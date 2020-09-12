2-й тур
Ворскла
:
Ингулец
13.09.2020 19:30   ТВ-трансляция: 

Ворскла – Ингулец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 12.09.2020 23:04
  • 45 просмотров
  • 0 комментариев
Ворскла – Ингулец. Текстовая трансляция матча
© ФК Ворскла

В воскресенье, 13-го августа, состоится поединок второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором полтавская «Ворскла» будет принимать «Ингулец». Матч пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» им. А.Бутовского, начало – в 19:30.

Петровский коллектив дебютировал в элите, довольно неожиданно отобрав очки у «Днепра-1» (1:1). Полтавчане же встречались с другим новичком Премьер-лиги львовским «Рухом» и одержали уверенную победу – 5:2. Во время паузы в чемпионате «зелено-белые» провели сбор на Закарпатье, сыграв два спарринга с «Минаем» (2:4 и 2:1). Петровцы заполнили перерыв контрольными поединками с «Зарей» (1:3) и «Днепром-1» (2:2).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Ингулец».

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Александр Снитко, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности