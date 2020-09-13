Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Минай» – «Александрия» – 0:0

«Минай»: Андрей Попович, Кирилл Меличенко, Мислав Матич, Aлександр Маткобожик, Максим Лопырёнок, Тарас Сакив, Анатолий Нуриев, Андрей Ткачук, Денис Кожанов, Василий Пиняшко, Антон Шиндер

Запас: Антон Каниболоцкий, Дмитрий Павлиш, Руис Эдгар Капаррос, Сергей Машталир, Артур Карноза, Aлександр Снижко, Олег Голодюк, Даниил Кныш, Aлександр Глагола

«Александрия»: Юрий Панькив, Каспарс Дубра, Тимур Стецьков, Павел Пашаев, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Артем Гордиенко, Кирилл Ковалец, Богдан Мышенко, Валерий Лучкевич, Артем Ситало

Запас: Олег Билык, Владислав Бабогло, Алексей Довгий, Денис Безбородько, Максим Третьяков, Иван Петренко, Василий Грицук, Максим Задерака, Денис Устименко

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Стадион «Авангард» (Ужгород)

7 мин. Пока игра идет в центре поля.

4 мин. Неудачная атака Александрии.

2 мин. Стецьков сбил Шиндера на фланге.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 13-го августа, состоится поединок второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Минай» и «Александрия». Матч пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», начало – в 14:00.

Минайский коллектив, который был создан всего пять лет назад, дебютирует в сильнейшем дивизионе Украины. Соперником команды Василия Кобина станет «Александрия», в прошлом году выступавшая в групповом турнире Лиги Европы. В первом туре нового чемпионата александрийцы со счетом 4:1 одолели «Мариуполь». Во время перерыва в национальном первенстве команды провели спарринги: «желто-черные» проиграли «Заре» (0:4), а минайцы сыграли два спарринга с «Ворсклой» (4:2 и 1:2). Примечательно, что поединок в Ужгороде пройдет с болельщиками на трибунах.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Александрия».