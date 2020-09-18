Днепр-1 – Мариуполь. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В пятницу, 18-го сентября, состоится матч 3-го тура чемпионата Украины, в котором «Днепр-1» сыграет против «Мариуполя».
«Днепр-1» – «Мариуполь» – 0:0
«Днепр-1»: Сарнавский – Логинов, Дуглас, Сваток – Дубинчак, Ди Франко, Кравченко, Тейлор – Цуриков, Довбик, Хобленко.
Запасные: Юрчук, Сафронов, Адамюк, Булеца, Ярмолюк, Назаренко, Батагов, Вакулко, Чичиков.
«Мариуполь»: Гальчук – Стасюк, Чоботенко, Сагуткин, Кирюханцев – Чех – Топалов, Мишнев, Бондаренко, Горбунов – Кулаков.
Запасные: Кудрик, Быков, Муравский, Велев, Тищенко, Петерман, Кулиев, Кащук, Сикан.
Источник — Sport.ua
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