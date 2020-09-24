Лига Европы УЕФА. Квалификация. Третий раунд.

«Вольфсбург» – «Десна» - 0:0

«Вольфсбург»: Кастеелс – Руссийон, Гилавоги, Лакруа, Штеффен – Арнольд, Шлагер – Жоао Виктор, Мехмеди, Мармуш – Вегхорст.

Запасные: Перван, Отавио, Малли, Клаус, Брукс, Герхардт, Гинчек.

«Десна»: Паст – Мостовой, Тамм, Гитченко, Конопля – Домбровский, Огиря – Картушов, Тотовицкий, Калитвинцев – Будковский.

Запасные: Литовка, Полегенько, Ермаков, Хлебас, Гуцуляк, Старенький, Шевцов.

Арбитр: Лоуренс Виссер (Ломмел, Бельгия).

Стадион: «АОК Арена» (Вольфсбург, Германия).



14 мин. Тотовицкий попал в оффсайд при передаче на левый фланг от Конопли.



12 мин. ОПАСНО! Мехмеди подкрутил над правой девяткой из-за пределов штрафной!



10 мин. Картушов в борьбе на левом фланге заработал аут.



8 мин. Тотовицкий лежит в центре поля после эпизода борьбы.



7 мин. ОПАСНО! Будковский с левого фланга штрафной проталкивал мяч в дальний угол, но тот не пошел в створ!



6 мин. Подача с правого фланга от Мармуша оказалась неудачной.



4 мин. ОПАСНО! Прокатился мяч в сторону от дальней штанги после блокированного Таммом и Огирей удара Виктора со входа в правый фланг штрафной!



3 мин. Не пустил к мячу Вегхорста при простреле с правого фланга Тамм.



2 мин. Загрузка вперед верхом от центральной линии в исполнении от Руссийона оказалась неточной.



1 мин. Конопля остановил проход Виктора по левому флангу.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!





В четверг, 24-го сентября, состоится поединок поединка третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся «Вольфсбург» и черниговская «Десна». Матч пройдет в Вольфсбурге(Германия), на поле стадиона «АОК Арена», начало в 21:15.

Особенным недавно начавшийся сезон будет для подопечных Александра Рябоконя – вне всяких сомнений. Черниговская «Десна» в своем дебютном поединке в Лиге Европы УЕФА сразится против немецкого «Вольфсбурга», для которого матчи с украинскими командами уже становятся привычными в календаре. «Шахтер» сумел одолеть «волков» в минувшем сезоне, отомстив за «Александрию», с которой немцы играли в группе второго по значимости клубного турнира. Перед командой Рябоконя теперь стоит иная задача – есть шанс оставить «Вольфсбург» без еврокубков в этом сезоне, а самим сделать решительный шаг в сторону плей-офф. И на все про все дается лишь один поединок.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Вольфсбург» – «Десна».