3-й тур
Александрия
:
Ворскла
19.09.2020 14:00   ТВ-трансляция: 

Александрия – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура чемпионата Украины

  • 18.09.2020 08:00
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Александрия – Ворскла. Текстовая трансляция матча

В субботу, 19 сентября, состоится встреча 3-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Александрия» принимает полтавскую «Ворсклу». Поединок пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало в 14:00 по киевскому времени.
 
Полтавчане являются лидером турнирной таблицы, поскольку выиграли оба стартовых матча чемпионата. У «Александрии» показатели хуже – после разгрома «Мариуполя» команда минимально уступила «Минаю». Так что наверняка подопечные Владимира Шарана стремятся реабилитироваться за то поражение. Да и подарок главному тренеру (в пятницу Владимир Богданович празднует 49-летие) не мешало бы сделать. К тому же последний визит «Ворсклы» на «Нику» завершился для полтавчан печально – хозяева победили 3:0.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Ворскла».

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Клим Лавренюк, Sport.ua

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