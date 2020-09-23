Молодой форвард Реала сдал положительный тест на коронавирус

Мартин Эдегор отправлен на карантин, в ожидании результатов повторного теста

  • 23.09.2020 05:57
  • 435 просмотров
  • 1 комментарий
Молодой форвард Реала сдал положительный тест на коронавирус
© ФК Реал. Мартин Эдегор

Нападающий «Реала» Мартин Эдегор дал положительный результат на коронавирус.

Вирус был выявлен у норвежского форварда во время тестирования, проведенного 21 сентября. Футболист отправлен на карантин, а другие футболисты команды будут тренироваться индивидуально.

«Реал» ожидает результатов повторного теста, чтобы убедиться в результатах первичного тестирования.

21-летний форвард сыграл в сезоне 1 матч за «Реал», и теперь ему придется пропустить следующий поединок Ла Лиги против «Бетиса» 26 сентября.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⚽️❤️

Публикация от Martin Ødegaard (@odegaard.98)

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Источник — Onda Cero

(2 голоса)

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Комментарии
    Владислав Штепа
      Владислав Штепа, 23.09.2020 06:56
    0
    Давно Эдегор стал форвардом? 🤔
    Ссылка
    Владислав Штепа
      Владислав Штепа, 23.09.2020 06:56
    0
    Давно Эдегор стал форвардом? 🤔
    Ссылка
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