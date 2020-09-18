В субботу, 19 сентября, состоится встреча 3-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Александрия» принимает полтавскую «Ворсклу». Поединок пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало в 14:00 по киевскому времени.



Полтавчане являются лидером турнирной таблицы, поскольку выиграли оба стартовых матча чемпионата. У «Александрии» показатели хуже – после разгрома «Мариуполя» команда минимально уступила «Минаю». Так что наверняка подопечные Владимира Шарана стремятся реабилитироваться за то поражение. Да и подарок главному тренеру (в пятницу Владимир Богданович празднует 49-летие) не мешало бы сделать. К тому же последний визит «Ворсклы» на «Нику» завершился для полтавчан печально – хозяева победили 3:0.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Ворскла».