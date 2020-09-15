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АЗ Алкмар
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Динамо – АЗ Алкмаар – 1:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

  • 15.09.2020 19:58
  • 24604 просмотра
  • 289 комментариев
Динамо – АЗ Алкмаар – 1:0. LIVE
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Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд.

«Динамо» – «АЗ» – 1:0

Жерсон Родригес (49)

Виталий Буяльский (15), Жерсон Родригес (19) – Калвин Стенгс (33)

«Динамо»: Георгий Бущан, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Томаш Кендзёра, Карлос Де Пена, Николай Шапаренко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Владислав Супряга, Жерсон Родригес

Запас: Денис Бойко, Александр Сирота, Беньямин Вербич, Александр Андриевский, Богдан Леднев, Владимир Шепелев, Фран Соль
            
«АЗ»: Марко Бизот, Рон Влар, Йонас Свенссон, Овен Вейндал, Фредрик Мидтше, Дани де Вит, Йорди Класи, Теун Коопмейнерс, Майрон Боадю, Альберт Гудмундссон (Уссама Идрисси, 58), Калвин Стенгс

Запас: Запас: Хоби Верхюлст, Пантелис Хацидиакос, Тимо Летсхерт, Юкинари Сугавара, Тейьяни Рейндерс, Ферди Дрёйф

Арбитр: Орель Гринфилд (Израиль)

НСК «Олимпийский» (Киев)

 

62 мин. Неудачная атака АЗ.

60 мин. МОМЕНТ! Супряга слева вошел в штрафную АЗ, проскочил двух защитников и не пробил голкипера!

58 мин. Замена у АЗ. Вместо Гудмундссона на поле вышел Идрисси.

56 мин. Гости контролируют мяч.

54 мин. Игра идет в центре поля.

52 мин. Вдохновил забитый гол киевлян, и они активнее начали атаковать.

49 мин. ГОООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Буяльский перехватил передачу Мидтше на половине поля АЗ, приблизился к штрафной и поперечной передачей вывел на ворота Родригеса, который точно пробил под перекладину!

48 мин. ОПАСНО! Стенгс пробил с разворота в противоход Бущану от правого угла штрафной, и мяч пролетел рядом со штангой!

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

 

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. МОМЕЕЕНТ! Кендзера с правого фланга прострелил в центр штрафной, и Буяльский нанес удар - Влар подставил голову и выбил мяч!

43 мин. Голландцы контролируют мяч.

41 мин. Неудачная атака Динамо.

40 мин. Боадю слева ворвался в штрафную Динамо, и мяч свалился у него с ноги!

38 мин. Игра идет в центре поля.

35 мин. Боадю упал в штрафной Динамо, свисток арбитра промолчал.

34 мин. Коопмейнерс с дальней дистанции пробил очень неточно.

33 мин. Стенгс грубо сыграл против Караваева.

31 мин. Родригес перехватил мяч в центре поля и сделал слишком сильную передачу на ход де Пене.

29 мин. Де Пена навесил со штрафного с правого фланга, и Бизот кулаками выбил мяч.

26 мин. После прострела Гудмундссона мяч оказался в воротах Динамо, но перед этим Альберт выпустил сферу за пределы поля.

25 мин. Боадю оказался в оффсайде.

23 мин. Вейндал упал в штрафной Динамо, свисток арбитра промолчал.

22 мин. Голландцы продолжают владеть территориальным преимуществом.

19 мин. Родригес грубо сыграл в центре поля.

18 мин. Неудачная атака Динамо.

15 мин. Буяльский грубо сыграл против Влара.

13 мин. ОПАСНО! Гудмундссон навесил с левого фланга и де Вит нанес несильный удар - Бущан в прыжке накрыл мяч!

11 мин. Игра идет в центре поля.

9 мин. Голландцы контролируют мяч.

6 мин. Класи нарушил правила на половине поля Динамо. Снова Шапаренко пострадал.

5 мин. Оффсайд у Супряги.

4 мин. Гудмундссон сбил Шапаренко в центре поля.

3 мин. После розыгрыша штрафного метрах в 30-ти от ворот Коопмейнерс нанес удар, и мяч попал в Буяльского.

2 мин. Гости сразу после стартового свистка взяли мяч под контроль.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

Во вторник, 15-го сентября, состоится поединок 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся киевское «Динамо» и «АЗ» из Алкмаара. Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 20:00.

