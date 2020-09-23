Гент
1:1
Динамо Киев
'44   ТВ-трансляция: 

Гент – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

  • 23.09.2020 21:59
  • 8430 просмотров
  • 1 комментарий
Гент – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© ФК Гент

В среду, 23 сентября, проходит первый матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

На поле в 22:00 вышли бельгийский «Гент» и киевское «Динамо».

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.

См. также: стартовые составы команд.

Смотрите видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Владислав Супряга, 9 мин.

Травма Яремчука, 25 мин.

Лучшие моменты матча Гент - Динамо Киев
9' ГОЛ ! Мяч забил Владислав Супряга (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua

(22 голоса)

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Комментарии
    Ivan-Bogun
      Ivan-Bogun, 23.09.2020 22:32
    -1
    Подскажите где смотреть видно игры!!!
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