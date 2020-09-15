Оценки матча Динамо – АЗ Алкмар. Лучшие игроки – Шапаренко и Родригеш

Два гола принесли победу киевской команде над нидерландцами в ЛЧ

  • 15.09.2020 23:13
  • 2688 просмотров
  • 10 комментариев
Оценки матча Динамо – АЗ Алкмар. Лучшие игроки – Шапаренко и Родригеш
© ФК Динамо Киев

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Динамо» – АЗ «Алкмаар» (2:0).

Лучшими игрокам матча стали Николай Шапаренко и Жерсон Родригеш (оценки 7.5). Их голы принесли победу киевской команде.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – АЗ «Алкмаар» – 2:0:

  

Оценки «Динамо»: Беньямин Вербич – 6,0; Александр Андриевский – б/о; Богдан Леднев – б/о.

Оценки АЗ «Алкмаар»: Уссама Идрисси – 5,5; Ферди Дрейф – 5,5; Юкинари Сугавара – б/о.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    andre_lui
      andre_lui, 15.09.2020 23:55
    +3
    Первый гол сделал Буяльский. Заслужил минимум 7.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 15.09.2020 23:43
    0
    Ukraine, 15.09.2020 23:26
    Я б кращим назвав Тренера
    Без образ, скромний, стоїть біля бровки, але ж хитрий який блін....
    Чи мудрий....
    Результат є результат.
    Тот скромный так кричал, что за стадионом собаки шарахались.))
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 15.09.2020 23:41
    -3
    Они только забили голы, но не лучшие!!!
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 15.09.2020 23:40
    0
    viktor112007, 15.09.2020 23:21
    За що Бущану 7 я хз, він майже всю гру стояв без діла, бо моментів як таких біля його воріт і не було практично)
    раз в нього попали в другому таймі
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 15.09.2020 23:40
    0
    viktor112007, 15.09.2020 23:21
    За що Бущану 7 я хз, він майже всю гру стояв без діла, бо моментів як таких біля його воріт і не було практично)
    раз в нього попали в другому таймі
    Ссылка
    Diamond66689
      Diamond66689, 15.09.2020 23:40
    -1
    Не доверяю я таким оценкам или хотя бы из чего исходят такие оценки Караваев явно сыграл где то 5 ,ни одно точного паса ,а оценка как у Забарного который сыграл вроде неплохо,или Де Пена и Супряга одни оценки с чего,Де Пена был активным Супряга по сути играл роль Соля то есть вообще не заметного,Кензера всё чистил явно заслужил высокую оценку.Я бы поставил 7 ещё Де Пене и Кендзере.Родригес не сказать что был хорош как предыдущих матчах,но под конец разыгрался ну и Шапаренко молодец провел хороший матч.
    Ссылка
    Zloi_Tip1
    online
      Zloi_Tip1, 15.09.2020 23:32
    -8
    Знову нарвусь на критику... Шапаренко ніякий, як і з Десною.
    Ссылка
    Олександр Ковальчук
      Олександр Ковальчук, 15.09.2020 23:30
    +1
    Ukraine, 15.09.2020 23:26
    Я б кращим назвав Тренера
    Без образ, скромний, стоїть біля бровки, але ж хитрий який блін....
    Чи мудрий....
    Результат є результат.
    Багато вболівальників Динамо ненавидять/ненавиділи Луческу після його роботи в ШД. Але якщо виведе в групу ЛЧ/виграє ПЛ - адекватні фанати повинні пробачити
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 15.09.2020 23:26
    -1
    Я б кращим назвав Тренера
    Без образ, скромний, стоїть біля бровки, але ж хитрий який блін....
    Чи мудрий....
    Результат є результат.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 15.09.2020 23:21
    +1
    За що Бущану 7 я хз, він майже всю гру стояв без діла, бо моментів як таких біля його воріт і не було практично)
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 15.09.2020 23:55
    +3
    Первый гол сделал Буяльский. Заслужил минимум 7.
    Ссылка
    Олександр Ковальчук
      Олександр Ковальчук, 15.09.2020 23:30
    +1
    Ukraine, 15.09.2020 23:26
    Я б кращим назвав Тренера
    Без образ, скромний, стоїть біля бровки, але ж хитрий який блін....
    Чи мудрий....
    Результат є результат.
    Багато вболівальників Динамо ненавидять/ненавиділи Луческу після його роботи в ШД. Але якщо виведе в групу ЛЧ/виграє ПЛ - адекватні фанати повинні пробачити
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 15.09.2020 23:21
    +1
    За що Бущану 7 я хз, він майже всю гру стояв без діла, бо моментів як таких біля його воріт і не було практично)
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 15.09.2020 23:43
    0
    Ukraine, 15.09.2020 23:26
    Я б кращим назвав Тренера
    Без образ, скромний, стоїть біля бровки, але ж хитрий який блін....
    Чи мудрий....
    Результат є результат.
    Тот скромный так кричал, что за стадионом собаки шарахались.))
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 15.09.2020 23:40
    0
    viktor112007, 15.09.2020 23:21
    За що Бущану 7 я хз, він майже всю гру стояв без діла, бо моментів як таких біля його воріт і не було практично)
    раз в нього попали в другому таймі
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 15.09.2020 23:40
    0
    viktor112007, 15.09.2020 23:21
    За що Бущану 7 я хз, він майже всю гру стояв без діла, бо моментів як таких біля його воріт і не було практично)
    раз в нього попали в другому таймі
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности