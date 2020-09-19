3-й тур
Александрия
0:2
Ворскла
'63   ТВ-трансляция: 

Александрия – Ворскла – 0:2. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура чемпионата Украины

  • 19.09.2020 13:58
  • 5846 просмотров
  • 25 комментариев
Александрия – Ворскла – 0:2. LIVE
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Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Александрия» – «Ворскла» – 0:2

 Степанюк (24) Пуцлин (52).

 Мышенко (13), Мирошниченко (22), Пашаев (56) - Пуцлин (16), Кане (39), Кулач (47).

«Александрия»: Панькив — Пашаев, Бабогло, Дубра, Мирошниченко — Банада, Гречишкин, Грицук — Лучкевич, Ситало, Мышенко (Третьяков, 56).
Запасные: Билык, Мельник, Гордиенко, Стецьков, Довгий, Безбородько, Третьяков, Задерака, Устименко.

«Ворскла»: Ризнык — Яворский, Чеснаков, Ндиайе — Пердута, Кане, Скляр, Пуцлин, Якубу — Степанюк — Кулач.
Запасные: Ткаченко, Сапай, Опанасенко, Васин, Пешич, Татарков, Ребенок, Щербак.

Стадион: «Ника» (Александрия).

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).

59 мин. Александрия с мячом, но вдали от чужих ворот.

56 мин. Третьяков меняет Мышенко.

 56 мин. Пашаев сбил убегавшего Степанюка в середине поля, за что получил горчичник.

55 мин. Еще одна контратака полтавчан, но на этот раз надежно сыграл Банада.

52 мин. ГОООООООЛ! Пердута прошел по правому флангу, обыграл соперника и отдал нацеленный пас на дальний угол вратарский. А набежавший Пуцлин в касание переправил мяч в сетку!

48 мин. Угловой Александрии справа - мяч выбит.

 47 мин. Кулач в середине поля пошел в подкат противГречишкина и сбил соперника, за что получил предупреждение.

46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

Статистика первого тайма:


45 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

43 мин. Полтавчане разыграли угловой справа.

42 мин. Угловой гостей слева - Ндиайе фолит в чужой штрафной.

41 мин. Быстрая контратака полтавчан, снова Пуцлин должен был завршать, но его опередил защитник.

 39 мин. Кане скосил Пашаева на фланге - и получил желтую.

38 мин. Опасный прострел Гречишкина со штрафного слева - мяч выбит.

36 мин. Лучкевич прострелил справа - кипер поймал мяч.

34 мин. Эхххх... Классная атака полтавчан, Пуцлин завершал ударом из полукружия штрафной - выше ворот!

32 мин. Кулач забил гол, но из офсайда.

31 мин. Мышенко подал угловой справа - Ндиайе выбил мяч.

30 мин. Ситало опасно прострелил справа - всего лишь угловой.

27 мин. Хозяева заработал угловой, подача Мышенко справа, Лучкевич бил головой - неточно.

 24 мин. ГОООООООЛ! Подача полтавчан справа, отскок пришелся на на ногу Степанюку - и тот пробил точно в дальний угол!

23 мин. Гости неудачно разыграли штрафной.

 22 мин. Мирошниченко фолит на подступах к штрафной - сбил Пердуту. И получил горчичник.

20 мин. Кулач решился на дальний удар - защитник заблокировал.

18 мин. Навес хозяев слева - Чеснаков играет головой надежно.

 16 мин. А теперь предупреждение получил Пуцлин за фол на Пашаеве.

 13 мин. Мышенко грубо сыграл против Скляра - это желтая!

11 мин. Мышенко пробил низом - в руки голкиперу.

9 мин. Мышенко пробил головой после флангового навеса - над перекладиной!

8 мин. Гнрчишкин пробил в касание после передачи от Мищенко - в соперника.

5 мин. Резник пошел в рискованную обводку в штрафной! Всё получилось.

4 мин. Гречишкин навесил со штрафного слева - вратарь поймал мяч.

2 мин. Кулач после паса от Кане прострелил с фланга - никто из партнеров не дотянулся до мяча.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Примерные схемы команд:

    



В субботу, 19 сентября, состоится встреча 3-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Александрия» принимает полтавскую «Ворсклу». Поединок пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало в 14:00 по киевскому времени.
 
Полтавчане являются лидером турнирной таблицы, поскольку выиграли оба стартовых матча чемпионата. У «Александрии» показатели хуже – после разгрома «Мариуполя» команда минимально уступила «Минаю». Так что наверняка подопечные Владимира Шарана стремятся реабилитироваться за то поражение. Да и подарок главному тренеру (в пятницу Владимир Богданович празднует 49-летие) не мешало бы сделать. К тому же последний визит «Ворсклы» на «Нику» завершился для полтавчан печально – хозяева победили 3:0.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Ворскла».

