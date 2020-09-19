Динамо - Львов. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фрагменты матча УПЛ

  • 19.09.2020 19:40
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Динамо - Львов. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© fcdynamo.kiev.ua

В 3-м туре УПЛ «Динамо» Киев принимает ФК «Львов». В новости будут появляться видео голов и обзор поединка.

Стартовые составы.

Динамо: Бущан, Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко, Шепелев, Андриевский, Леднев, Цитаишвили, Вербич, Супряга

В запасе: Бойко, Алибеков, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Соль, Кравец

Львов: Литовченко, Кравчук, Челич, Михоби, Клименчук, Борзенко, Грисьо, Айнсалу, Кошман, Нич, Фелипе

В запасе: Костик, Вичижанин, Савошко, Малашевский, Романчук, Велвес, Комарец

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Источник — Sport.ua

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