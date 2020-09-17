Лига Европы. 2-й квалификационный раунд.

«Арис» – «Колос» – 0:1

Андрей Богданов (35), Евгений Задоя (37)

«Арис»: Хулиан, Кристиан Ганя, Тони Даткович, Линдси Рос, Лукас Саша, Хавьер Матилья, Джеймс Джегго, Бруну Гама, Факундо Бертольо, Яннис Фетфацидис, Кристиан Лопес.

Запас: Закари Буше, Гиоргос Делизисис, Даниэль Манчини, Димитрис Манос, Панайотис Сенгергис, Петрос Багалианис, Эмануэль Шакич

«Колос»: Евгений Волынец, Владислав Емец, Евгений Новак, Кирилл Петров, Виталий Гавриш, Алексей Зозуля, Денис Антюх, Евгений Задоя, Андрей Богданов, Евгений Смирный, Владимир Лысенко.

Запас: Евгений Кучеренко, Евгений Морозко, Евгений Селезнев, Вадим Милько, Александр Черноморец, Денис Костышин, Олег Ильин

Арбитр: Лионель Чуди (Швейцария)

Стадион «Клеантис Викелидис» (Салоники, Греция)

47 мин. ГОООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!!

ВТОРОЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+1 мин. Бертольо из левого угла штрафной Колоса пробил неудачно.

45 мин. Арбитр добавил 2 минуты.

42 мин. Ганя навесил с левого фланга, а Лопес решил упасть в единоборстве с Новаком.

41 мин. Оффсайд у Фетфацидиса.

40 мин. Греки контролируют мяч.

37 мин. Задоя грубо сыграл в центре поля.

36 мин. ОПАСНО! Матилья пробил со штрафного, и мяч зацепил перекладину в районе девятки!

35 мин. Богданов сбил Бертольо и сорвал атаку Ариса.

33 мин. КАКОЙ ШАНС!!! Антюх слева вошел в штрафную Ариса и сделал прострел - мяч долетел до Смирного, который в падении головой не пробил голкипера!

31 мин. Емцу оказывают медицинскую помощь.

30 мин. Гама навесил с углового, и защитник Колоса выбил мяч.

28 мин. Игра идет в центре поля.

26 мин. Мантилья со штрафного сделал заброс, но никто из игроков Ариса не добрался до мяча.

24 мин. Хозяева поля контролируют мяч.

22 мин. МОМЕНТ! Новак навесил с левого фланга, и Зозуля из пределов вратарской не сумел попасть по мячу!

21 мин. Опасно! Бертольо и Гама разыграли комбинацию на правом фланге, последовал прострел и защитник заблокировал удар Лопеса!

19 мин. Неудачная атака Ариса.

18 мин. Смирному оказывают медицинскую помощь.

15 мин. Бертольо нарушил правила против Волынца в штрафной Колоса.

14 мин. Бертольо навесил с углового, и ковалевцы не дали пробить по своим воротам.

12 мин. Богданов сыграл на подборе перед штрафной Ариса, но удар у полузащитника точным не получился.

10 мин. Гама от левого угла штрафной пробил в руки Волынцу.

8 мин. Даткович нарушил правила в центре поля.

6 мин. Фетфацидис справа ворвался в штрафную Колоса и сделал прострел - Новак выбил мяч на угловой.

4 мин. Смирный сделал рывок по правому флангу, но неточно навесил на партнера.

1 мин. Гавриш и Лопес столкнулись головами в верховом единоборстве. У форварда Ариса появилась кровь.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!



Фото - ФК Колос



Стадион «Клеантис Викелидис» перед матчем. Фото - ФК Колос



Болельщики Ариса перед стадионом. Фото - ФК Колос

В четверг, 17-го сентября, состоится поединок 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Арис» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Салониках на стадионе «Клеантис Викелидис», начало – в 21:00 по киевскому времени.

Прошлый сезон стал историческим для ковалевского коллектива, который дебютировал среди элиты украинского футбола. И с первой попытки подопечные Руслана Костышина сумели пробиться на евроарену, что является огромным успехом для команды из Киевской области. Но аппетит приходит во время еды, и «колоски», без сомнений, намерены преодолеть греческий барьер. К ответственному поединку ковалевцы подошли в хорошем настроении. В прошлый уик-энд они провели первый матч на своем обновленном стадионе и одержали уверенную победу над ПФК «Львов» – 4:0. «Арис» в первом туре стартовавшего чемпионата Греции со счетом 3:1 обыграл «Ламию». В прошлом национальном первенстве команда из Салоников заняла шестое место.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арис» – «Колос».