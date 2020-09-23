Молодой форвард Реала сдал положительный тест на коронавирус

Нападающий «Реала» Мартин Эдегор дал положительный результат на коронавирус.

Вирус был выявлен у норвежского форварда во время тестирования, проведенного 21 сентября. Футболист отправлен на карантин, а другие футболисты команды будут тренироваться индивидуально.

«Реал» ожидает результатов повторного теста, чтобы убедиться в результатах первичного тестирования.

21-летний форвард сыграл в сезоне 1 матч за «Реал», и теперь ему придется пропустить следующий поединок Ла Лиги против «Бетиса» 26 сентября.