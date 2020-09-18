3-й тур
Днепр-1
0:1
Мариуполь
'33   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 – Мариуполь. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 3-го тура УПЛ

  • 18.09.2020 19:00
  • 358 просмотров
  • 0 комментариев
Днепр-1 – Мариуполь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© СК Днепр 1

В пятницу, 18-го сентября, состоится матч 3-го тура чемпионата Украины, в котором «Днепр-1» сыграет против «Мариуполя».

«Днепр-1» – «Мариуполь» – 0:0

«Днепр-1»: Сарнавский – Логинов, Дуглас, Сваток – Дубинчак, Ди Франко, Кравченко, Тейлор – Цуриков, Довбик, Хобленко.

Запасные: Юрчук, Сафронов, Адамюк, Булеца, Ярмолюк, Назаренко, Батагов, Вакулко, Чичиков.

«Мариуполь»: Гальчук – Стасюк, Чоботенко, Сагуткин, Кирюханцев – Чех – Топалов, Мишнев, Бондаренко, Горбунов – Кулаков.

Запасные: Кудрик, Быков, Муравский, Велев, Тищенко, Петерман, Кулиев, Кащук, Сикан.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности