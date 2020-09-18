Определились все пары 3-го раунда квалификации Лиги Европы

Стали известны все пары 3-го раунда квалификации Лиги Европы. Все противостояния на этой стадии будут состоять из одного матча, поединки пройдут 24 сентября.
Следующим соперником «Колоса» из Ковалевки в 3-м раунде квалификации Лиги Европы станет хорватский клуб «Риека». Против хорватов команда Руслана Костышина, в Q2 успешно прошедшая греческий «Арис», снова сыграет на выезде, матч состоится 24 сентября.
Также в 3-м раунде квалификации Лиги Европы от Украины стартует «Десна» из Чернигова, дебютант еврокубков. Соперником команды Александра Рябоконя в Q3 в единственном матче на выезде будет «Вольфсбург» (Германия).
Лига Европы 2020/21
Пары 3-го раунда квалификации (Q3)
Источник — Sport.ua
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