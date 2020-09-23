В четверг 24 сентября в Будапеште состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся победитель Лиги чемпионов сезона 2019-2020 годов мюнхенская «Бавария» и обладатель Кубка УЕФА испанская «Севилья».

Немецкий клуб за всю историю розыгрыша этого трофея четыре раза участвовал в решающем поединке и только один раз добился победы. Было это в 2013 году, когда «Бавария» по пенальти обыграла английский «Челси» (основное и дополнительное время завершились вничью 2:2). Также одна победа, но в пяти финалах у испанского клуба. Успеха севильцы добились, выиграв со счетом 3:0 у своих соотечественников из «Барселоны» в 2006 году. А вот в период с 2014 по 2016 года трижды испанцы проигрывали в матчах за Суперкубок победителям Лиги чемпионов, соответственно «Реалу» 0:2, «Барселоне» в дополнительное время 4:5 и снова «Реалу», причем опять в овертайме 2:3.

Матч Бавария - Севилья пройдет в столице Венгрии на стадионе «Ференца Пушкаша». Начало игры в 22.00. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

ПРОГНОЗ И АНОНС МАТЧА БАВАРИЯ - СЕВИЛЬЯ