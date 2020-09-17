Матч Рига - Тре Фиоли в Лиге Европы прервали из-за проблем со стадионом

Не все поединке второго раунда квалификации в Европе доиграли вовремя

  • 17.09.2020 23:29
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Матч Рига - Тре Фиоли в Лиге Европы прервали из-за проблем со стадионом
© uefa.com

Матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между латвийской «Ригой» и сан-маринским «Тре Фиори» прерван из-за проблем со стадионом. Сначала на стадионе «Сконто» частично погас свет. После этого на верхнем ярусе арены разбилось стекло, осколки которого упали рядом со скамейкой запасных. После долгой паузы встреча была прервана при счете 0:0.

Отмечается, что причиной проблем со стадионом мог стать штормовой ветер.

Планируется, что матч будет доигран 18 сентября, но официальное решение еще не принято.

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Источник — УЕФА

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