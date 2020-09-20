Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Заря» – «Шахтер» – 0:0

«Заря»: Никита Шевченко, Денис Фаворов, Виталий Вернидуб, Йоель Абу Ханна, Андрейс Цыганикс, Дмитрий Иванисеня, Владлен Юрченко, Владислав Кочергин, Егор Назарина, Владислав Кабаев, Артем Громов

Запас: Никола Василь, Жуниор Рейс, Максим Гречкин, Ловро Цвек, Тимофей Сухарь, Игорь Чайковский, Денис Янаков, Aлександр Гладкий, Михайло Перович

«Шахтер»: Анатолий Трубин, Додо, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко, Тарас Степаненко, Алан Патрик, Манор Соломон, Ромеро Марлос, Тайсон, Жуниор Мораес

Запас: Андрей Пятов, Сергей Болбат, Валерий Бондарь, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Виктор Коваленко, Евгений Коноплянка, Фернандо

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Стадион «Славутич-Арена» (Запорожье)

4 мин. ОПАСНО! Юрченко ворвался в штрафную Шахтера и из центральной зоны пробил выше ворот!

2 мин. И сразу ответ Зари! Назарина из-за пределов штрафной пробил рядом со штангой!

2 мин. Опасно! После длинного заброса к штрафной Зари Додо опередил неоправданно выбежавшего навстречу Шевченко и пробил мимо ворот!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 20-го сентября, состоится поединок третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» будет принимать донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена», начало – в 17:00.

Почти месяц прошел с тех пор, как донецкий клуб стартовал в новом национальном первенстве. В первом туре «горняки» обыграли «Колос» со счетом 3:1. Первым соперником команды Луиша Каштру после вынужденного простоя станет луганская «Заря», которая с двух поражений начала чемпионат. Отметим, что в прошлом сезоне луганчане сумели дважды отобрать очки у грозного соперника. Во время проведения второго этапа «черно-белые» в Запорожье с минимальным счетом обыграли «горняков», а затем в Киеве была зафиксирована нулевая ничья. Запомнился и «триллер» в Харькове, завершившийся победой «Шахтера» со счетом 4:3.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Шахтер».