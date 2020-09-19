В воскресенье, 20-го сентября, состоится поединок третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» будет принимать донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена», начало – в 17:00.

Почти месяц прошел с тех пор как донецкий клуб стартовал в новом национальном первенстве. В первом туре «горняки» обыграли «Колос» со счетом 3:1. Первым соперником команды Луиша Каштру после вынужденного простоя станет луганская «Заря», которая с двух поражений начала чемпионат. Отметим, что в прошлом сезоне луганчане сумели дважды отобрать очки у грозного соперника. Во время проведения второго этапа «черно-белые» в Запорожье с минимальным счетом обыграли «горняков», а затем в Киеве была зафиксирована нулевая ничья. Запомнился и «триллер» в Харькове, завершившийся победой «Шахтера» со счетом 4:3.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Шахтер».