В пятницу, 18-го сентября, состоится поединок отборочного турнира Евро-2022, в котором женская сборная Украины встретится с командой Черногории. Матч пройдет в Подгорице на стадионе «DG-Арена Лешкополе», начало – в 21:00 по киевскому времени.

В трех предыдущих поединках наша команда потерпела три поражения. «Сине-желтые» дважды уступили Германии и в драматичной борьбе проиграли на выезде Ирландии. Несмотря на такой результат у сборной Украины остаются шансы завоевать путевку на чемпионат Европы. Но теперь нужно непременно побеждать в оставшихся матчах. Отметим, что на Евро попадут победители групп и три лучшие команды, занявшие вторые места.

Группа I

Команда М В Н П З-П О Ирландия 5 4 1 0 10 - 3 13 Германия 4 4 0 0 31 - 0 12 Греция 4 1 1 2 5 - 7 4 Украина 3 0 0 3 2 - 19 0 Черногория 4 0 0 4 0 - 19 0

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Черногория – Украина.