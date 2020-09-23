Вольфсбург – Десна. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Черниговская команда дебютирует в еврокубках матчем в «логове волков»

  • 23.09.2020 19:21
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Вольфсбург – Десна. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
© desna.football

Третий квалификационный раунд Лиги Европы позволит украинским болельщикам в третий раз за год наблюдать за игрой «Вольфсбурга». Чуть больше года назад, 19 сентября 2019-го, «волки» впервые принимали украинский клуб. Тогда на «Фольксваген-Арене» гостила «Александрия» в рамках группового этапа Лиги Европы. Затем была встреча этих команд в Украине, и оба раза победу праздновал немецкий клуб. 

А в 1/8 финала ЛЕ «Вольфсбург» встречался с донецким «Шахтером». Двухматчевое противостояние растянулось почти на 5 месяцев. В марте «горняки» одержали выездную победу (2:1), а в августе подкрепили ее домашним разгромом (3:0).

И вот новое рандеву «Вольфсбурга» с украинской командой. На сей раз в логово «волков» отправляется черниговская «Десна». 

Оба коллектива находятся примерно в равных условиях, если говорить об игровой практике. «Десна» провела три матча в чемпионате страны. Сперва «северяне» дома обыграли луганскую «Зарю» (3:1), а затем два выездных матча свели вничью: против киевского «Динамо» (0:0) и «Ингульца» (1:1). У «Вольфсбурга» календарь был другим: сначала команда в гостях разгромила в Кубке Германии «Унион Фюрстенвальде», представителя 4-го по силе немецкого дивизиона (4:1). После этого успешно прошла албанский «Кукеси» в поединке 2-го отборочного раунда ЛЕ (4:0 на выезде). И, наконец, в 1-м туре немецкой Бундеслиги дома скатала «нулёвку» с леверкузенским «Байером». В общем-то, по играм с такими соперниками тяжело сказать, в какой форме находятся подопечные Оливера Глазнера. 

Можно разве что предположить, что в команде проблема с правым защитником. Бразилец Виллиам и швейцарец Кевин Мбабу, которые выступают на этой позиции, травмированы и точно не сыграют (как и центрбек Марин Понграчич). В матчах главный тренер выпускал на это место разных исполнителей, а на тренировках наигрывал еще несколько вариантов. Зато все остальные футболисты «Вольфсбурга» в строю и рвутся в бой.

Есть потери и у «Десны». Главаня, пожалуй – Александр Филиппов, который накануне перешел в бельгийский «Сент-Трюйден». Не взяли тренеры в Германию и арендованного в «Шахтере» Михаила Мудрика. В остальном же состав черниговской команды боевой. И, пожалуй, готов к исторической встрече. Впрочем, букмекеры уверены, что первая игра «Десны» в Лиге Европы станет и последней в нынешнем сезоне. Но мы уверены, что подопечные Александра Рябоконя не ударят в грязь лицом. И надеемся, что будут и исторические голы, и историческая победа.

Ориентировочные составы:
«Вольфсбург»: Кастельс – Штеффен, Лакруа, Брукс, Руссийон – Мехмеди, Арнольд, Шлагер, Брекало – Вегхорст, Жоао Виктор.
«Десна»: Паст – Картушов, Ермаков, Гитченко, Конопля – Гуцуляк, Домбровский, Огиря, Калитвинцев – Тотовицкий – Будковский.
 

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 24 сентября, четверг

«Вольфсбург» – «Десна»
Вольфсбург. Стадион «Фольксваген-Арена». 21:15
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
 ВОЛЬФСБУРГ - ДЕСНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА 
 Арбитр: Лоуренс Виссер (Бельгия)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Источник — Sport.ua

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