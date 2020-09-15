Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд.
«Динамо» – «АЗ» – 1:0
Жерсон Родригес (49)
Виталий Буяльский (15), Жерсон Родригес (19) – Калвин Стенгс (33)
«Динамо»: Георгий Бущан, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Томаш Кендзёра, Карлос Де Пена, Николай Шапаренко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Владислав Супряга, Жерсон Родригес
Запас: Денис Бойко, Александр Сирота, Беньямин Вербич, Александр Андриевский, Богдан Леднев, Владимир Шепелев, Фран Соль
«АЗ»: Марко Бизот, Рон Влар, Йонас Свенссон, Овен Вейндал, Фредрик Мидтше, Дани де Вит, Йорди Класи, Теун Коопмейнерс, Майрон Боадю, Альберт Гудмундссон (Уссама Идрисси, 58), Калвин Стенгс
Запас: Запас: Хоби Верхюлст, Пантелис Хацидиакос, Тимо Летсхерт, Юкинари Сугавара, Тейьяни Рейндерс, Ферди Дрёйф
Арбитр: Орель Гринфилд (Израиль)
НСК «Олимпийский» (Киев)
62 мин. Неудачная атака АЗ.
60 мин. МОМЕНТ! Супряга слева вошел в штрафную АЗ, проскочил двух защитников и не пробил голкипера!
58 мин. Замена у АЗ. Вместо Гудмундссона на поле вышел Идрисси.
56 мин. Гости контролируют мяч.
54 мин. Игра идет в центре поля.
52 мин. Вдохновил забитый гол киевлян, и они активнее начали атаковать.
49 мин. ГОООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Буяльский перехватил передачу Мидтше на половине поля АЗ, приблизился к штрафной и поперечной передачей вывел на ворота Родригеса, который точно пробил под перекладину!
48 мин. ОПАСНО! Стенгс пробил с разворота в противоход Бущану от правого угла штрафной, и мяч пролетел рядом со штангой!
ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45 мин. МОМЕЕЕНТ! Кендзера с правого фланга прострелил в центр штрафной, и Буяльский нанес удар - Влар подставил голову и выбил мяч!
43 мин. Голландцы контролируют мяч.
41 мин. Неудачная атака Динамо.
40 мин. Боадю слева ворвался в штрафную Динамо, и мяч свалился у него с ноги!
38 мин. Игра идет в центре поля.
35 мин. Боадю упал в штрафной Динамо, свисток арбитра промолчал.
34 мин. Коопмейнерс с дальней дистанции пробил очень неточно.
33 мин. Стенгс грубо сыграл против Караваева.
31 мин. Родригес перехватил мяч в центре поля и сделал слишком сильную передачу на ход де Пене.
29 мин. Де Пена навесил со штрафного с правого фланга, и Бизот кулаками выбил мяч.
26 мин. После прострела Гудмундссона мяч оказался в воротах Динамо, но перед этим Альберт выпустил сферу за пределы поля.
25 мин. Боадю оказался в оффсайде.
23 мин. Вейндал упал в штрафной Динамо, свисток арбитра промолчал.
22 мин. Голландцы продолжают владеть территориальным преимуществом.
19 мин. Родригес грубо сыграл в центре поля.
18 мин. Неудачная атака Динамо.
15 мин. Буяльский грубо сыграл против Влара.
13 мин. ОПАСНО! Гудмундссон навесил с левого фланга и де Вит нанес несильный удар - Бущан в прыжке накрыл мяч!
11 мин. Игра идет в центре поля.
9 мин. Голландцы контролируют мяч.
6 мин. Класи нарушил правила на половине поля Динамо. Снова Шапаренко пострадал.
5 мин. Оффсайд у Супряги.
4 мин. Гудмундссон сбил Шапаренко в центре поля.
3 мин. После розыгрыша штрафного метрах в 30-ти от ворот Коопмейнерс нанес удар, и мяч попал в Буяльского.
2 мин. Гости сразу после стартового свистка взяли мяч под контроль.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
❤️ The Boys In Red!#AZ #kieaz #UCL pic.twitter.com/UcN3BFEXDi— AZ (@AZAlkmaar) September 15, 2020
Во вторник, 15-го сентября, состоится поединок 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся киевское «Динамо» и «АЗ» из Алкмаара. Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 20:00.
Команда Мирчи Луческу перед ответственным противостоянием допустила потерю очков в национальном первенстве, сыграв в безголевую ничью с черниговской «Десной». «АЗ» в минувший уик-энд должен был проводить встречу со «Зволле» в рамках первого тура чемпионата Нидерландов, но этот матч был перенесен для того, чтобы «фермеры» как можно лучше подготовились к киевскому поединку. Это обстоятельство свидетельствует о серьезности намерений команды Арне Слота, которая собирается увезти из столицы Украины путевку в решающий раунд квалификации Лиги чемпионов.
Турнирные пути «Динамо» и «АЗ» ранее пересекались в групповом турнире Лиги Европы сезона 2010/2011. Тогда киевляне дважды обыграли голландский клуб. В Алкмааре «бело-синие» одержали победу со счетом 2:1 (голы у киевлян забили Милевский и Хачериди), а в Киеве выиграли со счетом 2:0 (дубль в свой актив записал Милевский). Примечательно, что в тех поединках принимали участие Огнен Вукоевич и Олег Гусев, которые сейчас входят в тренерский штаб киевского клуба.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «АЗ».
Александр Снитко, Sport.ua
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Мяч - не держится.
Пасы - не проходят.
Динамо - в шкуре Десны.
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Вывод: Надо забивать через не могу.
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