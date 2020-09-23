Гент – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В среду, 23 сентября, проходит первый матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
На поле в 22:00 вышли бельгийский «Гент» и киевское «Динамо».
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
См. также: стартовые составы команд.
Смотрите видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 0:1. Владислав Супряга, 9 мин.
Травма Яремчука, 25 мин.
Лучшие моменты матча Гент - Динамо Киев
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Супряга (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua
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