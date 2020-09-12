2-й тур
Минай
:
Александрия
13.09.2020 14:00   ТВ-трансляция: 

Минай – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 12.09.2020 19:55
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Минай – Александрия. Текстовая трансляция матча
© pmg.ua

В воскресенье, 13-го августа, состоится поединок второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Минай» и «Александрия». Матч пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», начало – в 14:00.

Минайский коллектив, который был создан всего пять лет назад, дебютирует в сильнейшем дивизионе Украины. Соперником команды Василия Кобина станет «Александрия», в прошлом году выступавшая в групповом турнире Лиги Европы. В первом туре нового чемпионата александрийцы со счетом 4:1 одолели «Мариуполь». Во время перерыва в национальном первенстве команды провели спарринги: «желто-черные» проиграли «Заре» (0:4), а минайцы сыграли два спарринга с «Ворсклой» (4:2 и 1:2). Примечательно, что поединок в Ужгороде пройдет с болельщиками на трибунах.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Александрия».

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Александр Снитко, Sport.ua

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