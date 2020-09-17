Черногория – Украина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка отборочного турнира женского Евро-2022

  • 17.09.2020 18:30
  • 666 просмотров
  • 1 комментарий
Черногория – Украина. Текстовая трансляция матча
© УАФ

В пятницу, 18-го сентября, состоится поединок отборочного турнира Евро-2022, в котором женская сборная Украины встретится с командой Черногории. Матч пройдет в Подгорице на стадионе «DG-Арена Лешкополе», начало – в 21:00 по киевскому времени.

В трех предыдущих поединках наша команда потерпела три поражения. «Сине-желтые» дважды уступили Германии и в драматичной борьбе проиграли на выезде Ирландии. Несмотря на такой результат у сборной Украины остаются шансы завоевать путевку на чемпионат Европы. Но теперь нужно непременно побеждать в оставшихся матчах. Отметим, что на Евро попадут победители групп и три лучшие команды, занявшие вторые места.

Группа I

Команда

М

В

Н

П

З-П

О

Ирландия

5

4

1

0

10 - 3

13

Германия

4

4

0

0

31 - 0

12

Греция

4

1

1

2

5 - 7

4

Украина

3

0

0

3

2 - 19

0

Черногория

4

0

0

4

0 - 19

0

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Черногория – Украина.

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Александр Снитко, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    tima fialko
    online
      tima fialko, 17.09.2020 19:06
    0
    "Этот отборочный цикл мы рассматриваем как подготовку к следующему...".Тобто мета,бути вічно другосортними.Зінченко гарно грала,але такими заявами гравців не повну самовіддачу у кожному матчі не надихнеш.Безкрила команда програє ще перед грою.
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 17.09.2020 19:06
    0
    "Этот отборочный цикл мы рассматриваем как подготовку к следующему...".Тобто мета,бути вічно другосортними.Зінченко гарно грала,але такими заявами гравців не повну самовіддачу у кожному матчі не надихнеш.Безкрила команда програє ще перед грою.
    Ссылка
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