Прогресс Нидеркорн
0:5
Виллем-II
16.09.2020, FT

Лех разгромил соперника в Лиге Европы, Костевич следил за этим со скамейки

Польский клуб вышел в 3-й раунд отбора ЛЕ, переиграв шведский «Хаммарбю»

  • 16.09.2020 23:23
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Лех разгромил соперника в Лиге Европы, Костевич следил за этим со скамейки
© ФК Лех. Владимир Костевич

Сегодня, 16 сентября, состоялись три матча 2-го раунда квалификации Лиги Европы.

Польский «Лех» вышел в третий раунд после того, как разгромил шведский «Хаммарбю» (3:0). Украинский футболист польского клуба Владимир Костевич всю игру оставался в резерве.

Голландский «Виллем II» крупно переиграл «Прогрес» из Люксембурга (5:0), эту игру обслуживал украинский рефери Николай Балакин.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

«Хаммарбю» (Швеция) – «Лех» (Польша) – 0:3

Голы: Педру Тиба, 55, Каминьски, 89, Мархвиньски, 90+3.

Удаление: Андерсен («Хаммарбю»), 63.

«Прогрес» Нидеркорн (Люксембург) – «Виллем II» (Голландия) – 0:5

Голы: Павлидис, 20, 34, Саглам, 28, Нуннели, 46, Ндайишимий, 65.

Судья: Балакин (Украина).

Б36 «Торсхавн» (Фарерские острова) – «Нью-Сейнтс» (Уэльс) – 2:2 (пен – 5:4)

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Источник — Sport.ua

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