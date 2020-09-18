Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Днепр-1» – «Мариуполь» - 0:1



Дубинчак, 28, Сваток, 31



Бондаренко, 26

«Днепр-1»: Сарнавский – Логинов, Дуглас, Сваток – Дубинчак, Ди Франко, Кравченко, Тейлор – Цуриков, Довбик, Хобленко.

Запасные: Юрчук, Сафронов, Адамюк, Булеца, Ярмолюк, Назаренко, Батагов, Вакулко, Чичиков.

«Мариуполь»: Гальчук – Стасюк, Чоботенко, Сагуткин, Кирюханцев – Чех – Топалов, Мишнев, Бондаренко, Горбунов – Кулаков.

Запасные: Кудрик, Быков, Муравский, Велев, Тищенко, Петерман, Кулиев, Кащук, Сикан.

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков).

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).



37 мин. Дуглас решил пробежаться по правому флангу, но был остановлен соперником.



34 мин. Прессинг от Мариуполя заставил Сарнавского ошибиться при выносе мяча на правый фланг.



31 мин. Кулаков рвался через центр поля в контратаку, но его сбил Сваток.



28 мин. Дубинчак был предупрежден за неудачную попытку нарисовать фол в чужой штрафной.



26 мин. ГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Просто расступились защитники днепрян перед Бондаренко, который протянул мяч по правому флангу, зашел в полукруг у штрафной и тут же выстрелил в ближний верхний угол!



25 мин. ОПАСНО! Кирюханцев пробил из-за пределов штрафной, после быстрого розыгрыша от его партнеров, рядом с правой штангой!



25 мин. На дальнем выходе из ворот Гальчук не позволил откликнуться на заброс из глубины Хобленко.



23 мин. Хобленко оказался на газоне у правого фланга чужой штрафной, но Чоботенко против него не фолил, как указал арбитр.



22 мин. Угловой с левого фланга Мишнев подал также неудачно.



21 мин. Довбик сумел в своей штрафной перехватить подачу Мишнева со штрафного из глубины.



19 мин. МОМЕНТ! Кулаков убежал к чужой штрафной под длинный пас верхом, после чего пробил над перекладиной!



16 мин. Тейлор с правого фланга простреливал на ближний угол вратарской, но не сумел направить мяч в ноги Хобленко.



13 мин. Выше ворот пробил Кирюханцев со своего правого фланга, не сближаясь серьезно со штрафной.



12 мин. Успел сориентироваться Дуглас при передаче от Мариуполя по левому флангу, что не позволило приазовцам убежать в контратаку.



11 мин. Отмахнулся Довбик от Чоботенко в верховой борьбе за мяч у центральной линии.



9 мин. В оффсайде Довбик после скидки Хобленко головой в центр штрафной.



7 мин. Провалил Довбик обработку мяча при передаче Тейлора поперек штрафной с правого фланга.



6 мин. Прессинг достаточно высокий у днепрян. Однако соперники неплохо стараются загрузить свои фланги.



4 мин. МОМЕНТ! Хобленко исполнил боковые ножницы на левом углу вратарской! Рядом!



2 мин. А тут уже Сарнавский решил пойти в дриблинг против Кулакова. Успешно, но рискованно.



1 мин. ОПАСНО! Хобленко старался пяткой замкнуть прострел Цурикова от лицевой с левого фланга на ближний угол вратарской! Промах!



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В пятницу, 18-го сентября, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и «Мариуполь». Матч пройдет в Днепре, на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 19:00.

В подвешенном состоянии находится дальнейшая судьба Дмитрия Михайленко на посту главного тренера днепрян после двух неудач в стартовых поединках против «Ингульца» (1:1) и донецкого «Олимпика» (1:3). Не все однозначно и в карьере Остапа Маркевича в его работе с «Мариуполем». После первой неудачи с «Александрией» (1:4), на главного тренера приазовцев свалилась тонна критики. Однако следующая игра, против луганской «Зари» (1:0), стала успешной для «Мариуполя», что позволило команде набрать первые очки в новом сезоне. После второго тура «Мариуполь» и «Днепр-1» вновь оказались соседями по турнирной таблице, как и в конце прошлого сезона, но уже с лидерством команды Маркевича. Последний шанс для Михайленко?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Мариуполь».