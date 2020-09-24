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Десна
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Вольфсбург – Десна – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА

  • 24.09.2020 21:10
  • 5025 просмотров
  • 16 комментариев
Вольфсбург – Десна – 0:0. LIVE

Лига Европы УЕФА. Квалификация. Третий раунд.

«Вольфсбург» – «Десна» - 0:0

«Вольфсбург»: Кастеелс – Руссийон, Гилавоги, Лакруа, Штеффен – Арнольд, Шлагер – Жоао Виктор, Мехмеди, Мармуш – Вегхорст.

Запасные: Перван, Отавио, Малли, Клаус, Брукс, Герхардт, Гинчек.

«Десна»: Паст – Мостовой, Тамм, Гитченко, Конопля – Домбровский, Огиря – Картушов, Тотовицкий, Калитвинцев – Будковский.

Запасные: Литовка, Полегенько, Ермаков, Хлебас, Гуцуляк, Старенький, Шевцов.

Арбитр: Лоуренс Виссер (Ломмел, Бельгия).

Стадион: «АОК Арена» (Вольфсбург, Германия).

14 мин. Тотовицкий попал в оффсайд при передаче на левый фланг от Конопли.

12 мин. ОПАСНО! Мехмеди подкрутил над правой девяткой из-за пределов штрафной!

10 мин. Картушов в борьбе на левом фланге заработал аут.

8 мин. Тотовицкий лежит в центре поля после эпизода борьбы.

7 мин. ОПАСНО! Будковский с левого фланга штрафной проталкивал мяч в дальний угол, но тот не пошел в створ!

6 мин. Подача с правого фланга от Мармуша оказалась неудачной.

4 мин. ОПАСНО! Прокатился мяч в сторону от дальней штанги после блокированного Таммом и Огирей удара Виктора со входа в правый фланг штрафной!

3 мин. Не пустил к мячу Вегхорста при простреле с правого фланга Тамм.

2 мин. Загрузка вперед верхом от центральной линии в исполнении от Руссийона оказалась неточной.

1 мин. Конопля остановил проход Виктора по левому флангу.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

    

В четверг, 24-го сентября, состоится поединок поединка третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся «Вольфсбург» и черниговская «Десна». Матч пройдет в Вольфсбурге(Германия), на поле стадиона «АОК Арена», начало в 21:15.

Особенным недавно начавшийся сезон будет для подопечных Александра Рябоконя – вне всяких сомнений. Черниговская «Десна» в своем дебютном поединке в Лиге Европы УЕФА сразится против немецкого «Вольфсбурга», для которого матчи с украинскими командами уже становятся привычными в календаре. «Шахтер» сумел одолеть «волков» в минувшем сезоне, отомстив за «Александрию», с которой немцы играли в группе второго по значимости клубного турнира. Перед командой Рябоконя теперь стоит иная задача – есть шанс оставить «Вольфсбург» без еврокубков в этом сезоне, а самим сделать решительный шаг в сторону плей-офф. И на все про все дается лишь один поединок.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Вольфсбург» – «Десна».

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Илья Береза, Sport.ua

(5 голосов)

