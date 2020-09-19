Лига 1. Лион не сумел справиться с командой Ним

18 сентября состоялся стартовый матч 4-го тура чемпионата Франции. «Лион» не сумел обыграть «Ним» (0:0).
Как и в прошлом сезоне, «львы» снова застряли в середине турнирной таблицы (5 очков после 4 матчей, 10 место).
Лига 1. 4-й тур
«Лион» – «Ним» – 0:0
«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа (Диоманде, 56), Бард, Какере (Жан Лукас, 63), Гимарайнс, Шерки (Кадевере, 87), Депай, Дембеле, Корне (Токо-Экамби, 46).
«Ним»: Рейне, Ландре, Мигель, Бриансон, Паке, Ферхат, Дульевич (Ру, 46. Буадес, 90+4), Сарр (Алинви, 59), Кубас, Фомба, Рипар.
Предупреждения: Корне, 34. Кубас, 47. Дюбуа, 52. Фомба, 68. Жан Лукас, 90+5.
Судья: Делерю (Франция).
Лион. Стадион «Люмьер».
Турнирная таблица Лиги 1
Источник — Sport.ua
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