. Третий раунд.
«Вольфсбург» – «Десна» - 0:0
«Вольфсбург»: Кастеелс – Руссийон, Гилавоги, Лакруа, Штеффен – Арнольд, Шлагер – Жоао Виктор, Мехмеди, Мармуш – Вегхорст.
Запасные: Перван, Отавио, Малли, Клаус, Брукс, Герхардт, Гинчек.
«Десна»: Паст – Мостовой, Тамм, Гитченко, Конопля – Домбровский, Огиря – Картушов, Тотовицкий, Калитвинцев – Будковский.
Запасные: Литовка, Полегенько, Ермаков, Хлебас, Гуцуляк, Старенький, Шевцов.
Арбитр: Лоуренс Виссер (Ломмел, Бельгия).
Стадион: «АОК Арена» (Вольфсбург, Германия).
14 мин. Тотовицкий попал в оффсайд при передаче на левый фланг от Конопли.
12 мин. ОПАСНО! Мехмеди подкрутил над правой девяткой из-за пределов штрафной!
10 мин. Картушов в борьбе на левом фланге заработал аут.
8 мин. Тотовицкий лежит в центре поля после эпизода борьбы.
7 мин. ОПАСНО! Будковский с левого фланга штрафной проталкивал мяч в дальний угол, но тот не пошел в створ!
6 мин. Подача с правого фланга от Мармуша оказалась неудачной.
4 мин. ОПАСНО! Прокатился мяч в сторону от дальней штанги после блокированного Таммом и Огирей удара Виктора со входа в правый фланг штрафной!
3 мин. Не пустил к мячу Вегхорста при простреле с правого фланга Тамм.
2 мин. Загрузка вперед верхом от центральной линии в исполнении от Руссийона оказалась неточной.
1 мин. Конопля остановил проход Виктора по левому флангу.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
💚🐺 #WOBDESNA pic.twitter.com/TJYH83eO8n— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) September 24, 2020
В четверг, 24-го сентября, состоится поединок поединка третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся «Вольфсбург» и черниговская «Десна». Матч пройдет в Вольфсбурге(Германия), на поле стадиона «АОК Арена», начало в 21:15.
Особенным недавно начавшийся сезон будет для подопечных Александра Рябоконя – вне всяких сомнений. Черниговская «Десна» в своем дебютном поединке в Лиге Европы УЕФА сразится против немецкого «Вольфсбурга», для которого матчи с украинскими командами уже становятся привычными в календаре. «Шахтер» сумел одолеть «волков» в минувшем сезоне, отомстив за «Александрию», с которой немцы играли в группе второго по значимости клубного турнира. Перед командой Рябоконя теперь стоит иная задача – есть шанс оставить «Вольфсбург» без еврокубков в этом сезоне, а самим сделать решительный шаг в сторону плей-офф. И на все про все дается лишь один поединок.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Вольфсбург» – «Десна».
Илья Береза, Sport.ua
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