Арис
0:1
Колос К
'47   ТВ-трансляция: 

Арис – Колос – 0:1. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го квалификационного раунда Лиги Европы

  • 17.09.2020 20:58
  • 27402 просмотра
  • 92 комментария
Арис – Колос – 0:1. LIVE
© ФК Колос

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд.

«Арис» – «Колос» – 0:1

Андрей Богданов (35), Евгений Задоя (37)

«Арис»: Хулиан, Кристиан Ганя, Тони Даткович, Линдси Рос, Лукас Саша, Хавьер Матилья, Джеймс Джегго, Бруну Гама, Факундо Бертольо, Яннис Фетфацидис, Кристиан Лопес.

Запас: Закари Буше, Гиоргос Делизисис, Даниэль Манчини, Димитрис Манос, Панайотис Сенгергис, Петрос Багалианис, Эмануэль Шакич

«Колос»: Евгений Волынец, Владислав Емец, Евгений Новак, Кирилл Петров, Виталий Гавриш, Алексей Зозуля, Денис Антюх, Евгений Задоя, Андрей Богданов, Евгений Смирный, Владимир Лысенко.

Запас: Евгений Кучеренко, Евгений Морозко, Евгений Селезнев, Вадим Милько, Александр Черноморец, Денис Костышин, Олег Ильин

Арбитр: Лионель Чуди (Швейцария)

Стадион «Клеантис Викелидис» (Салоники, Греция)

 

47 мин. ГОООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!!

ВТОРОЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+1 мин. Бертольо из левого угла штрафной Колоса пробил неудачно.

45 мин. Арбитр добавил 2 минуты.

42 мин. Ганя навесил с левого фланга, а Лопес решил упасть в единоборстве с Новаком.

41 мин. Оффсайд у Фетфацидиса.

40 мин. Греки контролируют мяч.

37 мин. Задоя грубо сыграл в центре поля.

36 мин. ОПАСНО! Матилья пробил со штрафного, и мяч зацепил перекладину в районе девятки!

35 мин. Богданов сбил Бертольо и сорвал атаку Ариса.

33 мин. КАКОЙ ШАНС!!! Антюх слева вошел в штрафную Ариса и сделал прострел - мяч долетел до Смирного, который в падении головой не пробил голкипера!

31 мин. Емцу оказывают медицинскую помощь.

30 мин. Гама навесил с углового, и защитник Колоса выбил мяч.

28 мин. Игра идет в центре поля.

26 мин. Мантилья со штрафного сделал заброс, но никто из игроков Ариса не добрался до мяча.

24 мин. Хозяева поля контролируют мяч.

22 мин. МОМЕНТ! Новак навесил с левого фланга, и Зозуля из пределов вратарской не сумел попасть по мячу!

21 мин. Опасно! Бертольо и Гама разыграли комбинацию на правом фланге, последовал прострел и защитник заблокировал удар Лопеса!

19 мин. Неудачная атака Ариса.

18 мин. Смирному оказывают медицинскую помощь.

15 мин. Бертольо нарушил правила против Волынца в штрафной Колоса.

14 мин. Бертольо навесил с углового, и ковалевцы не дали пробить по своим воротам.

12 мин. Богданов сыграл на подборе перед штрафной Ариса, но удар у полузащитника точным не получился.

10 мин. Гама от левого угла штрафной пробил в руки Волынцу.

8 мин. Даткович нарушил правила в центре поля.

6 мин. Фетфацидис справа ворвался в штрафную Колоса и сделал прострел - Новак выбил мяч на угловой.

4 мин. Смирный сделал рывок по правому флангу, но неточно навесил на партнера.

1 мин. Гавриш и Лопес столкнулись головами в верховом единоборстве. У форварда Ариса появилась кровь.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 


Фото - ФК Колос


Стадион «Клеантис Викелидис» перед матчем. Фото - ФК Колос


Болельщики Ариса перед стадионом. Фото - ФК Колос

  

 

В четверг, 17-го сентября, состоится поединок 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Арис» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Салониках на стадионе «Клеантис Викелидис», начало – в 21:00 по киевскому времени.

