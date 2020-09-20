Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Олимпик» – «Минай» - 3:0



Тейшейра, 29, Шахаб, 60, 66

«Олимпик»: Кичак – Лебеденко, Снурницын, Зотько, Пасич – Бабенко – Тейшейра (Альваренга, 76), Политыло, Завийский (Цымбалюк, 67), Бенито (Чогадзе, 75) – Шахаб (Каргбо, 67).

Запасные: Бетим, Ксенз, Аблитаров, Кравчук, Романовский.

«Минай»: Попович – Лопыренок, Матич, Маткобожик (Пиняшко, 64) – Сакив, Ткачук (Голодюк, 76), Снижко (Шпак, 64), Меличенко – Нуриев, Шиндер, Кожанов (Кныш, 64).

Запасные: Каниболоцкий, Павлиш, Маембе, Глагола, Каппарос.

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).



79 мин. Карбо отдал пас в недодачу для Чогадзе, который открывался на правом фланге.



76 мин. ЗАМЕНЫ У ОБЕИХ КОМАНД. Голодюк вышел вместо Ткачука, Альваренга сменил Тейшейру, а вместо Бенито в игру вступил Чогадзе.



72 мин. МОМЕНТ! Закручивал мяч Пиняшко в правый угол ворот из центра штрафной, предварительно уложив двух соперников. Немного не попал!



70 мин. Явный оффсайд у Нуриева был при завершении отскока мяча от Кичака при дальнем ударе Шиндера.



68 мин. ЗАМЕНЫ У ОЛИМПИКА. Цымбалюк вышел вместо Завийского, а Шахаб был заменен на Каргбо.



66 мин. ГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Пиняшко обрезал команду на чужой половине, после чего Шахаба отправили в свободный правый фланг, и он реализовал выход один на один!



64 мин. ЗАМЕНЫ У МИНАЯ. Кныш вышел вместо Кожанова, Шпак заменил Снижко, а Пиняшко вышел вместо Маткобожика.



63 мин. Кулаками отразил Кичак подачу Сакива с левого фланга, а с отскока неточно пробил Ткачук.



60 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Завийский подрезал подачу углового с правого фланга на ближнюю штангу в ворота, а Попович неудачно отразил этот удар – прямо на голову Шахабу!



57 мин. МОМЕНТ! Шиндер сбросил на левый фланг штрафной для Кожанова, тот прострелил во вратарскую, но Меличенко не дали пробить!



56 мин. Нуриев неудачно приземлился на газон после верховой борьбы в центре поля.



55 мин. МОМЕНТ! Сакив с левого фланга прострелил на ближний угол вратарской, но Кожанов не сумел пробить, а затем и подал неточно.



52 мин. Бенито пробил из-за пределов штрафной, обработав передачу с левого фланга. Уже дальше от правой штанги.



50 мин. МОМЕНТ! Немного недокрутил Завийский во время исполнения в дальний правый угол удара из-за пределов штрафной!



49 мин. МОМЕНТ! Тейшейра слишком сильно подал мяч над воротами, пробивая с левого фланга штрафной!



47 мин. Снурницын принял на свою спину дальний удар от Кожанова.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



44 мин. МОМЕНТ! Кичак потащил плотный удар Кожанова с правого фланга штрафной в ближний верхний угол!



41 мин. Попович успел опередить Шахаба на мяче при забросе к лицевой границе штрафной.



39 мин. МОМЕНТ! Ох уж этот Бенито! Практически все ворота были перед ним в момент подачи Тейшейры с правого фланга, но он не смог принять мяч, а потом накрутил трех соперников с отскока, но пробил все равно в очередного защитника!



37 мин. Навес Политыло со стандарта на правом фланге пришелся в голову соперника.



35 мин. Подачу Тейшеры со штрафного на левом фланге не смог переправить головой в сторону ворот Шахаб.



33 мин. Нуриев резал подачу с левого фланга, однако на дальнем углу вратарской пас перехватил Лебеденко.



31 мин. В оффсайде Шахаб при передаче с левого фланга. А вот тут положения как раз и не было!



30 мин. VAR сегодня есть, но только оффлайн.



29 мин. ГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Шахаб пробил из-за пределов штрафной, попал в Тейшейру, который стоял на линии оффсайда, однако рикошет вывел из игры Поповича!



27 мин. Отбился Олимпик от очередного захода Кожанова по флангу.



24 мин. Снурницын в очередной раз разрезал оборону сопернику длинной передачей, но Шахаб партнера явно не понял.



22 мин. Минай играет от глубокой обороны, поэтому переход в атаку дается с трудом.



20 мин. Фол в верховой борьбе во вратарской против Поповича со стороны Зотько последовал при подаче углового с левого фланга.



20 мин. Бросили Политыло в центре поля, он развил атаку на левый фланг, где Тейшейра заработал угловой своим прострелом.



18 мин. Бенито и Шахаб не смог развернуть розыгрыш в одно касание на правом фланге атаки.



15 мин. Завийский с дальней дистанции ударом попал в спину Матичу.



14 мин. Снижко вырезал с левого фланга в центр штрафной свою подачу, однако Кичак успешно выступил на перехвате.



11 мин. Удар Тейшейры с правого фланга получился крайне неточным. Возможно, это даже была подача.



10 мин. Подача Пасича с правого фланга была перехвачена защитниками Миная.



8 мин. Поймали защитники в оффсайд Шиндера при длинной передаче из центра поля.



5 мин. Минай поджимает соперников правым флангом атаки.



3 мин. Кичак подарил соперникам мяч неудачным выносом в левый фланг.



1 мин. Матич перехватил заброс по правому флангу атаки соперников.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!















В воскресенье, 20-го сентября, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Олимпик» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 14:00.

В своем дебютном поединке в «элитном» дивизионе коллектив Василия Кобина шокировал «Александрию» (1:0). Теперь же, для «Миная» предстоит визит в столицу Украины на противостояние с донецким «Олимпиком», который в прошлом туре нанес выездное поражение днепровскому «Днепру» (3:1), чем сгладил неудачу стартового игрового дня с киевским «Динамо» (1:4). Закарпатский и донецкий коллективы оказались вместе в середине турнирной таблицы, однако уже в очной дуэли имеют шансы образовать дистанцию между собой.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Олимпик» – «Минай».