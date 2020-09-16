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Колос К
17.09.2020 21:00   ТВ-трансляция: 

Арис – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го квалификационного раунда Лиги Европы

  • 16.09.2020 18:10
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Арис – Колос. Текстовая трансляция матча
© facebook.com/fckoloskovalivka. Руслан Костышин

В четверг, 17-го сентября, состоится поединок 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Арис» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Салониках на стадионе «Клеантис Викелидис», начало – в 21:00 по киевскому времени.

Прошлый сезон стал историческим для ковалевского коллектива, который дебютировал среди элиты украинского футбола. И с первой попытки подопечные Руслана Костышина сумели пробиться на евроарену, что является огромным успехом для команды из Киевской области. Но аппетит приходит во время еды, и «колоски», без сомнений, намерены преодолеть греческий барьер. К ответственному поединку ковалевцы подошли в хорошем настроении. В прошлый уик-энд они провели первый матч на своем обновленном стадионе и одержали уверенную победу над ПФК «Львов» – 4:0. «Арис» в первом туре стартовавшего чемпионата Греции со счетом 3:1 обыграл «Ламию». В прошлом национальном первенстве команда из Салоников заняла шестое место.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арис» – «Колос».

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Александр Снитко, Sport.ua

(3 голоса)

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Опрос
  • Спрогнозируйте исход матча квалификации Лиги Европы между командами Арис и Колос, который пройдет 17 сентября в Греции.
    • 18.75% (6)
      1. Крупная победа Ариса
    • 25% (8)
      2. Минимальная победа Ариса
    • 3.13% (1)
      3. Победа Ариса по пенальти
    • 12.5% (4)
      4. Победа Колоса по пенальти
    • 28.13% (9)
      5. Минимальная победа Колоса
    • 12.5% (4)
      6. Крупная победа Колоса
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