Вторая лига. Кривбасс потерпел первое поражение в сезоне

Продолжается 3-й тур Второй лиги чемпионата Украины. Сегодня, 20 сентября, прошли 5 матчей в двух группах.
Криворожский «Кривбасс» потерпел первое поражение в сезоне – возрожденная команда проиграла «Перемоге» из Днепра на выезде (0:1).
Вторая лига Украины. 3-й тур
«Oболонь-2» – «Подолье» – 0:0
«Рубикон» Киев – «Чайка» – 1:3
Голы: Куноун, 64 – Волк, 23 (пен), Тименко, 34 (пен), Цебро, 55.
«Перемога» – «Кривбасс» – 1:0
Гол: Боженар, 63.
«Яруд» – «Энергия» – 1:3
Голы: Быковский, 41 – Доля, 16, Студенко, 67, Комисар, 77.
«Буковина» – «Ужгород» – 0:1
Гол: Ряшко, 41.
Источник — Sport.ua
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