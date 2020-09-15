Динамо – АЗ Алкмаар. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Во вторник, 15 сентября, проходит матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
На поле в 20:00 вышли киевское «Динамо» и АЗ «Алкмаар» из Нидерландов.
Противостояние состоит из одного матча. Игра проходит в Киеве на НСК «Олимпийский».
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
См. также: стартовые составы команд.
Смотрите видео голов и обзор матча
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Источник — Sport.ua
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