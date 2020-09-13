Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Ворскла» – «Ингулец» – 1:0

Руслан Степанюк (36)

Альюн (23), Давид Пуцлин (34), Владимир Чеснаков (50) – Александр Козак (35), Владислав Лупашко (36)

«Ворскла»: Дмитрий Ризнык, Владимир Чеснаков, Альюн, Сергей Яворский, Игорь Пердута, Вадим Сапай, Денис Васин, Ибрахим Кане, Давид Пуцлин, Владислав Кулач, Руслан Степанюк

Запас: Aлександр Ткаченко, Aлександр Скляр, Евгений Опанасенко, Наджееб Якубу, Иван Пешич, Никита Татарков, Павел Ребенок, Артем Челядин, Дмитрий Щербак

«Ингулец»: Богдан Шуст, Евгений Запорожец, Aлександр Козак, Илья Коваленко, Aлександр Кучеренко, Денис Балан, Ника Ситчинава, Максим Ковалёв, Владислав Лупашко, Олег Синегуб, Андрей Семенко

Запас: Владимир Крынский, Aлександр Мишуренко, Младен Бартулович, Дмитрий Фатеев, Виталий Павлов, Михаил Плохотнюк, Михаил Шишка, Артем Щедрый, Николай Квасный

Арбитр: Юрий Можаровский (Львов)

Стадион «Ворскла» им. А.Бутовского (Полтава)

52 мин. Степанюк сбил Козака и сорвал атаку Ингульца.

51 мин. Опасно! Кане из левого угла штрафной пробил рядом с ближней штангой!

50 мин. Чеснаков грубо сыграл против Запорожца.

48 мин. Игра идет в центре поля.

ВТОРОЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

43 мин. Коваленко нарушил правила на половине поля Ворсклы.

41 мин. Кане навесил с правого фланга, и Кулач головой нанес неточный удар.

39 мин. Лупашко грубо сыграл против Степанюка.

38 мин. Пердута пробил от правого угла штрафной, и Шуст в прыжке поймал мяч!

36 мин. ГОООООЛЛЛ!!! 1:0!!! После заброса на левый фланг Васин обыграл Ковалёва и выложил мяч на ногу Степанюку, который из центра штрафной нанес точный удар!

35 мин. Козак сбил Кулача и сорвал атаку Ворсклы.

34 мин. Пуцлин сбил Коваленко и сорвал атаку Ингульца.

33 мин. Кане навесил с правого фланга, и Шуст поймал мяч.

31 мин. Коваленко навесил с углового, и Ризнык поймал мяч.

29 мин. Чеснаков нарушил правила в центре поля.

27 мин. Кане с углового навесил в руки Шусту.

26 мин. Опасно! Петровцы провели быструю контратаку, которая завершилась ударом Козака в руки Коваленко!

25 мин. Владение мячом - 48:52%.

24 мин. Запорожец нарушил правила на половине поля Ворсклы.

23 мин. Альюн завалил Коваленко у правого угла штрафной Ворсклы.

21 мин. Васин навесил с правого фланга, и Семенко выбил мяч.

18 мин. Пердута нарушил правила на правом фланге атаки Ворсклы.

16 мин. Неудачная атака Ворсклы.

14 мин. Полтавчане контролируют мяч.

11 мин. Балан нарушил правила в углу штрафной Ворсклы.

8 мин. После навеса с правого фланга атаки Ворсклы Ситчинава зацепил мяч, и Шуст среагировал!

6 мин. Коваленко бил из правого угла штрафной, и мяч попал в защитника Ворсклы.

4 мин. Альюн сделал заброс в штрафную Ингульца на ход Васину, но Семенок не дал форварду нанести удар.

1 мин. Ситчинава из центральной зоны перед штрафной пробил выше ворот.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 13-го сентября, состоится поединок второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором полтавская «Ворскла» будет принимать «Ингулец». Матч пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» им. А.Бутовского, начало – в 19:30.

Петровский коллектив дебютировал в элите, довольно неожиданно отобрав очки у «Днепра-1» (1:1). Полтавчане же встречались с другим новичком Премьер-лиги львовским «Рухом» и одержали уверенную победу – 5:2. Во время паузы в чемпионате «зелено-белые» провели сбор на Закарпатье, сыграв два спарринга с «Минаем» (2:4 и 2:1). Петровцы заполнили перерыв контрольными поединками с «Зарей» (1:3) и «Днепром-1» (2:2).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Ингулец».