Прошлый сезон стал историческим для ковалевского коллектива, который дебютировал среди элиты украинского футбола. И с первой попытки подопечные Руслана Костышина сумели пробиться на евроарену, что является огромным успехом для команды из Киевской области. Но аппетит приходит во время еды, и «колоски», без сомнений, намерены преодолеть греческий барьер. К ответственному поединку ковалевцы подошли в хорошем настроении. В прошлый уик-энд они провели первый матч на своем обновленном стадионе и одержали уверенную победу над ПФК «Львов» – 4:0. «Арис» в первом туре стартовавшего чемпионата Греции со счетом 3:1 обыграл «Ламию». В прошлом национальном первенстве команда из Салоников заняла шестое место.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арис» – «Колос».

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Александр Снитко, Sport.ua

(1 голос)

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    • 12.15% (26)
      1. Крупная победа Ариса
    • 19.63% (42)
      2. Минимальная победа Ариса
    • 1.4% (3)
      3. Победа Ариса по пенальти
    • 16.82% (36)
      4. Победа Колоса по пенальти
    • 38.79% (83)
      5. Минимальная победа Колоса
    • 11.21% (24)
      6. Крупная победа Колоса
    Результаты опроса Проголосовали — 214
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Комментарии
    olexyn
    online
      olexyn, 17.09.2020 22:05
    0
    ніфіга собі фарт...
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 17.09.2020 22:04
    0
    Rzechpospolita, 17.09.2020 21:58
    Я вот тоже не припомню, ну может Карпаты в свое время играли))я просто не помню и лень гуглить)))
    в 1993 был Расулов, Эльхан, в 1999-Соума, Мохамед Алькали
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    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 17.09.2020 22:04
    0
    Иди сюда!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Slavanacii
      Slavanacii, 17.09.2020 22:04
    0
    VolChebnyk, 17.09.2020 22:01
    Да я просто тролю вас,долбойобов.
    Талант очевидний )))) В тебе як не пост то "шедевр"...давай ше шось напиши...Для так, чисто поржати
    Ссылка
    Andriy Bilozir
    online
      Andriy Bilozir, 17.09.2020 22:04
    0
    В конце матча будет замена Лисенко на Селю, и Царь порешает)
    Ссылка
    edu209
    online
      edu209, 17.09.2020 22:04
    0
    Матч не смотрю из-за отсутствия возможности, но судя по всему шансы у Колоса есть...
    Ссылка
    edu209
    online
      edu209, 17.09.2020 22:03
    0
    Матч не смотрю из-за отсутствия возможности, но судя по всему шансы у Колоса есть...
    Ссылка
    edu209
    online
      edu209, 17.09.2020 22:03
    0
    Матч не смотрю из-за отсутствия возможности, но судя по всему шансы у Колоса есть...
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 17.09.2020 22:03
    0
    VolChebnyk, 17.09.2020 22:01
    Да я просто тролю вас,долбойобов.
    Ты сосешь, как и весь твой ссаный хрюсский мир, настоящий тролль никогда не признается что он троллит
    Ссылка
    VolChebnyk
      VolChebnyk, 17.09.2020 22:03
    +1
    Андрей Овчаренко, 17.09.2020 22:01
    Чтоб обыгрывать свинособак сгодятся и жопоногие
    Динаме только с с собаками да черепахами и играть
    Ссылка
    VolChebnyk
      VolChebnyk, 17.09.2020 22:01
    0
    Aleks04, 17.09.2020 22:00
    Чё-то тебя сильно разносит из-за поражения рашистов. Аватарка подтверждает твою умственную отсталость
    Да я просто тролю вас,долбойобов.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 17.09.2020 22:01
    0
    Пора уже Царя Селю выпускать.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 17.09.2020 22:01
    0
    VolChebnyk, 17.09.2020 22:00
    Все Динамы жопоногие
    Чтоб обыгрывать свинособак сгодятся и жопоногие
    Ссылка
    Andriy Bilozir
    online
      Andriy Bilozir, 17.09.2020 22:00
    0
    Богданов надо менять, бо будет красная, может Костышин младший поможет
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 17.09.2020 22:00
    +1
    VolChebnyk, 17.09.2020 21:53
    С победой Юргоден 2-1.Европа осталась в сраци
    Чё-то тебя сильно разносит из-за поражения рашистов. Аватарка подтверждает твою умственную отсталость
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 17.09.2020 22:00
    -2
    Andriy Bilozir, 17.09.2020 21:57
