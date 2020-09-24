Бавария
1:1
Севилья
'42   ТВ-трансляция: 

Бавария - Севилья - 1:1. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка Суперкубка УЕФА

  • 24.09.2020 21:55
  • 7374 просмотра
  • 3 комментария
Бавария - Севилья - 1:1. LIVE
© https://twitter.com/fcbayern

Суперкубок УЕФА

Бавария - Севилья - 1:1

 Горецка (34) - Окампос (13, пен.)

Бавария: Нойер, Павар, Лукас, Зюле, Алаба, Горецка, Киммих, Сане, Гнабри, Мюллер, Левандовски

Запас: Нюбель, Хави Мартинес, Кюизанс, Зиркзее, Боатенг, Дэвис, Толиссо, Файн, Тилльман, Ричардс, Мусиала

Севилья: Буну, Эскудеро, Кунде, Диего Карлос, Навас, Ракитич, Фернандо, Хордан, Окампос, де Йонг, Сусо

Запас: Вацлик, Хави Диас, Серхи Ромес, Гудель, Мунир, Оскар Родригес, Эн-Несири, Акунья, Оливер Торрес, Васкес, Фернандес, Хиль

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Стадион: «Пушкаш Арена», Будапешт

41 мин. Испанцам удалось на некоторое время отодвинуть игру от своих ворот.

38 мин. Бавария снова идет вперед большими силами, Севилья обороняется. 

35 мин. Де Йонг забил мяч в ответной атаке, но боковой судья поднял флажок и мяч не засчитан.  

 34 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! Гол забил Горецка - 1:1! Быстрая атака Баварии закончилась тем, что Левандовски скинул мяч под удар Горецка и тот примерно с одиннадцатиметровой отметки поразил цель. 

32 мин. Гнабри в центре поля грубо сыграл против Окампоса, но арбитр Тэйлор пока обходится без предупреждений.  

30 мин. Опасно! Левандовски прорвался по правому флангу и с близкого расстояния пробил по воротам - голкипер Севильи на месте. 

26 мин. Момент! Наконец Баварии удалось провести хорошую атаку. Мюллер отдал передачу на Павара и тот, уже находясь в штрафной площади соперников, пробил мимо ворот. 

24 мин. Большое преимущество во владении мячом у Баварии, однако кроме момента Мюллера, немцам ничего создать не удается.   

22 мин. Момент! После прострела справа Мюллер с линии вратарской площади пробил мимо ворот и схватился за голову.

20 мин. Ракитич нарушил правила близи своей штрафной площади против Левандовски. Киммих навесил мяч на Зюле, но соперники выбили круглого на угловой. 

16 мин. Бавария пока не спешит отыгрываться и подолгу разыгрывает мяч. 

 13 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! Гол забил Окампос - 0:1! Испанский игрок технично выполнил одиннадцатиметровый удар и переиграл Нойера. 

12 мин. VAR просматривает эпизод, но не меняет решения арбитра. 

11 мин. Атака Севильи завершилась тем, что в штрафной площади Баварии защитники сбили Ракитича. ПЕНАЛЬТИ!

9 мин. Пока игра идет в невысоком темпе и без опасных моментов. 

6 мин. Испанцы заработали штрафной удар у ворот соперников, однако разыграли его неудачно.  

4 мин. Немецкий клуб сразу пытается завладеть мячом и игровым преимуществом

2 мин. Бавария провела две атаки, но они ничем опасным для Севильи не завершились.     

Бавария играет в красной форме, Севилья - в белой. 

МАТЧ НАЧАЛСЯ

В четверг 24 сентября в Будапеште состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся победитель Лиги чемпионов сезона 2019-2020 годов мюнхенская «Бавария» и обладатель Кубка УЕФА испанская «Севилья». 

Немецкий клуб за всю историю розыгрыша этого трофея четыре раза участвовал в решающем поединке и только один раз добился победы. Было это в 2013 году, когда «Бавария» по пенальти обыграла английский «Челси» (основное и дополнительное время завершились вничью 2:2). Также одна победа, но в пяти финалах у испанского клуба. Успеха севильцы добились, выиграв со счетом 3:0 у своих соотечественников из «Барселоны» в 2006 году. А вот в период с 2014 по 2016 года трижды испанцы проигрывали в матчах за Суперкубок победителям Лиги чемпионов, соответственно «Реалу» 0:2, «Барселоне» в дополнительное время 4:5 и снова «Реалу», причем опять в овертайме 2:3.   

Матч Бавария - Севилья пройдет в столице Венгрии на стадионе «Ференца Пушкаша».  Начало игры в 22.00. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.     

ПРОГНОЗ И АНОНС МАТЧА БАВАРИЯ - СЕВИЛЬЯ

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 24.09.2020 22:19
    -1
    Ну вот мечты начинают сбыватся
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 24.09.2020 22:18
    +1
    Бавария должна забить 4 гола.
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 24.09.2020 21:37
    0
    Думаю Севилья должна вставить Баварии и букмекерам, тем более один матч. Помню помню как Манчестер вставил Баварии 2-1, и помню помню кто вставил Манчестеру 2-1.
    У Баварии 6 лиг чемпионов, а у Севильи 6 лиг Европы.
    У Баварии 1 суперкубок , а у Севильи тоже 1 суперкубок.
    Romper la granja colectiva alemana. Delantero Sevilla!!!
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 24.09.2020 22:18
    +1
    Бавария должна забить 4 гола.
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 24.09.2020 21:37
    0
    Думаю Севилья должна вставить Баварии и букмекерам, тем более один матч. Помню помню как Манчестер вставил Баварии 2-1, и помню помню кто вставил Манчестеру 2-1.
    У Баварии 6 лиг чемпионов, а у Севильи 6 лиг Европы.
    У Баварии 1 суперкубок , а у Севильи тоже 1 суперкубок.
    Romper la granja colectiva alemana. Delantero Sevilla!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности