Чемпионат Европы среди женщин. Отборочный раунд. Группа I.

Украина – Греция – 0:0

Украина: Самсон – Басанская, Люб. Шматко, Кравец, Филенко – Химич, Андрущак – Малахова, Апанащенко, Бойченко – Овдийчук.

Запасные: Бондарчук, Санина, Подольская, Петрик, Андрухив, Калинина, Козлова, Кунина, Корсун, Кравчук.

Греция: Папаконстантину – Митку, Сидира, Хадзиянниду, Гацу – Марку, Какабуки, Морайту – Сарри, Хадзиниколау, Конгули.

Запасные: Власиаду, Яннакули, Димитриу, Коцаки, Кидонаки, Параску, Карапеца, Нефру, Вардали, Пициу, Калдариду, Коковиаду.

Стадион: «Оболонь» (Киев, Украина).



Арбитр: Александра Чесен (Словения).



18 мин. Малахова навесила слева - вратарь поймала мяч.



17 мин. Кравнц оказывают помощь в нашей штрафной. Вроде ничего серьезного.



16 мин. Очередной навес с правого фланга атаки Греции - мяч выбит..



15 мин. Моментище! Наши перехватили мяч, Малахова пробила низом после выхода один на один - ШТАНГА спасает гречанок.!



14 мин. Навес украинок со штрафного слева, Кравец пробил головой - мимо ближнего угла. Затем Апанащенко била с линии штрафной - неточно.



13 мин. Наши заработали стандарт неподалеку от угла штрафной.



10 мин. Гречанки неплохо обороняются и пока ни в чем не уступают сборной Украины.



7 мин. Силен правый фланг у гречанок! Снова неплохой навес, удар Сидиры головой - наш кипер накрыла мяч!



5 мин. Пока равная игра без особых моментов.



2 мин. Навес гостей справа, удар головой - несильно и неточно.



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяйки - в желтом, гостьи - в белом.



Во вторник, 22 сентября, состоится встреча отборочного раунда чемпионата Европы среди женщин в группе І, в которой сборная Украины принимает национальную команду Греции. Поединок пройдет в Киеве на поле стадиона «Оболонь», начало в 19:00 по киевскому времени.



Обе команды провели в группе по 4 матча. Наши девушки набрали 3 очка, гречанки заработали на балл больше. Так что в случае победы сборная Украины обойдет соперниц и поднимется на 3-е место в турнирной таблице. Отметим, что с командой Греции украинки играли четырежды и всегда побеждали.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка Украина – Греция.