2-й тур
Минай
0:0
Александрия
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Минай – Александрия – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 13.09.2020 13:58
  • 1422 просмотра
  • 1 комментарий
Минай – Александрия – 0:0. LIVE
© pmg.ua

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Минай» – «Александрия» – 0:0

«Минай»: Андрей Попович, Кирилл Меличенко, Мислав Матич, Aлександр Маткобожик, Максим Лопырёнок, Тарас Сакив, Анатолий Нуриев, Андрей Ткачук, Денис Кожанов, Василий Пиняшко, Антон Шиндер

Запас: Антон Каниболоцкий, Дмитрий Павлиш, Руис Эдгар Капаррос, Сергей Машталир, Артур Карноза, Aлександр Снижко, Олег Голодюк, Даниил Кныш, Aлександр Глагола

«Александрия»: Юрий Панькив, Каспарс Дубра, Тимур Стецьков, Павел Пашаев, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Артем Гордиенко, Кирилл Ковалец, Богдан Мышенко, Валерий Лучкевич, Артем Ситало

Запас: Олег Билык, Владислав Бабогло, Алексей Довгий, Денис Безбородько, Максим Третьяков, Иван Петренко, Василий Грицук, Максим Задерака, Денис Устименко

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Стадион «Авангард» (Ужгород)

 

7 мин. Пока игра идет в центре поля.

4 мин. Неудачная атака Александрии.

2 мин. Стецьков сбил Шиндера на фланге.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В воскресенье, 13-го августа, состоится поединок второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Минай» и «Александрия». Матч пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», начало – в 14:00.

Минайский коллектив, который был создан всего пять лет назад, дебютирует в сильнейшем дивизионе Украины. Соперником команды Василия Кобина станет «Александрия», в прошлом году выступавшая в групповом турнире Лиги Европы. В первом туре нового чемпионата александрийцы со счетом 4:1 одолели «Мариуполь». Во время перерыва в национальном первенстве команды провели спарринги: «желто-черные» проиграли «Заре» (0:4), а минайцы сыграли два спарринга с «Ворсклой» (4:2 и 1:2). Примечательно, что поединок в Ужгороде пройдет с болельщиками на трибунах.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Александрия».

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Александр Снитко, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Omen
    online
      Omen, 13.09.2020 14:06
    0
    Бить Минай вместо Карпат!
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 13.09.2020 14:06
    0
    Бить Минай вместо Карпат!
    Ссылка
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