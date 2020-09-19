Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Александрия» – «Ворскла» – 0:2



Степанюк (24) Пуцлин (52).



Мышенко (13), Мирошниченко (22), Пашаев (56) - Пуцлин (16), Кане (39), Кулач (47).

«Александрия»: Панькив — Пашаев, Бабогло, Дубра, Мирошниченко — Банада, Гречишкин, Грицук — Лучкевич, Ситало, Мышенко (Третьяков, 56).

Запасные: Билык, Мельник, Гордиенко, Стецьков, Довгий, Безбородько, Третьяков, Задерака, Устименко.

«Ворскла»: Ризнык — Яворский, Чеснаков, Ндиайе — Пердута, Кане, Скляр, Пуцлин, Якубу — Степанюк — Кулач.

Запасные: Ткаченко, Сапай, Опанасенко, Васин, Пешич, Татарков, Ребенок, Щербак.

Стадион: «Ника» (Александрия).



Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).



59 мин. Александрия с мячом, но вдали от чужих ворот.



56 мин. Третьяков меняет Мышенко.



56 мин. Пашаев сбил убегавшего Степанюка в середине поля, за что получил горчичник.

55 мин. Еще одна контратака полтавчан, но на этот раз надежно сыграл Банада.



52 мин. ГОООООООЛ! Пердута прошел по правому флангу, обыграл соперника и отдал нацеленный пас на дальний угол вратарский. А набежавший Пуцлин в касание переправил мяч в сетку!



48 мин. Угловой Александрии справа - мяч выбит.



47 мин. Кулач в середине поля пошел в подкат противГречишкина и сбил соперника, за что получил предупреждение.



46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



Статистика первого тайма:





45 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



43 мин. Полтавчане разыграли угловой справа.



42 мин. Угловой гостей слева - Ндиайе фолит в чужой штрафной.



41 мин. Быстрая контратака полтавчан, снова Пуцлин должен был завршать, но его опередил защитник.



39 мин. Кане скосил Пашаева на фланге - и получил желтую.



38 мин. Опасный прострел Гречишкина со штрафного слева - мяч выбит.



36 мин. Лучкевич прострелил справа - кипер поймал мяч.



34 мин. Эхххх... Классная атака полтавчан, Пуцлин завершал ударом из полукружия штрафной - выше ворот!



32 мин. Кулач забил гол, но из офсайда.



31 мин. Мышенко подал угловой справа - Ндиайе выбил мяч.



30 мин. Ситало опасно прострелил справа - всего лишь угловой.



27 мин. Хозяева заработал угловой, подача Мышенко справа, Лучкевич бил головой - неточно.



24 мин. ГОООООООЛ! Подача полтавчан справа, отскок пришелся на на ногу Степанюку - и тот пробил точно в дальний угол!



23 мин. Гости неудачно разыграли штрафной.



22 мин. Мирошниченко фолит на подступах к штрафной - сбил Пердуту. И получил горчичник.



20 мин. Кулач решился на дальний удар - защитник заблокировал.



18 мин. Навес хозяев слева - Чеснаков играет головой надежно.



16 мин. А теперь предупреждение получил Пуцлин за фол на Пашаеве.



13 мин. Мышенко грубо сыграл против Скляра - это желтая!



11 мин. Мышенко пробил низом - в руки голкиперу.



9 мин. Мышенко пробил головой после флангового навеса - над перекладиной!



8 мин. Гнрчишкин пробил в касание после передачи от Мищенко - в соперника.



5 мин. Резник пошел в рискованную обводку в штрафной! Всё получилось.



4 мин. Гречишкин навесил со штрафного слева - вратарь поймал мяч.



2 мин. Кулач после паса от Кане прострелил с фланга - никто из партнеров не дотянулся до мяча.



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Примерные схемы команд:





В субботу, 19 сентября, состоится встреча 3-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Александрия» принимает полтавскую «Ворсклу». Поединок пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало в 14:00 по киевскому времени.



Полтавчане являются лидером турнирной таблицы, поскольку выиграли оба стартовых матча чемпионата. У «Александрии» показатели хуже – после разгрома «Мариуполя» команда минимально уступила «Минаю». Так что наверняка подопечные Владимира Шарана стремятся реабилитироваться за то поражение. Да и подарок главному тренеру (в пятницу Владимир Богданович празднует 49-летие) не мешало бы сделать. К тому же последний визит «Ворсклы» на «Нику» завершился для полтавчан печально – хозяева победили 3:0.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Ворскла».