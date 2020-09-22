Не долго был без клуба. Кравец подписал контракт с Коньяспором

Украинский нападающий вернулся в Турцию

  • 22.09.2020 19:06
  • 1002 просмотра
  • 3 комментария
Не долго был без клуба. Кравец подписал контракт с Коньяспором
© ФК Коньяспор

«Коньяспор» объявил о подписании двухлетнего контракта с украинским футболистом Артемом Кравцом.
 
Сообщается, что 31-летний футболист будет играть под 23-м номером.
 
В понедельник Кравец и киевское «Динамо» пришли к согласию о расторжении контракта. Решение было принято после беседы с главным тренером Мирчей Луческу и президентом «Динамо» Игорем Суркисом.
 
Напомним, Артем Кравец вернулся в «Динамо» в конце августа, до этого он защищал цвета «Кайсериспора».

«Коньяспор» выступает в турецкой Суперлиге, в новом сезоне пока сыграл всего один матч, который закончился ничьей.

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Источник — ФК Коньяспор

(7 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.09.2020 19:18
    -4
    Ну и правильно, главное подальше от дерьнамы.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.09.2020 19:17
    +1
    нормас
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 22.09.2020 19:14
    +2
    3тур, 27.09.2020, Коньяспор-Бешикташ --- буде грати?
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 22.09.2020 19:14
    +2
    3тур, 27.09.2020, Коньяспор-Бешикташ --- буде грати?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.09.2020 19:17
    +1
    нормас
    Ссылка
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