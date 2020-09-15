Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд.

«Динамо» – «АЗ» – 1:0

Жерсон Родригес (49)

Виталий Буяльский (15), Жерсон Родригес (19) – Калвин Стенгс (33)

«Динамо»: Георгий Бущан, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Томаш Кендзёра, Карлос Де Пена, Николай Шапаренко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Владислав Супряга, Жерсон Родригес

Запас: Денис Бойко, Александр Сирота, Беньямин Вербич, Александр Андриевский, Богдан Леднев, Владимир Шепелев, Фран Соль



«АЗ»: Марко Бизот, Рон Влар, Йонас Свенссон, Овен Вейндал, Фредрик Мидтше, Дани де Вит, Йорди Класи, Теун Коопмейнерс, Майрон Боадю, Альберт Гудмундссон (Уссама Идрисси, 58), Калвин Стенгс

Запас: Запас: Хоби Верхюлст, Пантелис Хацидиакос, Тимо Летсхерт, Юкинари Сугавара, Тейьяни Рейндерс, Ферди Дрёйф

Арбитр: Орель Гринфилд (Израиль)

НСК «Олимпийский» (Киев)

62 мин. Неудачная атака АЗ.

60 мин. МОМЕНТ! Супряга слева вошел в штрафную АЗ, проскочил двух защитников и не пробил голкипера!

58 мин. Замена у АЗ. Вместо Гудмундссона на поле вышел Идрисси.

56 мин. Гости контролируют мяч.

54 мин. Игра идет в центре поля.

52 мин. Вдохновил забитый гол киевлян, и они активнее начали атаковать.

49 мин. ГОООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Буяльский перехватил передачу Мидтше на половине поля АЗ, приблизился к штрафной и поперечной передачей вывел на ворота Родригеса, который точно пробил под перекладину!

48 мин. ОПАСНО! Стенгс пробил с разворота в противоход Бущану от правого угла штрафной, и мяч пролетел рядом со штангой!

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. МОМЕЕЕНТ! Кендзера с правого фланга прострелил в центр штрафной, и Буяльский нанес удар - Влар подставил голову и выбил мяч!

43 мин. Голландцы контролируют мяч.

41 мин. Неудачная атака Динамо.

40 мин. Боадю слева ворвался в штрафную Динамо, и мяч свалился у него с ноги!

38 мин. Игра идет в центре поля.

35 мин. Боадю упал в штрафной Динамо, свисток арбитра промолчал.

34 мин. Коопмейнерс с дальней дистанции пробил очень неточно.

33 мин. Стенгс грубо сыграл против Караваева.

31 мин. Родригес перехватил мяч в центре поля и сделал слишком сильную передачу на ход де Пене.

29 мин. Де Пена навесил со штрафного с правого фланга, и Бизот кулаками выбил мяч.

26 мин. После прострела Гудмундссона мяч оказался в воротах Динамо, но перед этим Альберт выпустил сферу за пределы поля.

25 мин. Боадю оказался в оффсайде.

23 мин. Вейндал упал в штрафной Динамо, свисток арбитра промолчал.

22 мин. Голландцы продолжают владеть территориальным преимуществом.

19 мин. Родригес грубо сыграл в центре поля.

18 мин. Неудачная атака Динамо.

15 мин. Буяльский грубо сыграл против Влара.

13 мин. ОПАСНО! Гудмундссон навесил с левого фланга и де Вит нанес несильный удар - Бущан в прыжке накрыл мяч!

11 мин. Игра идет в центре поля.

9 мин. Голландцы контролируют мяч.

6 мин. Класи нарушил правила на половине поля Динамо. Снова Шапаренко пострадал.

5 мин. Оффсайд у Супряги.

4 мин. Гудмундссон сбил Шапаренко в центре поля.

3 мин. После розыгрыша штрафного метрах в 30-ти от ворот Коопмейнерс нанес удар, и мяч попал в Буяльского.

2 мин. Гости сразу после стартового свистка взяли мяч под контроль.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Во вторник, 15-го сентября, состоится поединок 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся киевское «Динамо» и «АЗ» из Алкмаара. Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 20:00.

Команда Мирчи Луческу перед ответственным противостоянием допустила потерю очков в национальном первенстве, сыграв в безголевую ничью с черниговской «Десной». «АЗ» в минувший уик-энд должен был проводить встречу со «Зволле» в рамках первого тура чемпионата Нидерландов, но этот матч был перенесен для того, чтобы «фермеры» как можно лучше подготовились к киевскому поединку. Это обстоятельство свидетельствует о серьезности намерений команды Арне Слота, которая собирается увезти из столицы Украины путевку в решающий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Турнирные пути «Динамо» и «АЗ» ранее пересекались в групповом турнире Лиги Европы сезона 2010/2011. Тогда киевляне дважды обыграли голландский клуб. В Алкмааре «бело-синие» одержали победу со счетом 2:1 (голы у киевлян забили Милевский и Хачериди), а в Киеве выиграли со счетом 2:0 (дубль в свой актив записал Милевский). Примечательно, что в тех поединках принимали участие Огнен Вукоевич и Олег Гусев, которые сейчас входят в тренерский штаб киевского клуба.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «АЗ».