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Клим Лавренюк, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 19.09.2020 15:19
    0
    Тяжело Динамо будет с такой Ворсклой бороться за второе место.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.09.2020 15:18
    0
    con clusion, 19.09.2020 15:17
    Чёрный Хачериди пришёл в Полтаву
    Однодумець
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.09.2020 15:17
    0
    Альюн это Хачериди только загорелый
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 19.09.2020 15:17
    0
    Альюн сегодня здорово играет. Да и вообще к Ворскле мало вопросов, сопернику почти ничего не дают создать
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 19.09.2020 15:17
    +1
    Чёрный Хачериди пришёл в Полтаву
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 19.09.2020 15:17
    0
    Ворскла стане чемпіоном в цьому році.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 19.09.2020 15:14
    0
    Все. Походу Александрии Пердута.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 19.09.2020 15:14
    0
    Все. Позоду Александрии Пердута.
    Ссылка
    R1d3r
      R1d3r, 19.09.2020 15:14
    -1
    Шарану пора вслед за Михайленко подать в отставку. Он свое уже показал, надо дать возможность другим потренировать.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.09.2020 15:12
    0
    y-grec, 19.09.2020 15:11
    Не будуть, я думаю, що цього сезону покине еліту ФК Львів
    Думаю будут. Футбола нет
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 19.09.2020 15:11
    0
    janu0320, 19.09.2020 15:02
    вы только на текущий счёт смотрите?
    Смотрим на игру, чёткие атаки и табло.... Там 0:2
    И сегодня Шаран может смело напиться в свой ДР до чёртиков.
    Ссылка
    y-grec
    online
      y-grec, 19.09.2020 15:11
    0
    Trasher311987, 19.09.2020 15:09
    Александрийские дровосеки по игре сейчас должны бороться с ингульцом и рухом.
    Вынос тела будет
    Не будуть, я думаю, що цього сезону покине еліту ФК Львів
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.09.2020 15:09
    0
    Александрийские дровосеки по игре сейчас должны бороться с ингульцом и рухом.
    Вынос тела будет
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 19.09.2020 15:05
    0
    janu0320, 19.09.2020 15:02
    вы только на текущий счёт смотрите?
    я дивлюсь як Ворскла грала при Сачко і зараз, при нормальному тренері. Коли гра не йде до першого забитого, а потім всі в автобус.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 19.09.2020 15:03
    -1
    мне игра Ворсклы не особо нравится, прессингуют их очень легко.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 19.09.2020 15:02
    -1
    Philip J. Fry, 19.09.2020 14:46
    На таку Ворсклу приємно дивитись.
    вы только на текущий счёт смотрите?
    Ссылка
    y-grec
    online
      y-grec, 19.09.2020 14:51
    +3
    Sentinel, 19.09.2020 14:27
    Ворскла похоже удивит всех в этом сезоне.
    Ворскла почала дивувати ще наприкінці минулого сезону
    Було видно, що в них кардинально покращилася гра ще по фіналу з ДК
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 19.09.2020 14:49
    -3
    О, Монзуль))) Я як вона судить, їй же ще сьогодні Динамо судити?)))
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 19.09.2020 14:47
    +1
    Такое ощущение ,что Александрия будет с ингульцом рухом и львом бороться за выживаниее
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 19.09.2020 14:46
    +4
    На таку Ворсклу приємно дивитись.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 19.09.2020 14:27
    +5
    Ворскла похоже удивит всех в этом сезоне.
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 19.09.2020 14:46
    +4
    На таку Ворсклу приємно дивитись.
    Ссылка
    y-grec
    online
      y-grec, 19.09.2020 14:51
    +3
    Sentinel, 19.09.2020 14:27
    Ворскла похоже удивит всех в этом сезоне.
    Ворскла почала дивувати ще наприкінці минулого сезону
    Було видно, що в них кардинально покращилася гра ще по фіналу з ДК
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 19.09.2020 15:17
    +1
    Чёрный Хачериди пришёл в Полтаву
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 19.09.2020 14:47
    +1
    Такое ощущение ,что Александрия будет с ингульцом рухом и львом бороться за выживаниее
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 19.09.2020 15:19
    0
    Тяжело Динамо будет с такой Ворсклой бороться за второе место.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.09.2020 15:18
    0
    con clusion, 19.09.2020 15:17
    Чёрный Хачериди пришёл в Полтаву
    Однодумець
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.09.2020 15:17
    0
    Альюн это Хачериди только загорелый
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 19.09.2020 15:17
    0
    Альюн сегодня здорово играет. Да и вообще к Ворскле мало вопросов, сопернику почти ничего не дают создать
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 19.09.2020 15:17
    0
    Ворскла стане чемпіоном в цьому році.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 19.09.2020 15:14
    0
    Все. Походу Александрии Пердута.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 19.09.2020 15:14
    0
    Все. Позоду Александрии Пердута.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.09.2020 15:12
    0
    y-grec, 19.09.2020 15:11
    Не будуть, я думаю, що цього сезону покине еліту ФК Львів
    Думаю будут. Футбола нет
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 19.09.2020 15:11
    0
    janu0320, 19.09.2020 15:02
    вы только на текущий счёт смотрите?
    Смотрим на игру, чёткие атаки и табло.... Там 0:2
    И сегодня Шаран может смело напиться в свой ДР до чёртиков.
    Ссылка
    y-grec
    online
      y-grec, 19.09.2020 15:11
    0
    Trasher311987, 19.09.2020 15:09
    Александрийские дровосеки по игре сейчас должны бороться с ингульцом и рухом.
    Вынос тела будет
    Не будуть, я думаю, що цього сезону покине еліту ФК Львів
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.09.2020 15:09
    0
    Александрийские дровосеки по игре сейчас должны бороться с ингульцом и рухом.
    Вынос тела будет
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 19.09.2020 15:05
    0
    janu0320, 19.09.2020 15:02
    вы только на текущий счёт смотрите?
    я дивлюсь як Ворскла грала при Сачко і зараз, при нормальному тренері. Коли гра не йде до першого забитого, а потім всі в автобус.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 19.09.2020 14:36
    0
    оффсайдик.... а так бы 2 уже было
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 19.09.2020 14:29
    0
    А вдруг это будущие чемпионы забили???
    Зачем Полиграфы в форме Ариса?
    0:1.....
    Ссылка
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