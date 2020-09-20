Вторая лига. Кривбасс потерпел первое поражение в сезоне

Возрожденная команда проиграла «Перемоге» из Днепра на выезде

  • 20.09.2020 19:39
  • 270 просмотров
  • 2 комментария
Вторая лига. Кривбасс потерпел первое поражение в сезоне
© ФК Кривбасс

Продолжается 3-й тур Второй лиги чемпионата Украины. Сегодня, 20 сентября, прошли 5 матчей в двух группах.

Криворожский «Кривбасс» потерпел первое поражение в сезоне – возрожденная команда проиграла «Перемоге» из Днепра на выезде (0:1).

Вторая лига Украины. 3-й тур

«Oболонь-2» – «Подолье» – 0:0

«Рубикон» Киев – «Чайка» – 1:3

Голы: Куноун, 64 – Волк, 23 (пен), Тименко, 34 (пен), Цебро, 55.

«Перемога» – «Кривбасс» – 1:0

Гол: Боженар, 63.

«Яруд» – «Энергия» – 1:3

Голы: Быковский, 41 – Доля, 16, Студенко, 67, Комисар, 77.

«Буковина» – «Ужгород» – 0:1

Гол: Ряшко, 41.

Турнирные таблицы Второй лиги: группа A, группа B

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 20.09.2020 20:07
    0
    Перемога переможет всех
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 20.09.2020 20:03
    0
    Завтра внеочередное заседание Вечернего квартала !
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 20.09.2020 20:07
    0
    Перемога переможет всех
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 20.09.2020 20:03
    0
    Завтра внеочередное заседание Вечернего квартала !
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности