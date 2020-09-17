3-й тур
Днепр-1
:
Мариуполь
18.09.2020 19:00   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 – Мариуполь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 17.09.2020 13:54
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Днепр-1 – Мариуполь. Текстовая трансляция матча
© СК Днепр-1

В пятницу, 18-го сентября, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и «Мариуполь». Матч пройдет в Днепре, на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 19:00.

В подвешенном состоянии находится дальнейшая судьба Дмитрия Михайленко на посту главного тренера днепрян после двух неудач в стартовых поединках против «Ингульца» (1:1) и донецкого «Олимпика» (1:3). Не все однозначно и в карьере Остапа Маркевича в его работе с «Мариуполем». После первой неудачи с «Александрией» (1:4), на главного тренера приазовцев свалилась тонна критики. Однако следующая игра, против луганской «Зари» (1:0), стала успешной для «Мариуполя», что позволило команде набрать первые очки в новом сезоне. После второго тура «Мариуполь» и «Днепр-1» вновь оказались соседями по турнирной таблице, как и в конце прошлого сезона, но уже с лидерством команды Маркевича. Последний шанс для Михайленко?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Мариуполь».

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Илья Береза, Sport.ua

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