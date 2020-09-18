3-й тур
Ингулец
:
Десна
19.09.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Ингулец – Десна. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 18.09.2020 13:35
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Ингулец – Десна. Текстовая трансляция матча
© ФК Ингулец

В субботу, 19-го сентября, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и черниговская «Десна». Матч пройдет в Кропивницком, на поле стадиона «Зирка», начало в 17:00.

Противостояние коллективов Лавриненко и Рябоконя пройдет на фоне подготовки последних к противостоянию с немецким «Вольфсбургом» в рамках Лиги Европы УЕФА. «Десна» уверенно преодолела рубеж из двух стартовых поединков, набрав четыре очка в матчах против своих конкурентов в борьбе за «серебро» прошлого сезона, и теперь получит возможность проинспектировать готовность новоприбывшей в «элиту» команды противостоять сопернику из верхней шестерки.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Десна».

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Илья Береза, Sport.ua

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