Не сильнее АЗ, но нужно быть осторожным. Что нужно знать о Генте

Час от часу легче. АЗ, соперник «Динамо» в третьем квалифайнраунде чемпионской Лиги, смотрится посуровей коллектива, с которым киевлянам предстоит сразиться в плей-офф ЛЧ. При всем уважении к «Генту», стоит отметить, что, все же, эта команда сейчас и с точки зрения подбора исполнителей, и по бюджету уступает и вице-чемпиону Нидерландов, и второй команде Украины. Так что будем откровенны: со жребием нам повезло, ведь нынешний «Гент» как минимум не сильнее «Брюгге» и «Аякса» - команд, которые в двух последних сезонах не пустили динамовцев в главный континентальный турнир. Однако и недооценивать «буйволов» (такое прозвище у бельгийского вице-чемпиона) киевлянам тоже не стоит: доказано «Янг Бойз».

Общеизвестно и разобрано под микроскопом: «Гент» - самая украинская команда в Бельгии, ведь в ее составе выступают сразу три украинца: Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун. Этот нюанс уже настолько затаскан, что вряд ли нужно лишний раз повторятся. Просто примем это к сведению.

А в остальном «Гент» отнюдь не властелин колец.

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Прошлый сезон для «Гента» получился успешным. Да, мог стать еще круче: команда Джесса Торупа уверенно удерживала второе место в чемпионате страны, и перед делением команд на две группы (формула первенства в Бельгии очень похожа на минувший сезон чемпионата Украины) даже имела гипотетические шансы догнать лидировавший «Брюгге». А по забитым мячам «Гент» и вовсе шел на первом месте – 59 голов. Но вмешался коронавирус, и за тур до деления команд на ранги чемпионат Бельгии под жидкие возгласы недовольства был закончен. «Золото» вручили «Брюгге», самой украинской команде Бельгии досталось «серебро» и путевка в квалификацию Лиги чемпионов.

Нынешняя еврокубковая кампания стала для «буйволов» уже шестой подряд. Правда, особых успехов на евроарене они не снискали. Приятной неожиданностью стал минувший сезон, в котором «Гент» не только пробился в групповой этап Лиги Европы, но и выиграл группу, заблаговременно завоевав путевку в 1/16 финала. Правда, там «буйволы» уступили по сумме двух матчей «Роме». Тот евросезон памятен еще и тем, что «Гент» был в одной группе с нашей «Александрией». На «Львов Арене» соперники разошлись миром – 1:1, а вот в Генте подопечные Торупа победили 2:1.



ФК Гент

Но противостоянием с «Александрией» взаимоотношения «Гента» с украинскими клубами не ограничиваются. «Буйволы» пересекались с «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов в 2010 году, и без шансов уступили: 0:3 и 1:3. Еще более неприятные воспоминания остались у «Гента» и от встречи в групповом турнире Лиги Европы с «Шахтером» в 2016 году: два увесистых поражения 0:5 и 3:5.

ВИДЕО. Шевченко, Ярмоленко и Зозуля. Как Динамо разорвало Гент 10 лет назад

Главным достижением «Гента» в еврокубках стал выход команды в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне 2015/2016. Тогда «буйволы» заняли в группе второе место, опередив таких крепких бойцов, как «Лион» и «Валенсию». Но в 1/8 финала ЛЧ сказка для «Гента» закончилась: чемпион Бельгии по сумме двух матчей уступил «Вольфсбургу». Хотя если вспоминать времена еще более древние, то в 1992 году «Гент» выходил в четвертьфинал нынче несуществующего Кубка УЕФА.

Кстати, чемпионство 2015 года до сих пор является для «Гента» единственным. Интересно, что в том сезоне «регулярный» чемпионат Бельгии «Гент» завершил на втором месте, уступив «Брюгге». Но на счастье «буйволов», именно в сезоне 2014/2015 в Бельгии была введена новая формула проведения чемпионата – после того, как команды провели два круга, они делились на две группы «по интересам». Это позволило «Генту» обогнать в итоговой табели о рангах «Брюгге».

