Определились все пары 3-го раунда квалификации Лиги Европы

Стадия будет состоять из одного матча, поединки пройдут 24 сентября

  • 18.09.2020 00:49
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Определились все пары 3-го раунда квалификации Лиги Европы
© УЕФА

Стали известны все пары 3-го раунда квалификации Лиги Европы. Все противостояния на этой стадии будут состоять из одного матча, поединки пройдут 24 сентября.

Следующим соперником «Колоса» из Ковалевки в 3-м раунде квалификации Лиги Европы станет хорватский клуб «Риека». Против хорватов команда Руслана Костышина, в Q2 успешно прошедшая греческий «Арис», снова сыграет на выезде, матч состоится 24 сентября.

Также в 3-м раунде квалификации Лиги Европы от Украины стартует «Десна» из Чернигова, дебютант еврокубков. Соперником команды Александра Рябоконя в Q3 в единственном матче на выезде будет «Вольфсбург» (Германия).

Лига Европы 2020/21

Пары 3-го раунда квалификации (Q3)

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Источник — Sport.ua

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