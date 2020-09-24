Суперкубок УЕФА

Бавария - Севилья - 1:1

Горецка (34) - Окампос (13, пен.)

Бавария: Нойер, Павар, Лукас, Зюле, Алаба, Горецка, Киммих, Сане, Гнабри, Мюллер, Левандовски

Запас: Нюбель, Хави Мартинес, Кюизанс, Зиркзее, Боатенг, Дэвис, Толиссо, Файн, Тилльман, Ричардс, Мусиала

Севилья: Буну, Эскудеро, Кунде, Диего Карлос, Навас, Ракитич, Фернандо, Хордан, Окампос, де Йонг, Сусо

Запас: Вацлик, Хави Диас, Серхи Ромес, Гудель, Мунир, Оскар Родригес, Эн-Несири, Акунья, Оливер Торрес, Васкес, Фернандес, Хиль

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Стадион: «Пушкаш Арена», Будапешт

41 мин. Испанцам удалось на некоторое время отодвинуть игру от своих ворот.

38 мин. Бавария снова идет вперед большими силами, Севилья обороняется.

35 мин. Де Йонг забил мяч в ответной атаке, но боковой судья поднял флажок и мяч не засчитан.

34 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! Гол забил Горецка - 1:1! Быстрая атака Баварии закончилась тем, что Левандовски скинул мяч под удар Горецка и тот примерно с одиннадцатиметровой отметки поразил цель.

32 мин. Гнабри в центре поля грубо сыграл против Окампоса, но арбитр Тэйлор пока обходится без предупреждений.

30 мин. Опасно! Левандовски прорвался по правому флангу и с близкого расстояния пробил по воротам - голкипер Севильи на месте.

26 мин. Момент! Наконец Баварии удалось провести хорошую атаку. Мюллер отдал передачу на Павара и тот, уже находясь в штрафной площади соперников, пробил мимо ворот.

24 мин. Большое преимущество во владении мячом у Баварии, однако кроме момента Мюллера, немцам ничего создать не удается.

22 мин. Момент! После прострела справа Мюллер с линии вратарской площади пробил мимо ворот и схватился за голову.

20 мин. Ракитич нарушил правила близи своей штрафной площади против Левандовски. Киммих навесил мяч на Зюле, но соперники выбили круглого на угловой.

16 мин. Бавария пока не спешит отыгрываться и подолгу разыгрывает мяч.

13 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! Гол забил Окампос - 0:1! Испанский игрок технично выполнил одиннадцатиметровый удар и переиграл Нойера.

12 мин. VAR просматривает эпизод, но не меняет решения арбитра.

11 мин. Атака Севильи завершилась тем, что в штрафной площади Баварии защитники сбили Ракитича. ПЕНАЛЬТИ!

9 мин. Пока игра идет в невысоком темпе и без опасных моментов.

6 мин. Испанцы заработали штрафной удар у ворот соперников, однако разыграли его неудачно.

4 мин. Немецкий клуб сразу пытается завладеть мячом и игровым преимуществом

2 мин. Бавария провела две атаки, но они ничем опасным для Севильи не завершились.

Бавария играет в красной форме, Севилья - в белой.

МАТЧ НАЧАЛСЯ

В четверг 24 сентября в Будапеште состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся победитель Лиги чемпионов сезона 2019-2020 годов мюнхенская «Бавария» и обладатель Кубка УЕФА испанская «Севилья».

Немецкий клуб за всю историю розыгрыша этого трофея четыре раза участвовал в решающем поединке и только один раз добился победы. Было это в 2013 году, когда «Бавария» по пенальти обыграла английский «Челси» (основное и дополнительное время завершились вничью 2:2). Также одна победа, но в пяти финалах у испанского клуба. Успеха севильцы добились, выиграв со счетом 3:0 у своих соотечественников из «Барселоны» в 2006 году. А вот в период с 2014 по 2016 года трижды испанцы проигрывали в матчах за Суперкубок победителям Лиги чемпионов, соответственно «Реалу» 0:2, «Барселоне» в дополнительное время 4:5 и снова «Реалу», причем опять в овертайме 2:3.

Матч Бавария - Севилья пройдет в столице Венгрии на стадионе «Ференца Пушкаша». Начало игры в 22.00. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

ПРОГНОЗ И АНОНС МАТЧА БАВАРИЯ - СЕВИЛЬЯ