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Хотя обогнать в историческом реестре «Брюгге», равно как и еще двух тамошних футбольных грандов – «Андерлехт» и «Стандард» у «Гента» нет даже малейшей возможности. Потому что три вышеуказанных клуба обладают и более серьезными достижениями, и более серьезными бюджетами. К примеру, годовая клубная казна «Гента» в два раза беднее, чем у «Стандарда», и в три раза, чем у «Брюгге» и «Андерлехта». Роман Яремчук, наш полпред в «Генте», в одном из своих интервью рассказывал, что зарплаты в его нынешней команде – самые маленькие из клубов бельгийской топ-шестерки. По его словам, 500 – 600 тысяч евро в год – это потолок для «Гента», тогда как в «Брюгге» и «Андерлехте» лидеры получают в год и по миллиону, и по полтора миллиона евро. Тем не менее, по словам Романа, «Гент» остается не только самоокупаемым клубом, но еще и приносит прибыль. В отличие от тех же «Андерлехта» и «Брюгге». И это при том, что у этих двух клубов есть много акционеров, тогда как «Гент» функционирует за счет средств исключительно президента клуба – Ивана де Витте.

Основной источник доходов клуба – продаж своего «ликвида» в более богатые коллективы. В летнее межсезонье «Гент» срубил свыше тридцати миллионов евро (если быть точным – тридцать два) на продаже лишь одного игрока – партнера нашего Яремчука по нападению канадца Дэвиса, который пошел на повышение в «Лилль». Кроме Джонатана, «Гент» продал в «Блекберн» голкипера Камински, а в АЕК – защитника Лустига. Вырученные средства пошли не только на зарплаты игрокам и персоналу, но и на приобретение новых исполнителей. По данным бельгийской прессы, «Гент» в последнее межсезонье был довольно активным на трансферном рынке, оставив там свыше десяти миллионов евро. За одного только защитника Фортуну «Гент» заплатил «Шарлеруа» шесть миллионов. Это рекорд для клуба. Кстати, 32 миллиона за Дэвиса – это рекорд продаж не только для «Гента», но и для всего бельгийского чемпионата.

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Несмотря на то, что «Гент» в летние «каникулы» лишился одного из двух своих лидеров по «ярлыку» (второй – Роман Яремчук), игра команды в атаке вроде бы не стала хуже. Более того, «Гент» стал сильнее по сравнению с предыдущим сезоном. Парадокс? Может быть, но в Бельгии утверждают, что в новом сезоне «Гент» способен реально побороться за чемпионскую корону.

И тут как снег на голову: два стартовых поражения в Лиге Жюпиле. Виновником такого фиаско клубное руководство посчитало главного тренера, и Торуп оперативно был отправлен в отставку. На смену датчанину пришел румын Ласло Болони, возглавлявший ранее «Антверпен». Но стать своим в «Генте» 67-летнему экс-наставнику сборной Румынии не удалось. Он с места в карьер начал перестраивать игру команды, делая акцент в первую очередь на защите. Перестройка не пришлась по душе лидерам команды. В первую очередь Яремчуку, который публично раскритиковал тренера и попросился на выход. В этом конфликте крайним оказался не футболист, а таки тренер. Романа поддержали не только партнеры, но и президент клуба. И Болони был вынужден покинуть команду, не пробыв во главе ее и месяца.



Твиттер Гента

Новому наставнику «Гента» - бывшему ассистенту Болони Де Деккеру – досталось не ахти какое наследство. Команда проиграла четыре поединка из пяти возможных, и в чемпионате на данный момент располагается лишь на 16-м месте: как это далеко от первого, куда сватали «буйволов» перед началом сезона.

Однако все эти ошибки и недоразумения «Гент» может перечеркнуть одним махом. Для этого нужно «всего ничего»: попасть в групповой турнир Лиги чемпионов. Первый шаг на этом пути уже сделан: в третьем квалификационном раунде «буйволы» одолели австрийский «Рапид» - 2:1. Один из мячей в том поединке забил Яремчук, который при новом тренере снова вернулся в основной состав. Кстати, после прохода «Рапида» Де Деккер может себя чувствовать более-менее спокойно: на него уже не смотрят, как на временщика. А если «Гент» в плей-офф ЛЧ пройдет и «Динамо», 38-летний экс-помощник Болони наверняка надолго останется рулевым «буйволов».