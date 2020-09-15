Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Динамо пропустит, но забьет больше АЗ»

Специалист считает, что киевляне нарушат традицию непопадания в групповой раунд ЛЧ

  • 15.09.2020 12:40
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Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Динамо пропустит, но забьет больше АЗ»
© ФК Динамо Киев

Бывший защитник «Динамо» и национальной сборной Украины Владимир Езерский считает, что киевляне в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов обыграют АЗ со счетом 2:1.
 
«Судьба путевки в плей-офф раунд Лиги чемпионов решится в одном поединке, поэтому права на ошибку нет ни одного из соперников. Я знаю амбиции и возможности Мирчи Луческу, поэтому точно могу сказать, что команда будет биться не щадя себя. Другое дело, смогут ли игроки выполнить план мистера. Главная же проблема у наставника «Динамо», это, на мой взгляд, травмы футболистов, поэтому Луческу все еще пребывает в поиске оптимального состава.
 
Надеюсь, «Динамо» использует свой шанс и нарушит традицию непопадания в групповой раунд ЛЧ. Важно, что киевляне сейчас работают на позитиве, даже несмотря на потерю очков в игре с «Десной». В чемпионате все еще впереди, а матч с АЗ – только один. Фактор своего поля, даже без болельщиков, должен помочь «Динамо» добиться успеха. Матч будет интересным и очень сложным для «бело-синих». Киевляне пропустят гол, но я верю, что забить они смогут больше соперника», – сказал Езерский.

Динамо - АЗ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

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Источник — zbirna.com

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