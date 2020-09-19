Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Ингулец» – «Десна» - 1:1

Сичинава, 57 – Гитченко, 49

Синегуб, 14, Сичинава, 17, Кучеренко, 47, Щедрый, 65 – Хлебас, 3, Огиря, 10, Калитвинцев, 35, Конопля, 44

«Ингулец»: Крынский – Синегуб, Ковалев, Павлов, Балан – Кучеренко – Щедрый, Запорожец, Лупашко, Коваленко – Сичинава.

Запасные: Шуст, Мишуренко, Мкомола, Фатеев, Литвяк, Малыш, Квасный, Бартулович.

«Десна»: Паст – Западня (Картушов, 46), Ермаков, Гитченко, Конопля – Гуцуляк, Хлебас (Домбровский, 46), Огиря, Калитвинцев – Тотовицкий – Дегтярев (Будковский, 46).

Запасные: Литовка, Полегенько, Мостовой, Старенький, Шевцов.

Арбитр: Юрий Иванов (Макеевка).

Стадион: «Зирка» (Кропивницкий).



65 мин. Калитвинцев улетел за поле после своей подачи с правого фланга, но его догнал еще и подкат Щедрого.



62 мин. МОМЕНТ! ШТАНГА! Калитвинцев закрутил мяч в сторону ворот подачей углового с правого фланга, а Сичинава еще и подрезал его в дальний каркас!



60 мин. Ковалев в прыжке выбил мяч из штрафной после прострела с правого фланга от Калитвинцева.



57 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Невероятной силы удар удался Сичинаве со входа в левый фланг штрафной! Паст капитулировал!



55 мин. ОПАСНО! Подача с правого фланга от Гуцуляка пришлась точно на ногу Калитвинцева, но Владислав не попал ударом слету.



53 мин. ОПАСНО! Выстрел от Будковского с левого фланга штрафной заставил мяч подняться слишком высоко над перекладиной.



51 мин. МОМЕНТ! Подрезал мяч в сторону ворот Гуцуляк, замыкая подачу с левого фланга от Тотовицкого с дальнего угла вратарской. Ворота спас Крынский в этой ситуации.



49 мин. ГГГГГГГГГГГООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Гитченко мог и в ворота забежать с мячом после удачного продления подачи углового с левого фланга с ближнего угла вратарской на дальнюю штангу от Будковского!



47 мин. Кучеренко на правом фланге обороны уложил на газон Картушова.



46 мин. ЗАМЕНЫ У ДЕСНЫ. Сразу трех игроков бросил в бой после перерыва Рябоконь: Будковский, Домбровский и Картушов вышли вместо Дегтярева, Хлебаса и Западню, соответственно.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, одну минуту.



45 мин. МОМЕНТ! Замыкал навес с правого фланга на дальнем углу вратарской Дегтярев, но ударом головой немного не попал в створ!



44 мин. Конопля прорывался по правому флангу, но вдруг решил упасть рядом с двумя соперниками. Симуляция.



42 мин. Бесцельным оказался рывок Балана по правому флангу, ведь в завершающей стадии он отдал пас в оффсайд для Сичинавы.



40 мин. Щедрый уже откровенно шел зарабатывать фол на правом фланге против Тотовицкого, вместо развития контратаки своей команды.



39 мин. В контратаку убегал Сичинава, но слишком перемудрил во время стенки со Щедрым.



36 мин. МОМЕНТ! Сичинава боковыми ножницами замыкал подачу с правого фланга, но чуток промахнулся мимо левой штанги!



35 мин. Калитвинцев был вынужден сбивать Коваленко в контратаке соперников сразу после своей подачи углового.



34 мин. Калитвинцев прострелом заработал угловой на левом фланге, после чего подал точно в голову Гитченко, но защитник не смог ее правильно подставить под мяч.



31 мин. Щедрый практически от углового флажка на левом фланге не смог точно подать на Сичинаву в центр штрафной.



30 мин. Запорожец явно уступает в скорости реакции Ковалеко, что показал произошедший выпад Ингульца через правый фланг.



29 мин. Коваленко был сбит Западней при попытке вырваться в контратаку по правому флангу.



27 мин. Фол Ковалева против Дегтярева на левом фланге обороны принес Десне штрафной.



25 мин. Сичинава вырвался в контратаку после перехваченного прострела Конопли с правого фланга, но сфолил против соперника.



23 мин. МОМЕНТ! Крынский провалил игру ногами за пределами штрафной, но партнеры успели увести мяч в за боковую.



20 мин. Заблокирована защитниками Ингульца попытка Калитвинцева пробить из центральной зоны штрафной после передачи Гуцуляка с правого ее фланга.



17 мин. И Сичинаве желтая. За фол против Тотовицкого в контратаке Десны.



14 мин. Синегуб у центральной линии крайне опасно пошел играть в верховой мяч против Конопли.



13 мин. Обменялись фолами игроки обеих команд на половине поля Десны.



12 мин. ОПАСНО! Низом постелил под дальнюю штангу свой удар от правого угла чужой штрафной Сичинава. Промах!



10 мин. Огиря подскользнулся при отборе мяча на правом фланге у Щедрого, после чего грубо снес соперника с ног.



9 мин. Западня простреливал с левого фланга штрафной, но успел подставить ногу Павлов.



8 мин. Уж слишком высоким выдался навес Конопли от лицевой на правом фланге.



6 мин. Хлебас не сумел поймать мяч на ногу при отскоке подачи углового с левого фланга, поэтому промахнулся ударом со средней дистанции.



4 мин. Поджали Коноплю и Гуцуляка на фланге! Но свой прострел Щедрый отправил в руки Пасту.



3 мин. Против Лупашко в центре поля нарушил правила в грубом подкате Хлебас.



2 мин. МОМЕНТ! У правого угла чужой штрафной удачно развернулся на приеме Гуцуляк, после чего тут же пробил в руки Крынскому.



1 мин. В центре поля Запорожец пошел на фол против Тотовицкого.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!













В субботу, 19-го сентября, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и черниговская «Десна». Матч пройдет в Кропивницком, на поле стадиона «Зирка», начало в 17:00.

Противостояние коллективов Лавриненко и Рябоконя пройдет на фоне подготовки последних к противостоянию с немецким «Вольфсбургом» в рамках Лиги Европы УЕФА. «Десна» уверенно преодолела рубеж из двух стартовых поединков, набрав четыре очка в матчах против своих конкурентов в борьбе за «серебро» прошлого сезона, и теперь получит возможность проинспектировать готовность новоприбывшей в «элиту» команды противостоять сопернику из верхней шестерки.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Десна».