Команда Мирчи Луческу перед ответственным противостоянием допустила потерю очков в национальном первенстве, сыграв в безголевую ничью с черниговской «Десной». «АЗ» в минувший уик-энд должен был проводить встречу со «Зволле» в рамках первого тура чемпионата Нидерландов, но этот матч был перенесен для того, чтобы «фермеры» как можно лучше подготовились к киевскому поединку. Это обстоятельство свидетельствует о серьезности намерений команды Арне Слота, которая собирается увезти из столицы Украины путевку в решающий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Турнирные пути «Динамо» и «АЗ» ранее пересекались в групповом турнире Лиги Европы сезона 2010/2011. Тогда киевляне дважды обыграли голландский клуб. В Алкмааре «бело-синие» одержали победу со счетом 2:1 (голы у киевлян забили Милевский и Хачериди), а в Киеве выиграли со счетом 2:0 (дубль в свой актив записал Милевский). Примечательно, что в тех поединках принимали участие Огнен Вукоевич и Олег Гусев, которые сейчас входят в тренерский штаб киевского клуба.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «АЗ».

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Александр Снитко, Sport.ua

(4 голоса)

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  • Спрогнозируйте исход матча квалификации Лиги чемпионов между командами Динамо и АЗ Алкмаар, который пройдет 15 сентября в Киеве.
    • 9.06% (28)
      1. Крупная победа Динамо
    • 55.02% (170)
      2. Минимальная победа Динамо
    • 7.44% (23)
      3. Победа Динамо по пенальти
    • 2.91% (9)
      4. Победа АЗ Алкмаар по пенальти
    • 18.45% (57)
      5. Минимальная победа АЗ Алкмаар
    • 7.12% (22)
      6. Крупная победа АЗ Алкмаар
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Комментарии
    Андрій Ванчак
      Андрій Ванчак, 15.09.2020 21:22
    0
    Vadin, 15.09.2020 21:16
    Да, ты хоча б в розтир команди глянув!! Аргументи, що АЗ слабка команда хоч один
    Бля, а що таке "розтир"??? Команду розтирають чи як, філолог?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 15.09.2020 21:22
    0
    Меняй лис Таганский Родригеса у него жёлтая вспомни выпусти вербича.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 15.09.2020 21:21
    0
    Почти супря...
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 15.09.2020 21:21
    0
    vlado4ekua, 15.09.2020 21:19
    Вот ты написал и он чуть не забил)
    Мабуть зараз читає наші коментарі.
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 15.09.2020 21:20
    +1
    Шикарно Супряга прошел, конечно.
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 15.09.2020 21:20
    0
    о! виявляється він щось вміє.
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 15.09.2020 21:19
    +1
    Супряяяяяя.......
    Ссылка
    vlado4ekua
      vlado4ekua, 15.09.2020 21:19
    +1
    DKTheBest2, 15.09.2020 21:18
    Не розумію за що Супрязі вилаюиь стільки авансів? Ні техніки, ні швидкості, ні креативу. Словом зовсім ніяк. Навіть дівчина від нього пішла. Мабуть і там не бомбардир.
    Вот ты написал и он чуть не забил)
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 15.09.2020 21:19
    +2
    Супряга міг хоронити АЗ, але...
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 15.09.2020 21:18
    -4
    Не розумію за що Супрязі вилаюиь стільки авансів? Ні техніки, ні швидкості, ні креативу. Словом зовсім ніяк. Навіть дівчина від нього пішла. Мабуть і там не бомбардир.
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 15.09.2020 21:18
    0
    всьо, пішов на відбій
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 15.09.2020 21:18
    -2
    супряга і в дніпрі так назад пасував? він забув що він нападаючий?
    Ссылка
    JV
    online
      JV, 15.09.2020 21:17
    +1
    Brian, 15.09.2020 21:12
    Аргумент школьника. Спокойной ночи!
    вот вот иди иди а аргументарий свой завтра в школе расскажеш
    Ссылка
    Miroslav1981
    online
      Miroslav1981, 15.09.2020 21:17
    0
    Семерка у красных, сцуко апассный.. нужно держать...
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 15.09.2020 21:17
    0
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 15.09.2020 21:16
    -1
    serge_kr, 15.09.2020 21:13
    Супряга такое дно, нужно менять его, хватит пиарить, никто его не купит..
    Забить ему надо, думает много, а ему просто играть нужно. Шева за сборную тоже долго не забивал, а потом
    Ссылка
