Украинская Премьер-лига. 2-й тур.
«Ворскла» – «Ингулец» – 1:0
Руслан Степанюк (36)
Альюн (23), Давид Пуцлин (34), Владимир Чеснаков (50) – Александр Козак (35), Владислав Лупашко (36)
«Ворскла»: Дмитрий Ризнык, Владимир Чеснаков, Альюн, Сергей Яворский, Игорь Пердута, Вадим Сапай, Денис Васин, Ибрахим Кане, Давид Пуцлин, Владислав Кулач, Руслан Степанюк
Запас: Aлександр Ткаченко, Aлександр Скляр, Евгений Опанасенко, Наджееб Якубу, Иван Пешич, Никита Татарков, Павел Ребенок, Артем Челядин, Дмитрий Щербак
«Ингулец»: Богдан Шуст, Евгений Запорожец, Aлександр Козак, Илья Коваленко, Aлександр Кучеренко, Денис Балан, Ника Ситчинава, Максим Ковалёв, Владислав Лупашко, Олег Синегуб, Андрей Семенко
Запас: Владимир Крынский, Aлександр Мишуренко, Младен Бартулович, Дмитрий Фатеев, Виталий Павлов, Михаил Плохотнюк, Михаил Шишка, Артем Щедрый, Николай Квасный
Арбитр: Юрий Можаровский (Львов)
Стадион «Ворскла» им. А.Бутовского (Полтава)
52 мин. Степанюк сбил Козака и сорвал атаку Ингульца.
51 мин. Опасно! Кане из левого угла штрафной пробил рядом с ближней штангой!
50 мин. Чеснаков грубо сыграл против Запорожца.
48 мин. Игра идет в центре поля.
ВТОРОЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
43 мин. Коваленко нарушил правила на половине поля Ворсклы.
41 мин. Кане навесил с правого фланга, и Кулач головой нанес неточный удар.
39 мин. Лупашко грубо сыграл против Степанюка.
38 мин. Пердута пробил от правого угла штрафной, и Шуст в прыжке поймал мяч!
36 мин. ГОООООЛЛЛ!!! 1:0!!! После заброса на левый фланг Васин обыграл Ковалёва и выложил мяч на ногу Степанюку, который из центра штрафной нанес точный удар!
35 мин. Козак сбил Кулача и сорвал атаку Ворсклы.
34 мин. Пуцлин сбил Коваленко и сорвал атаку Ингульца.
33 мин. Кане навесил с правого фланга, и Шуст поймал мяч.
31 мин. Коваленко навесил с углового, и Ризнык поймал мяч.
29 мин. Чеснаков нарушил правила в центре поля.
27 мин. Кане с углового навесил в руки Шусту.
26 мин. Опасно! Петровцы провели быструю контратаку, которая завершилась ударом Козака в руки Коваленко!
25 мин. Владение мячом - 48:52%.
24 мин. Запорожец нарушил правила на половине поля Ворсклы.
23 мин. Альюн завалил Коваленко у правого угла штрафной Ворсклы.
21 мин. Васин навесил с правого фланга, и Семенко выбил мяч.
18 мин. Пердута нарушил правила на правом фланге атаки Ворсклы.
16 мин. Неудачная атака Ворсклы.
14 мин. Полтавчане контролируют мяч.
11 мин. Балан нарушил правила в углу штрафной Ворсклы.
8 мин. После навеса с правого фланга атаки Ворсклы Ситчинава зацепил мяч, и Шуст среагировал!
6 мин. Коваленко бил из правого угла штрафной, и мяч попал в защитника Ворсклы.
4 мин. Альюн сделал заброс в штрафную Ингульца на ход Васину, но Семенок не дал форварду нанести удар.
1 мин. Ситчинава из центральной зоны перед штрафной пробил выше ворот.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
В воскресенье, 13-го сентября, состоится поединок второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором полтавская «Ворскла» будет принимать «Ингулец». Матч пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» им. А.Бутовского, начало – в 19:30.
Петровский коллектив дебютировал в элите, довольно неожиданно отобрав очки у «Днепра-1» (1:1). Полтавчане же встречались с другим новичком Премьер-лиги львовским «Рухом» и одержали уверенную победу – 5:2. Во время паузы в чемпионате «зелено-белые» провели сбор на Закарпатье, сыграв два спарринга с «Минаем» (2:4 и 2:1). Петровцы заполнили перерыв контрольными поединками с «Зарей» (1:3) и «Днепром-1» (2:2).
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Ингулец».
Александр Снитко, Sport.ua
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Надеюсь и Ворскла выдаст что то яркое, а то сегодня одна нудота...
Надеюсь и Ворскла выдаст что то яркое, а то сегодня одна нудота...
Надеюсь и Ворскла выдаст что то яркое, а то сегодня одна нудота...
Надеюсь и Ворскла выдаст что то яркое, а то сегодня одна нудота...
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