ВИДЕО. Ярмоленко отдал голевой пас в матче за Вест Хэм, Халлер сделал дубль

Украинец Андрей Ярмоленко отличился голевым пасом в матче Кубка английской лиги.

В одном из поединков «Вест Хэм» принимает «Чарльтон». После перерыва счет – 2:0 в пользу молотобойцев.

Оба гола в первом тайме забил Себастьян Халлер (22 и 26 мин), причем в первом голевом эпизоде ему ассистировал украинец.

ВИДЕО: Первый гол Халлера (ассист: Ярмоленко), 22 мин.

⚒⚒⚒ Yarmo has been brilliant again pic.twitter.com/i3hwHCEsgO

ВИДЕО: Второй гол Халлера (ассист: Снодграсс), 26 мин.

Haller's second goal, assist from Snodgrass. 2-0. pic.twitter.com/sQg5JIF26j

Стартовый состав «Вест Хэма».

Tonight's line-up for our second round @Carabao_Cup tie against Charlton...#WHUCHA pic.twitter.com/zbKCBcs9fi