Чемпионат Европы среди женщин. Отборочный раунд. Группа I.
Украина – Греция – 2:0
Козлова (58; 71).
Гацу (34).
Украина: Самсон – Басанская, Люб. Шматко, Кравец, Филенко (Петрик, 75) – Химич, Андрущак – Малахова (Козлова, 46), Апанащенко, Бойченко – Овдийчук.
Запасные: Бондарчук, Санина, Подольская, Петрик, Андрухив, Калинина, Козлова, Кунина, Корсун, Кравчук.
Греция: Папаконстантину – Митку, Сидира, Хадзиянниду, Гацу – Марку, Какабуки, Морайту (Вардали, 78) – Сарри (Коковиаду, 69), Хадзиниколау, Конгули.
Запасные: Власиаду, Яннакули, Димитриу, Коцаки, Кидонаки, Параску, Карапеца, Нефру, Вардали, Пициу, Калдариду, Коковиаду.
Стадион: «Оболонь» (Киев, Украина).
Арбитр: Александра Чесен (Словения).
78 мин. Вардали меняет Морайту.
75 мин. Вместо Филенко вышла Петрик.
72 мин. Овдийчук оказалась в офсайде.
71 мин. ГООООООООЛ! Овдийчук вышла один на один пробила низом - вратарь отбила. Но на мяче первой оказалась Бойченко, которая отдала точный пас: Козлова ударом головой оформила дубль!
69 мин. Коковиаду меняет Сарри.
67 мин. Угловой украинок справа - мяч выбит.
66 мин. Уххххх! Овдийчук справа ворвалась в штрафную, пробила в ближнюю девятку - кипер спасла, защитник подстраховала!
64 мин. По-прежнему наши владеют мячом. В основном - в середине поля.
61 мин. Украина не выпускает соперниц с их половины поля.
58 мин. ГОООООООЛ! Козлова! Прострел Химич справа - и вратарь не смогла прервать полет мяча, чем тут же воспользовалась Николь!
55 мин. И навес гречанок во вратарскую уверенно поймала Самсон.
52 мин. Навес Бойченко справа - в руки голкиперу.
49 мин. Навес гречанок слева - Басанская уверенно скинула мяч на вратаря.
46 мин. Навес украинок со штрафного, удар Бойченко головой - мимо.
46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
46 мин. Вместо Малаховой вышла Козлова.
45+2 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45 мин. Рефери компенсировала две минуты.
43 мин. Овдийчук еда не убежала один на один, но далеко отпустила мяч.
42 мин. Сарри пробил с ходу из-за пределов штрафной - наш вратарь на месте.
39 мин. Кому-то из гречанок оказывают помощь.
36 мин. Бойченко оказалась в офсайде.
35 мин. Апанащенко пробила со штрафного в обвод стенки - в колкипера.
34 мин. Гацу сбил Овдийчук в метре от линии штрафной!
31 мин. Сарри пробила издали - мимо.
29 мин. Прострел гостей слева - вратарь накрыла мяч.
28 мин. Немного успокоилась игра. Но попытки гречанок контратаковать выглядят опасными.
25 мин. Хадзиниколау пробила с ходу из пределов штрафной - Самсон справилась.
24 мин. Уххххх! Самсон вовремя выскочила с линии и забрала мяч в ногах Конгули, которая практически выбегала один на один!
21 мин. Андрущак пробила очень сильно - но неточно.
18 мин. Малахова навесила слева - вратарь поймала мяч.
17 мин. Кравнц оказывают помощь в нашей штрафной. Вроде ничего серьезного.
16 мин. Очередной навес с правого фланга атаки Греции - мяч выбит..
15 мин. Моментище! Наши перехватили мяч, Малахова пробила низом после выхода один на один - ШТАНГА спасает гречанок.!
14 мин. Навес украинок со штрафного слева, Кравец пробил головой - мимо ближнего угла. Затем Апанащенко била с линии штрафной - неточно.
13 мин. Наши заработали стандарт неподалеку от угла штрафной.
10 мин. Гречанки неплохо обороняются и пока ни в чем не уступают сборной Украины.
7 мин. Силен правый фланг у гречанок! Снова неплохой навес, удар Сидиры головой - наш кипер накрыла мяч!
5 мин. Пока равная игра без особых моментов.
2 мин. Навес гостей справа, удар головой - несильно и неточно.
1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяйки - в желтом, гостьи - в белом.
Во вторник, 22 сентября, состоится встреча отборочного раунда чемпионата Европы среди женщин в группе І, в которой сборная Украины принимает национальную команду Греции. Поединок пройдет в Киеве на поле стадиона «Оболонь», начало в 19:00 по киевскому времени.
Обе команды провели в группе по 4 матча. Наши девушки набрали 3 очка, гречанки заработали на балл больше. Так что в случае победы сборная Украины обойдет соперниц и поднимется на 3-е место в турнирной таблице. Отметим, что с командой Греции украинки играли четырежды и всегда побеждали.
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка Украина – Греция.
Клим Лавренюк, Sport.ua
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Козлова!
Украина!
2:0!!!
Козлова!
Украина!
2:0!!!
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