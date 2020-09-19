Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Динамо» – «Львов» – 0:0

Максим Грисьо (21)

«Динамо»: Георгий Бущан, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Георгий Цитаишвили, Виталий Миколенко, Богдан Леднев, Aлександр Андриевский, Илья Забарный, Aлександр Сирота, Владислав Супряга, Томаш Кендзёра

Запас: Денис Бойко, Сергей Сидорчук, Фран Соль, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Артем Кравец, Виталий Буяльский, Ахмед Алибеков

«Львов»: Сергей Литовченко, Юрий Кравчук, Джурай Челич, Маруан Михоби, Егор Клименчук, Сергей Борзенко, Максим Грисьо, Мигкель Айнсалу, Игорь Кошман, Назарий Ныч, Филипе

Запас: Орест Костик, Андрей Вичижанин, Aлександр Савошко, Остап Малашевский, Aлександр Романчук, Велвес, Максим Комарец

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

НСК «Олимпийский» (Киев)

21 мин. Грисьо грубо сыграл против Миколенко в центре поля.

20 мин. Забарный нарушил правила у штрафной Львова.

19 мин. Хозяева поля уже больше владеют мячом и более акцентированно проводят свои атаки.

16 мин. Супряга на скорости ворвался в штрафную Львова, и Кравчук успел выбить мяч на угловой!

15 мин. Игра идет в центре поля.

13 мин. Киевляне контролируют мяч.

11 мин. Филипе от правого угла штрафной Динамо пробил несильно и неточно.

9 мин. После розыгрыша углового Шепелев сделал навес, и Сирота головой пробил неточно.

6 мин. Забарный слишком сильно сделал передачу на ход Цитаишвили.

5 мин. Львовяне смело начали встречу и пытаются активно играть в атаку.

2 мин. Пока игра идет в центре поля.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В субботу, 19-го сентября, состоится поединок третьего тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать ПФК «Львов». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 19:30.

Киевляне в минувший мид-уик проводили тяжелую встречу с «АЗ» в рамках квалификации Лиги чемпионов и одержали победу со счетом 2:0. А уже на следующей неделе команду Мирчи Луческу ждет выездное противостояние с бельгийским «Гентом», который станет барьером для «бело-синих» на пути в групповой раунд главного клубного евротурнира. Львовяне в предыдущем туре с разгромным счетом проиграли «Колосу» (0:4), а безвыигрышная серия «горожан» достигла 14-ти матчей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – ПФК «Львов».