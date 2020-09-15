ВИДЕО. Ярмоленко отдал голевой пас в матче за Вест Хэм, Халлер сделал дубль

Украинец Андрей Ярмоленко отличился голевым пасом в матче Кубка английской лиги.
В одном из поединков «Вест Хэм» принимает «Чарльтон». После перерыва счет – 2:0 в пользу молотобойцев.
Оба гола в первом тайме забил Себастьян Халлер (22 и 26 мин), причем в первом голевом эпизоде ему ассистировал украинец.
ВИДЕО: Первый гол Халлера (ассист: Ярмоленко), 22 мин.
⚒⚒⚒ Yarmo has been brilliant again pic.twitter.com/i3hwHCEsgO— Martyn Hobbs (@MartynHobbs12) September 15, 2020
ВИДЕО: Второй гол Халлера (ассист: Снодграсс), 26 мин.
Haller's second goal, assist from Snodgrass.— 𝔽𝕠𝕣𝕖𝕧𝕖𝕣 𝔹𝕠𝕝𝕖𝕪𝕟 (@Forever_Boleyn) September 15, 2020
2-0. pic.twitter.com/sQg5JIF26j
Стартовый состав «Вест Хэма».
Tonight's line-up for our second round @Carabao_Cup tie against Charlton...#WHUCHA pic.twitter.com/zbKCBcs9fi— West Ham United (@WestHam) September 15, 2020
Источник — Sport.ua
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