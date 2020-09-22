Чемпионат Европы среди женщин. Отборочный раунд. Группа I.

Украина – Греция – 2:0



Козлова (58; 71).



Гацу (34).

Украина: Самсон – Басанская, Люб. Шматко, Кравец, Филенко (Петрик, 75) – Химич, Андрущак – Малахова (Козлова, 46), Апанащенко, Бойченко – Овдийчук.

Запасные: Бондарчук, Санина, Подольская, Петрик, Андрухив, Калинина, Козлова, Кунина, Корсун, Кравчук.

Греция: Папаконстантину – Митку, Сидира, Хадзиянниду, Гацу – Марку, Какабуки, Морайту (Вардали, 78) – Сарри (Коковиаду, 69), Хадзиниколау, Конгули.

Запасные: Власиаду, Яннакули, Димитриу, Коцаки, Кидонаки, Параску, Карапеца, Нефру, Вардали, Пициу, Калдариду, Коковиаду.

Стадион: «Оболонь» (Киев, Украина).



Арбитр: Александра Чесен (Словения).



78 мин. Вардали меняет Морайту.



75 мин. Вместо Филенко вышла Петрик.



72 мин. Овдийчук оказалась в офсайде.



71 мин. ГООООООООЛ! Овдийчук вышла один на один пробила низом - вратарь отбила. Но на мяче первой оказалась Бойченко, которая отдала точный пас: Козлова ударом головой оформила дубль!



69 мин. Коковиаду меняет Сарри.



67 мин. Угловой украинок справа - мяч выбит.



66 мин. Уххххх! Овдийчук справа ворвалась в штрафную, пробила в ближнюю девятку - кипер спасла, защитник подстраховала!



64 мин. По-прежнему наши владеют мячом. В основном - в середине поля.



61 мин. Украина не выпускает соперниц с их половины поля.



58 мин. ГОООООООЛ! Козлова! Прострел Химич справа - и вратарь не смогла прервать полет мяча, чем тут же воспользовалась Николь!



55 мин. И навес гречанок во вратарскую уверенно поймала Самсон.



52 мин. Навес Бойченко справа - в руки голкиперу.



49 мин. Навес гречанок слева - Басанская уверенно скинула мяч на вратаря.



46 мин. Навес украинок со штрафного, удар Бойченко головой - мимо.



46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



46 мин. Вместо Малаховой вышла Козлова.



45+2 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. Рефери компенсировала две минуты.



43 мин. Овдийчук еда не убежала один на один, но далеко отпустила мяч.



42 мин. Сарри пробил с ходу из-за пределов штрафной - наш вратарь на месте.



39 мин. Кому-то из гречанок оказывают помощь.



36 мин. Бойченко оказалась в офсайде.



35 мин. Апанащенко пробила со штрафного в обвод стенки - в колкипера.





34 мин. Гацу сбил Овдийчук в метре от линии штрафной!



31 мин. Сарри пробила издали - мимо.



29 мин. Прострел гостей слева - вратарь накрыла мяч.



28 мин. Немного успокоилась игра. Но попытки гречанок контратаковать выглядят опасными.



25 мин. Хадзиниколау пробила с ходу из пределов штрафной - Самсон справилась.



24 мин. Уххххх! Самсон вовремя выскочила с линии и забрала мяч в ногах Конгули, которая практически выбегала один на один!



21 мин. Андрущак пробила очень сильно - но неточно.



18 мин. Малахова навесила слева - вратарь поймала мяч.



17 мин. Кравнц оказывают помощь в нашей штрафной. Вроде ничего серьезного.



16 мин. Очередной навес с правого фланга атаки Греции - мяч выбит..



15 мин. Моментище! Наши перехватили мяч, Малахова пробила низом после выхода один на один - ШТАНГА спасает гречанок.!



14 мин. Навес украинок со штрафного слева, Кравец пробил головой - мимо ближнего угла. Затем Апанащенко била с линии штрафной - неточно.



13 мин. Наши заработали стандарт неподалеку от угла штрафной.



10 мин. Гречанки неплохо обороняются и пока ни в чем не уступают сборной Украины.



7 мин. Силен правый фланг у гречанок! Снова неплохой навес, удар Сидиры головой - наш кипер накрыла мяч!



5 мин. Пока равная игра без особых моментов.



2 мин. Навес гостей справа, удар головой - несильно и неточно.



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяйки - в желтом, гостьи - в белом.



Во вторник, 22 сентября, состоится встреча отборочного раунда чемпионата Европы среди женщин в группе І, в которой сборная Украины принимает национальную команду Греции. Поединок пройдет в Киеве на поле стадиона «Оболонь», начало в 19:00 по киевскому времени.



Обе команды провели в группе по 4 матча. Наши девушки набрали 3 очка, гречанки заработали на балл больше. Так что в случае победы сборная Украины обойдет соперниц и поднимется на 3-е место в турнирной таблице. Отметим, что с командой Греции украинки играли четырежды и всегда побеждали.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка Украина – Греция.