3-й тур
Рух Львов
:
Колос К
20.09.2020 19:30   ТВ-трансляция: 

Рух – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура чемпионата Украины

  • 19.09.2020 19:25
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Рух – Колос. Текстовая трансляция матча

В воскресенье, 20 сентября, состоится встреча 3-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Рух» принимает коваливский «Колос». Поединок пройдет во Львове на поле стадиона «Арена Львов», начало в 19:30 по киевскому времени.
 
Команды ранее никогда не встречались в УПЛ, однако их поединки в Первой лиге отличались бескомпромиссностью. Ни разу «Рух» и «Колос» не расписывали ничьи, а последний поединок на поле «Руха» завершился победой гостей. Команда из Коваливки вообще не люит играть вничью: сейчас ее рекордная безничейная серия насчитывает уже 28 игр! Но насколько вымотала «Колос» победа над «Арисом» в Лиге Европы? Ответ на этот вопрос не за горами!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Колос».

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Клим Лавренюк, Sport.ua

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