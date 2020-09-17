Арис – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Сегодня, 17 сентября, проходит матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
На поле стадиона в Салониках в 21:00 вышли греческий «Арис» и «Колос» из Ковалевки.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
См. также: стартовые составы команд.
Смотрите видео голов и обзор матча.
Новость обновляется.
Удар Бруну Гамы, 10 мин.
Удар Лопеса по воротам, 21 мин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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