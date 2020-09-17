В пятницу, 18-го сентября, состоится поединок отборочного турнира Евро-2022, в котором женская сборная Украины встретится с командой Черногории. Матч пройдет в Подгорице на стадионе «DG-Арена Лешкополе», начало – в 21:00 по киевскому времени.
В трех предыдущих поединках наша команда потерпела три поражения. «Сине-желтые» дважды уступили Германии и в драматичной борьбе проиграли на выезде Ирландии. Несмотря на такой результат у сборной Украины остаются шансы завоевать путевку на чемпионат Европы. Но теперь нужно непременно побеждать в оставшихся матчах. Отметим, что на Евро попадут победители групп и три лучшие команды, занявшие вторые места.
Группа I
|
Команда
|
М
|
В
|
Н
|
П
|
З-П
|
О
|
Ирландия
|
5
|
4
|
1
|
0
|
10 - 3
|
13
|
Германия
|
4
|
4
|
0
|
0
|
31 - 0
|
12
|
Греция
|
4
|
1
|
1
|
2
|
5 - 7
|
4
|
Украина
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2 - 19
|
0
|
Черногория
|
4
|
0
|
0
|
4
|
0 - 19
|
0
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Черногория – Украина.
Александр Снитко, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.