    Исаенко и Кравченко могли б усилить, но Костышин не взял их в запас
    Возможно пока не имеет права их брать, хотя тунца можно же, странно
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 17.09.2020 22:00
    -1
    olexyn, 17.09.2020 21:55
    Локомотив Тбілісі (Geo) - Динамо Москва (Rus) 2-1
    Завершено
    второй гол Мамамия забил )))
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 17.09.2020 22:00
    0
    Сейчас кормилец минут за 20 до конца выйдет и положит на опыте грекам
    Ссылка
    VolChebnyk
      VolChebnyk, 17.09.2020 22:00
    -2
    Oleg Savchuk, 17.09.2020 21:59
    Клас грузини вибили одну власовську команду
    Все Динамы жопоногие
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 17.09.2020 21:59
    0
    Yura Юрий, 17.09.2020 21:57
    а толку от него?мяч в шрафную не доносят...тупо навешивать?
    Греки тоже люди и тоже устают
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 17.09.2020 21:34
    +11
    2:0 уже! Красавцы грузины, унижают козломордый сброд
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 17.09.2020 21:34
    +10
    Грузинский Локомотив прибивает руснявую Динаму 2-0. Ордец как дела?)))
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 17.09.2020 21:26
    +10
    Круто грузини виграють смердючих мокшів ахаха
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 17.09.2020 21:55
    +8
    Локомотив Тбілісі (Geo) - Динамо Москва (Rus) 2-1
    Завершено
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 17.09.2020 21:35
    +7
    грузини також другий занесли касапам!
    Ссылка
    ВовикЬ
    online
      ВовикЬ, 17.09.2020 20:59
    +7
    Ковалівка напевно перше село яке грає в ЛЄ. Удачі Колосу, гру в чемпіонаті показує хорошу, хлопці будуть старатся це точно!
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 17.09.2020 19:54
    +7
    Все сильные клубы играют на выезде: Тотенхем, Милан, Вольсбург, Галатасарай, Колос и еще ряд команд
    Ссылка
    vados1991
    online
      vados1991, 17.09.2020 21:35
    +6
    Россия уже минус один клуб!!!
    Ссылка
    Iniesta-73.
      Iniesta-73., 17.09.2020 21:08
    +5
    ВовикЬ, 17.09.2020 20:59
    Ковалівка напевно перше село яке грає в ЛЄ. Удачі Колосу, гру в чемпіонаті показує хорошу, хлопці будуть старатся це точно!
    Хофенхайм теж село!
    Ссылка
    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 17.09.2020 21:55
    +4
    Давно я такого не видел в еврокубках, что бы в украинской команде были в заявке все 18 игроков украинцами и тренер тоже))))
    Ссылка
    Andriy Bilozir
    online
      Andriy Bilozir, 17.09.2020 21:54
    +4
    valdemar84, 17.09.2020 21:36
    оооо за Аріс грає Факундо Бертольйо. Не знав
    Та да, коментаторы такие делитанты что даже не знают что Бертольо екс-игрок Динамо, а Бруно Гама Днепра
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 17.09.2020 21:45
    +4
    VolChebnyk, 17.09.2020 21:40
    Юргоден рвет Европу 2-1 -это круто
    Лапоть вбогий
    Ссылка
    ВовикЬ
    online
      ВовикЬ, 17.09.2020 21:34
    +4
    У Колоса вже 2 крутих момента! В останньому лише прикрість врятувала Аріс від гола.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 17.09.2020 21:32
    +4
    con clusion, 17.09.2020 21:22
    И кто там наш играет?
    Тбилиси, братья грузины
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 17.09.2020 21:14
    +4
    Локомотів Тб забив касапам! 1:0 !!!
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 17.09.2020 21:11
    +4
    Колосу по силе обыграть Арис. Удачи Колос!!!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 17.09.2020 21:00
    +4
    Колоссс Удачии!Верим в команду
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 17.09.2020 20:58
    +4
    Колос, удачи!
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 17.09.2020 21:49
    +3
    Андрей Овчаренко, 17.09.2020 21:46
    А кто разбирается в составе Колоса? Есть там кем усиливать игру если что?
    сейчас тренер в раздевалке пистоны вставит, и усилятся
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 17.09.2020 21:33
    +3
    spqr-te, 17.09.2020 21:31
    Всі наші
    Такие же иностранцы, как и рфийцы. Только через границу с товаром "из военторга" не лезут.
    Ссылка
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