В воскресенье, 13-го августа, состоится поединок второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором полтавская «Ворскла» будет принимать «Ингулец». Матч пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» им. А.Бутовского, начало – в 19:30.

Петровский коллектив дебютировал в элите, довольно неожиданно отобрав очки у «Днепра-1» (1:1). Полтавчане же встречались с другим новичком Премьер-лиги львовским «Рухом» и одержали уверенную победу – 5:2. Во время паузы в чемпионате «зелено-белые» провели сбор на Закарпатье, сыграв два спарринга с «Минаем» (2:4 и 2:1). Петровцы заполнили перерыв контрольными поединками с «Зарей» (1:3) и «Днепром-1» (2:2).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Ингулец».