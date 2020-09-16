В четверг, 17-го сентября, состоится поединок 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Арис» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Салониках на стадионе «Клеантис Викелидис», начало – в 21:00 по киевскому времени.

Прошлый сезон стал историческим для ковалевского коллектива, который дебютировал среди элиты украинского футбола. И с первой попытки подопечные Руслана Костышина сумели пробиться на евроарену, что является огромным успехом для команды из Киевской области. Но аппетит приходит во время еды, и «колоски», без сомнений, намерены преодолеть греческий барьер. К ответственному поединку ковалевцы подошли в хорошем настроении. В прошлый уик-энд они провели первый матч на своем обновленном стадионе и одержали уверенную победу над ПФК «Львов» – 4:0. «Арис» в первом туре стартовавшего чемпионата Греции со счетом 3:1 обыграл «Ламию». В прошлом национальном первенстве команда из Салоников заняла шестое место.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арис» – «Колос».