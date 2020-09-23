Риека – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы

  • 23.09.2020 17:05
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Риека – Колос. Текстовая трансляция матча
© facebook.com/fckoloskovalivka

В четверг, 24-го сентября, состоится поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором хорватская «Риека» будет принимать «Колос». Матч пройдет в Риеке на стадионе «Руевица», начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Неделю назад ковалевский клуб дебютировал в еврокубках и удивил футбольную Европу гостевой победой над греческим «Арисом» (2:1). Теперь команду Руслана Костышина ждет очередное испытание – противостояние в Риеке с местным клубом, который в прошлом чемпионате Хорватии занял третье место. После выезда в Салоники ковалёвцы во Львове обыграли «Рух» со счетом 2:1 и после трех туров занимают шестое место в национальном первенстве (2 победы и 1 поражение). Что ж, будем надеяться, что амбиций футболистов коллектива из Киевской области хватит для очередного успеха на евроарене.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Риека» – «Колос».

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Александр Снитко, Sport.ua

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