    Vadin
      Vadin, 15.09.2020 21:16
    +1
    Brian, 15.09.2020 21:12
    Аргумент школьника. Спокойной ночи!
    Да, ты хоча б в розтир команди глянув!! Аргументи, що АЗ слабка команда хоч один
    Ссылка
    ВовикЬ
    online
      ВовикЬ, 15.09.2020 21:15
    +2
    Якщо б був канал 3+3 то мабуть показували б там цей матч Навіщо тоді футбольні канали Футбол1,2,3?
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 15.09.2020 21:13
    +2
    JV, 15.09.2020 21:12
    чем больше эта уфимское недорозумение кричит про то что Динамо проиграет тем более вероятно что Динамо победит
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 15.09.2020 21:13
    0
    де Пена "розігнав" атаку - сказка. В лапках, на жаль. Все як звичайно, якщо в суперниках не львови
    Ссылка
    Андрій Ванчак
      Андрій Ванчак, 15.09.2020 20:37
    +8
    мда, ні гри, ні думки, ні техніки, ні швидкості в ДК, це реальна дупа, бля...
    Ссылка
    Артур Артур
      Артур Артур, 15.09.2020 20:50
    +7
    После матча ДК скажет, что долго добирались до стадиона , потом переодевались и не успели восстановиться
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 15.09.2020 21:12
    +6
    Если обыграем АЗ — это будет очень круто, чуть ли не чемпиона Нидерландов, команду, которая набрала равное количество очков с Аяксом и дважды обыграв Аякс!
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 15.09.2020 21:11
    +6
    только Тимофекалюк заглох наши забили , спасибо таварищ
    Ссылка
    vados1991
      vados1991, 15.09.2020 21:00
    +5
    Удачи киевлянам на второй тайм
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 15.09.2020 20:14
    +5
    Да уж... уныло бля... но главное победить!!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 15.09.2020 21:10
    +4
    Суркисс все же привез Мирча е шапку везучию на стадиоон..Удачи держитесь пацаны верим В ДК и Мирчу
    Ссылка
    Hottabych
      Hottabych, 15.09.2020 21:02
    +4
    «Где Динамо, где?»Динамо проснись
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 15.09.2020 20:58
    +4
    Поле - нейтральное.
    Мяч - не держится.
    Пасы - не проходят.
    Динамо - в шкуре Десны.
    Русская рулетка... Если куля в лоб, то пиндец. Отыграться не получиться.
    Вывод: Надо забивать через не могу.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 15.09.2020 20:36
    +4
    Это самое унылое зрелище , что я видел в этом году... комментатор заснёт первым
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 15.09.2020 20:27
    +4
    Шахтер бы этот АЗ легко разнес 3:0 минимум. Этот АЗ ничем не лучше Вольфсбурга и Базеля и уж явно послабее Бенфики
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 15.09.2020 19:34
    +4
    vasya_sachko, 14.09.2020 20:09
    Кто скажет почему нету на 2+2? Обещали же что будут показывать
    А звідки ти взяв що немає трансляції?Принаймі в програмі стоїть 19.55 початок трасляції.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 15.09.2020 21:12
    +3
    хороший гол і атака хороша, там по ходу атаки АЗ мінімум двічі порушував правила на жовту
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 15.09.2020 21:12
    +3
    Красавцы,давай второй!
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 15.09.2020 21:11
    +3
    Вот он! Феноменальный гений Будулая! Как нам его не хватала все эти годы!
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 15.09.2020 21:08
    +3
    Мірча витискає з цього Динамо все можливе. І наразі ставити автобус проти АЗ на мій погляд правильна тактика. Голооооооооооолллл
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 15.09.2020 20:54
    +3
    Невероятно сильное Динамо. Столько моментов и ударов в домашней игре с европейским грандом. Эта команда обязана быть в группе ЛЧ
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 15.09.2020 20:50
    +3
    И так, за первый тайм. 40% владения мячем и ни одного удара в створ!! Один удар в сторону ворот! Минусуйте сколько угодно, но это Дiрка!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 15.09.2020 20:45
    +3
    Сцуко, по такой говняной игре скорее Десна или Колос выиграет чемпионат
    Ссылка
    Александр Жук
      Александр Жук, 15.09.2020 20:43
    +3
    Кажется зря болельщики гнали на Хацкевича и Михайличенко. Они похоже выжимали максимум из этих брёвен.
    Ссылка
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