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  • Спрогнозируйте исход матча квалификации Лиги Европы между командами Вольфсбург и Десна, который пройдет 24 сентября в Германии.
    • 23.38% (18)
      1. Крупная победа Вольфсбурга
    • 25.97% (20)
      2. Минимальная победа Вольфсбурга
    • 2.6% (2)
      3. Победа Вольфсбурга по пенальти
    • 23.38% (18)
      4. Победа Десны по пенальти
    • 22.08% (17)
      5. Минимальная победа Десны
    • 2.6% (2)
      6. Крупная победа Десны
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Комментарии
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 24.09.2020 21:30
    0
    Al Zolo, 24.09.2020 21:25
    прошу ток не опозорится
    Вот это и есть проверка, ЗНО для Десны.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 24.09.2020 21:28
    +1
    Русня радует)))
    Ссылка
    kuskus
    online
      kuskus, 24.09.2020 21:26
    0
    Трохи попереживали і відсунули гру від своїх воріт, поки є сили на пресинг, дитись приємно
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 24.09.2020 21:26
    +1
    мінус рАстов...
    У представників чемпіонату "на две гАлАви више..." з шести ВЖЕ чотири.
    Ссылка
    sergrey4
      sergrey4, 24.09.2020 21:25
    +2
    Andrey Glory, 24.09.2020 21:22
    Подскажите одна игра или две в противостоянии?
    Одна
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 24.09.2020 21:25
    +1
    прошу ток не опозорится
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 24.09.2020 21:25
    +3
    ще одні касапи вилетіли, продули ізраїльтянам; овощ ростовкий - в печалі
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 24.09.2020 21:25
    +4
    У России уже -2
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 24.09.2020 21:24
    -1
    Andrey Glory, 24.09.2020 21:22
    Подскажите одна игра или две в противостоянии?
    Иди спать, завтра в школу!!
    Ссылка
    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 24.09.2020 21:23
    -1
    даа ужж, форма у Десны бомжатская дворовая
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 24.09.2020 21:22
    +2
    Пока все здорово.
    Ссылка
    Andrey Glory
      Andrey Glory, 24.09.2020 21:22
    -1
    Подскажите одна игра или две в противостоянии?
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 24.09.2020 21:21
    +5
    Там ростов радует..а десна думаю дёрнуть немцев сможет.. удачи!
    Ссылка
    Demon
      Demon, 24.09.2020 21:20
    +6
    Десна не фаворит. Но она очень хорошо играет в гостях. Десна удачи!!! Мы в тебя верим!!!
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 24.09.2020 21:18
    +3
    ternow, 24.09.2020 21:13
    Без шансов сегодня...
    Вольфсбург зараз слабкіший за Наші Динамо і Шахтар. Не бачу в цій зустрічі ніяких *БЕЗ ШАНСІВ*...
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 24.09.2020 21:13
    -2
    Без шансов сегодня...
    Ссылка
    Demon
      Demon, 24.09.2020 21:20
    +6
    Десна не фаворит. Но она очень хорошо играет в гостях. Десна удачи!!! Мы в тебя верим!!!
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 24.09.2020 21:21
    +5
    Там ростов радует..а десна думаю дёрнуть немцев сможет.. удачи!
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 24.09.2020 21:25
    +4
    У России уже -2
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 24.09.2020 21:25
    +3
    ще одні касапи вилетіли, продули ізраїльтянам; овощ ростовкий - в печалі
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 24.09.2020 21:18
    +3
    ternow, 24.09.2020 21:13
    Без шансов сегодня...
    Вольфсбург зараз слабкіший за Наші Динамо і Шахтар. Не бачу в цій зустрічі ніяких *БЕЗ ШАНСІВ*...
    Ссылка
    sergrey4
      sergrey4, 24.09.2020 21:25
    +2
    Andrey Glory, 24.09.2020 21:22
    Подскажите одна игра или две в противостоянии?
    Одна
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 24.09.2020 21:22
    +2
    Пока все здорово.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 24.09.2020 21:28
    +1
    Русня радует)))
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 24.09.2020 21:26
    +1
    мінус рАстов...
    У представників чемпіонату "на две гАлАви више..." з шести ВЖЕ чотири.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 24.09.2020 21:25
    +1
    прошу ток не опозорится
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 24.09.2020 21:30
    0
    Al Zolo, 24.09.2020 21:25
    прошу ток не опозорится
    Вот это и есть проверка, ЗНО для Десны.
    Ссылка
    kuskus
    online
      kuskus, 24.09.2020 21:26
    0
    Трохи попереживали і відсунули гру від своїх воріт, поки є сили на пресинг, дитись приємно
    Ссылка
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